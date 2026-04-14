Die 60-jährige Schauspielerin Elizabeth Hurley posiert in einem vom Meer inspirierten Strandoutfit.

Fabienne Ba.
@elizabethhurley1 / Instagram

Die britische Schauspielerin, Model und Produzentin Elizabeth Hurley hat neue Fotos vom Meer veröffentlicht, die ein von der Unterwasserwelt inspiriertes Strandoutfit zeigen. Dieser Auftritt unterstreicht ihr anhaltendes Engagement im Bereich der Strandmode, den sie seit mehreren Jahren weiterentwickelt.

Ein Outfit, inspiriert vom maritimen Stil

Auf Instagram-Fotos trägt Elizabeth Hurley ein zweiteiliges Outfit mit blau-weißen Streifen – eine Farbkombination, die häufig mit maritimen Motiven assoziiert wird. Dieses ikonische Muster erinnert an die visuelle Welt des Meers und ist ein fester Bestandteil vieler Sommerkollektionen. Die Schauspielerin rundet ihren Look mit einer Pilotenbrille ab. Dieser Stil unterstreicht die klassische Interpretation von Strandmode, bei der die Streifen eine direkte Verbindung zum Meer herstellen.

Ein Stück ihrer Marke Elizabeth Hurley Beach

Das Outfit von Elizabeth Hurley stammt aus ihrer eigenen Marke „Elizabeth Hurley Beach“, die sie 2005 gründete. Die Kollektion bietet Strandmode an, deren Designs die Schauspielerin regelmäßig selbst in den sozialen Medien präsentiert. Das gezeigte Modell ist Panama und zeichnet sich durch klare Linien und verstellbare Bänder aus.

Elizabeth Hurley teilt regelmäßig Bilder ihrer Kollektionen und trägt so zur internationalen Bekanntheit ihrer Marke bei. Ihre Beiträge zeigen verschiedene Designs in natürlichen Umgebungen, insbesondere am Meer oder im Freien.

Nautische Inspiration, ein Klassiker der Sommermode

Blau-weiße Streifen sind ein wiederkehrendes Motiv in Frühjahr/Sommer-Kollektionen. Inspiriert von Matrosenuniformen, sind sie zum Symbol für Strandästhetik geworden und werden in zahlreichen zeitgenössischen Designs immer wieder neu interpretiert. Diese visuelle Referenz ist Teil einer Stiltradition, in der die Schlichtheit der Muster zur Eleganz eines Outfits beiträgt.

Mit diesem vom maritimen Stil inspirierten Strandoutfit bekräftigt Elizabeth Hurley ihr Bekenntnis zu einer zeitlosen Sommerästhetik. Das Stück aus ihrer eigenen Kollektion bewahrt eine visuelle Kontinuität, die auf klassischen Inspirationen basiert und für die Saison neu interpretiert wurde.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Ich bin Fabienne, Autorin für die Website „The Body Optimist“. Ich bin begeistert von der Kraft der Frauen und ihrer Fähigkeit, die Welt zu verändern. Ich glaube, Frauen haben eine einzigartige und wichtige Stimme, und es ist mir ein Anliegen, meinen Beitrag zur Gleichberechtigung zu leisten. Ich unterstütze nach Kräften Initiativen, die Frauen ermutigen, sich Gehör zu verschaffen.
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