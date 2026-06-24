Zendaya sorgte in einem Fransenkleid an der Seite ihres Freundes für Aufsehen.

Die amerikanische Schauspielerin und Produzentin Zendaya sorgte bei ihrem jüngsten öffentlichen Auftritt für Furore. Gemeinsam mit ihrem Freund, dem Schauspieler Tom Holland, besuchte sie in Madrid einen Fototermin für den Film „Spider-Man: Brand New Day“. Es war ein bemerkenswerter Auftritt, insbesondere da das sonst sehr zurückgezogen lebende Paar zum ersten Mal seit fünf Jahren gemeinsam auf dem roten Teppich eines Spider-Man-Films zu sehen war.

Ein schwarzes Fransenkleid

Für diesen Anlass wählte Zendaya die zeitlose Eleganz des kleinen Schwarzen – mit einem modernen Touch. Ihr Modell mit Beinschlitz bestach durch einen Fransenbesatz, der dezent an ein Spinnennetz erinnerte und so eine verspielte Anspielung auf die Filmwelt darstellte. Sie rundete ihren Look mit einer glatten, glänzenden Frisur und funkelnden Ohrringen ab. Ein Look, der gleichermaßen zurückhaltend und raffiniert war und ihrem Status als Stilikone alle Ehre machte.

Ein perfekt zusammenpassendes Duo

An ihrer Seite trug auch Tom Holland ein elegantes Outfit, das perfekt zum Thema passte. Der Schauspieler trug einen schwarzen Anzug – Jackett, Hose und Krawatte – akzentuiert mit einem leuchtend roten Hemd, was auf einen düsteren Charakter hindeutete. Hand in Hand bot das Paar ein vertrautes und perfekt aufeinander abgestimmtes Bild, das die Fans sofort begeisterte.

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Ein neues Kapitel der Saga

Dieser Auftritt markiert den Startschuss für die Promotion von „Spider-Man: Brand New Day“, dem vierten Film der Saga, der die beiden Schauspieler wiedervereint, die sich an diesem Set kennengelernt haben. Der Film, der von Fans weltweit mit Spannung erwartet wird, stellt einen neuen Wendepunkt für das Franchise dar – und bestätigt ganz nebenbei die enge Bindung zwischen einem Paar, das zwar von vielen Fans verfolgt wird, aber gleichzeitig seine Privatsphäre schützt.

Mit ihrem schwarzen Fransenkleid und ihrer souveränen Ausstrahlung bewies Zendaya einmal mehr ihren makellosen Stil und genoss einen kostbaren Moment mit ihrem Partner. Ihre Kombination aus Anspielungen auf den Film und schlichter Eleganz macht ihren Auftritt mit Sicherheit zu einem der meistdiskutierten des Jahres.