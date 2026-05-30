Zwischen Stand-Up-Paddling und Segeln verbringt Amy Schumer ihren Urlaub mit ihrem Sohn.

Der Sommer hat für Amy Schumer offiziell begonnen. Die amerikanische Stand-up-Comedian, Schauspielerin und Drehbuchautorin teilte Bilder von ihrem sonnigen Yachturlaub, auf denen sie unter anderem Stand-Up-Paddling, Jetski und Zeit mit ihrem Sohn Gene verbrachte.

Ein sonniger Urlaub auf einer Yacht

Amy Schumer gewährte ihren Followern mit einer Reihe von Fotos auf Instagram einen Einblick in ihren Traumurlaub. Strahlend schön präsentiert sie sich in einem leuchtend roten Badeanzug und einem großen Strohhut, balanciert auf einem Paddleboard inmitten tiefblauen Wassers. Ihrem gewohnten Humor treu, beschränkte sie sich nicht auf „zurückhaltende“ Posen: Auf einem anderen Foto, auf dem sie mit schwarzem Helm und Schwimmweste auf einem Jetski sitzt, streckt sie die Zunge heraus und zeigt der Kamera spielerisch den Mittelfinger. Eine originelle Art, den Sommeranfang zu feiern.

Eine berührende Bindung zu seinem Sohn Gene

Neben dem Spaß bot diese Reise vor allem die Gelegenheit, wertvolle Momente als Familie zu teilen. Auf einem der herzerwärmendsten Fotos sieht man Amy Schumer, wie sie mit ihrem siebenjährigen Sohn Gene auf einem Jetski fährt. Der kleine Junge, dessen Gesicht zum Schutz seiner Privatsphäre unkenntlich gemacht wurde, trägt einen blauen Helm, eine Schwimmweste und einen Neoprenanzug.

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Ein Aufenthalt im Stil von „Weißer Lotus“, humorvolle Version

Der Rest des Albums offenbart eine postkartenreife Szenerie, die der „White Lotus“-Reihe alle Ehre machen würde – doch stets durchzogen von Amy Schumers charakteristischer Selbstironie. Gemütlich auf der Yacht, in einem sehr „stillen Luxus“-artigen braun-weißen Seidenensemble, verzieht sie spielerisch das Gesicht, während Genes kleine Hand sanft ihr Gesicht wegschiebt.

Auf einem anderen Foto posiert sie, gibt sich dramatisch und blickt in die Ferne. Dazu trägt sie einen Strohhut, eine Sonnenbrille und einen roten Fächer mit der Aufschrift „Klimaanlage“. Auch Amy Schumer genoss diese Reise in Begleitung von Freunden.

Zwischen Wassersport und herzhaftem Lachen genießt Amy Schumer einen Urlaub, der ihre Persönlichkeit widerspiegelt: sonnig, unbeschwert und voller Zärtlichkeit. Diese Sommerpause beweist, dass sie wie keine andere weiß, wie man Entspannung, Selbstironie und Zeit mit der Familie perfekt miteinander verbindet.