Die Reaktion der Schauspielerin auf die Kritik an ihrem Aussehen ist überraschend.

Nur wenige Tage nachdem sie in den sozialen Medien Kritik einstecken musste, sorgte Olivia Wilde bei der Met Gala 2026 in New York für Aufsehen. Die irisch-amerikanische Schauspielerin, Produzentin, Regisseurin und Drehbuchautorin zog mit ihrer Figur alle Blicke auf sich und blieb auf dem roten Teppich des Metropolitan Museum of Art sicherlich nicht unbemerkt.

Eine Antwort auf die Kritikpunkte

Dieser Auftritt erfolgte nach einer Kontroverse um ihre Teilnahme am Internationalen Filmfestival von San Francisco, wo einige Bilder der Schauspielerin Kritik an ihrem Aussehen auslösten. Angesichts dieser Urteile reagierte Olivia Wilde in den sozialen Medien mit Humor und Selbstironie.

Mit Blick auf ein mit einem Fischaugenobjektiv aufgenommenes Foto sagte sie: „Seht her, es ist ein Fischaugenobjektiv. Und ich gebe zu: War das mein bester Winkel? Mein bester Look? Nein. Nein, es ist ein überraschendes Bild.“ Anstatt die Kontroverse weiter anzuheizen, schien die Schauspielerin eine unbeschwerte Herangehensweise zu bevorzugen, eine Haltung, die online viel Lob fand.

Ein Outfit, das zum Thema der Met Gala 2026 passt.

Die Met Gala 2026 feierte in diesem Jahr die Verbindung von Mode und Kunst mit der Ausstellung „Costume Art“. Der offizielle Dresscode „Fashion Is Art“ lud Prominente dazu ein, ihre Looks in wahre visuelle Kunstwerke zu verwandeln. Mit ihrem strukturierten Kleid und ihrer Silhouette, die von historischen Kostümen inspiriert und modern interpretiert wurden, verkörperte Olivia Wilde diesen künstlerischen Geist perfekt. Schon vor ihrer Ankunft teilte die Schauspielerin einen humorvollen Tweet auf Instagram: „Ich bereite mich mental auf die Met Gala vor, indem ich übe, mich nie hinzusetzen und nie auf die Toilette zu müssen.“

Diesen Beitrag auf Instagram ansehen Ein Beitrag geteilt von Michele Marie PR (@michelemariepr)

Ein Auftritt, der vielfach kommentiert wurde

In den sozialen Medien lobten viele Nutzer das Selbstbewusstsein und die Eleganz der Regisseurin von „Don’t Worry Darling“. Mehrere Kommentare hoben zudem ihre Entscheidung hervor, Kritik mit Humor statt mit Aggression zu begegnen. Nachdem sie bereits 2023 in einem weißen, mit Goldstickereien verzierten Kleid die Met Gala besucht hatte, sorgt Olivia Wilde weiterhin für Schlagzeilen – sowohl durch ihre modischen Entscheidungen als auch durch ihren Umgang mit der medialen Aufmerksamkeit.

Mit ihrem Auftritt auf der Met Gala sendete Olivia Wilde eine Botschaft, die bei ihren Fans großen Anklang fand. Mit Selbstironie, Selbstbewusstsein und Stilgefühl bewies sie, dass sie auf negative Kommentare lieber mit Humor und Eleganz als mit Kontroversen reagiert.