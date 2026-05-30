Diese amerikanische Schauspielerin aus Euphoria reagiert auf Kritik an ihrem Gesicht

Léa Michel
@perfect_angelgirl / Instagram

Die amerikanische Schauspielerin Chloe Cherry, die durch die Serie „Euphoria“ bekannt wurde, hat die ständigen Kommentare zu ihrem Aussehen satt. Sie hat sich nun zu Wort gemeldet und eine „richtige Besessenheit von ihrem Gesicht“ angeprangert.

Ein „soziales Experiment“ angesichts der Kritik

In einem Videointerview mit einer britischen Frauenzeitschrift sprach Chloe Cherry über die Flut an Kritik an ihren Lippen seit ihrem Auftritt in der zweiten Staffel der Serie „Euphoria“. „Alle sagten: ‚Oh mein Gott, deine Lippen sind riesig!‘ Und ich dachte nur: ‚Na ja, so ist mein Gesicht eben‘“, erzählte sie. Für die Schauspielerin wirkte diese Lawine von Reaktionen wie ein „soziales Experiment“, das verdeutlichte, wie Menschen jemanden beurteilen, der seinen Körper verändert. „Die Leute mischen sich viel zu sehr in das ein, was andere mit ihrem Gesicht machen“, betonte sie.

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Lippen, die seit "Euphoria" viral gegangen sind

Seit ihrer Rolle als Faye in der erfolgreichen HBO-Serie steht Chloe Cherrys Aussehen unter ständiger Beobachtung. Ihr Auftritt in der zweiten Staffel katapultierte sie in den Ruhm, löste aber auch eine Flut von Memes und Kommentaren über ihre vollen Lippen aus. Bereits 2022 vertraute sie Variety an, wie erstaunt sie über das Ausmaß des Phänomens sei: Die Anzahl der Schlagzeilen und Artikel, die sich mit ihrem Mund befassten, erschien ihr schlichtweg „surreal“.

Ein klarer und ehrlicher Umgang mit ihren Änderungen

Chloe Cherry macht kein Geheimnis daraus und steht voll und ganz zu ihren Entscheidungen. „Natürlich lasse ich mir die Lippen aufspritzen“, erklärte sie in einem Beauty-Video für Vogue. Sie gibt sogar zu, es schon so oft gemacht zu haben, dass sie keine Betäubungscreme mehr braucht. „Das ist einfach mein Ding“, resümiert sie. Chloe Cherry räumt ein, dass sie Botox und Filler anfangs nur benutzt hat, weil sie ihr Gesicht nicht mochte, bevor es „zur Gewohnheit“ wurde. Mit Humor scherzt sie über ihre Stirn, die ihrer Meinung nach durch so viele Eingriffe „verkümmert“ ist. Trotzdem sagt sie, sie sei „mit dem Ergebnis zufrieden“.

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Eine Debatte über die Freiheit, über den eigenen Körper zu bestimmen

Über ihre persönliche Erfahrung hinaus unterstreicht Chloe Cherrys Aussage ein wichtiges gesellschaftliches Thema: das Recht jedes Einzelnen, sein Aussehen ohne Verurteilung selbst zu bestimmen. Indem sie sich weigert, sich zu rechtfertigen, erinnert Chloe Cherry uns an eine Wahrheit, die online oft in Vergessenheit gerät: Ihr Gesicht gehört allein ihr. Diese Botschaft der Selbstbestimmung findet gerade in einer Zeit, in der das Aussehen von Frauen in den sozialen Medien mehr denn je kommentiert, analysiert und kritisiert wird, großen Anklang.

Indem sie die Kritik direkt anspricht, wandelt Chloe Cherry eine wiederkehrende Kontroverse in ein Plädoyer für individuelle Freiheit um. Sie sendet eine klare Botschaft: Was ein Mensch mit seinem eigenen Körper tut, ist seine Privatsache.

Léa Michel
Léa Michel
Meine Leidenschaft gilt Hautpflege, Mode und Film. Ich widme meine Zeit der Erkundung der neuesten Trends und teile inspirierende Tipps für mehr Wohlbefinden in der eigenen Haut. Für mich liegt Schönheit in Authentizität und Wohlbefinden – und genau das motiviert mich, praktische Ratschläge für die Verbindung von Stil, Hautpflege und persönlicher Erfüllung zu geben.
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