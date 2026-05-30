Mit ihren metallisch glänzenden Ballerinas bestätigt Emma Roberts die Rückkehr dieses Trends.

Der Ballerina-Schuh ist noch lange nicht out. Bei einer Modeveranstaltung in New York präsentierte die amerikanische Schauspielerin und Produzentin Emma Roberts ein neues Design dieses Kultschuhs in Silbermetallic und unterstrich damit das starke Comeback des Trends im Sommer 2026.

Metallische Ballerinas, die ein Gefühl auslösen

Emma Roberts besuchte kürzlich eine Modenschau im New Yorker Stadtteil SoHo und beeindruckte dort mit ihren Schuhen. Sie trug silberne Lackleder-Ballerinas mit Metallic-Effekt, deren raffiniertes, gekreuztes Riemendesign an Mary-Jane-Schuhe erinnerte. Besonders auffällig waren die runde Zehenpartie und der hohe Schaft, der den Fußrücken besser bedeckt – ein absolut trendiges Detail.

Ein kompletter und farbenfroher Mode-Look

Auch der Rest ihres Outfits war schick. Emma Roberts trug einen farbenfrohen, mit Reisemotiven bedruckten Rock, kombiniert mit einem langärmeligen, gerippten Oberteil in leuchtendem Azurblau. Ihr Haar fiel in langen, fließenden blonden Wellen, und sie rundete den Look mit einer kleinen beigen Tasche ab. Der verspielte Rock harmonierte perfekt mit der dezenten Eleganz des Oberteils und der Accessoires.

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Der Ballerina-Schuh, ein wichtiger Trend für den Sommer 2026

Mit dieser Wahl bestätigt Emma Roberts einen Trend, der sich ungebrochen fortsetzt: das große Comeback des Ballerinas. Im Vorfeld des Sommers 2026 ist der flache Schuh allgegenwärtig und wird von zahlreichen Prominenten getragen.

Die spanische Singer-Songwriterin, Musikerin, Produzentin und Schauspielerin Rosalía trug den Ballerina kürzlich in einer gerafften Variante, während der britische Singer-Songwriter, Musiker und Schauspieler Harry Styles ihn für festliche Anlässe und Fernsehauftritte in sein Repertoire aufgenommen hat. Ein Beweis dafür, dass der Ballerina, lange Zeit als „zurückhaltend“ abgestempelt, sich neu erfindet: Erhältlich in Metallic-Ausführungen, mit Riemchen oder sogar mit hohem Schaft, etabliert er sich nun als eigenständiges Fashion-Statement.

Mit ihren ebenso originellen wie eleganten Metallic-Ballerinas hat Emma Roberts einen der inspirierendsten Looks der Saison kreiert – und damit bewiesen, dass flache Schuhe ihren Platz in der Modewelt endgültig zurückerobert haben. Ein Trend, der sich leicht umsetzen lässt und mit Sicherheit unser Lieblingsschuh für den ganzen Sommer wird.