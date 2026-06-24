In einem korsettierten Body und einer Metallic-Jacke wagt Sängerin Kesha einen gewagten Look

Die amerikanische Sängerin Kesha hat sich auf der Bühne noch nie gescheut, Risiken einzugehen. Auf Instagram teilte sie einen Einblick in eines ihrer Konzertoutfits von ihrer „Freedom Tour“. Das Outfit bestand aus einem Korsett-Body und einer Metallic-Jacke – ein ausgesprochen rockiger Look, der ihre Fans begeisterte.

Ein rockiger und metallischer Look

Für ihr Konzert beim Bonnaroo Festival in Manchester, Tennessee, wählte Kesha ein auffälliges Bühnenoutfit. Sie trug einen Body im Korsett-Stil mit einer metallisch-pinken Bikerjacke, die mit glitzernden Details verziert war. Beige Netzstrümpfe rundeten das Ensemble ab. Offene Haare und ein natürliches Make-up vervollständigten diesen rockigen Look, der wie geschaffen für die Bühne war.

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Eine starke Bühnenästhetik

Dieser Look überrascht niemanden, der Kesha kennt. Seit ihrem Debüt pflegt die Künstlerin einen extravaganten Stil, der Pailletten, Metallic-Stoffe und Rock'n'Roll-Flair vereint. Auf der Bühne verkörpert sie dieses kraftvolle Image perfekt und macht jedes Outfit zu einem integralen Bestandteil ihrer Performance. Diese Konstanz hat ihre künstlerische Identität über die Jahre hinweg maßgeblich geprägt.

Unterwegs mit der "Freedom Tour"

Dieser Auftritt ist Teil ihrer aktuellen Tournee, der achten ihrer Karriere. Nach den ersten Konzerten in den USA bereitet sich Kesha nun auf ihre Atlantiküberquerung vor, um im Juli in Irland und England mehrere Konzerte in Europa zu geben. Diese Tournee unterstreicht ihre Bühnenpräsenz und ihr Talent für spektakuläre Auftritte. Ihr Look löste erwartungsgemäß eine Welle begeisterter Reaktionen bei ihren Fans aus.

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Eine Künstlerin, die sich selbst treu geblieben ist

Vor über fünfzehn Jahren eroberte Kesha die Musikszene im Sturm und etablierte sich als eine der einzigartigsten Figuren des Pop-Rock. Mit eingängigen Hits und einem unkonventionellen Image betont sie stets ihre Freiheit – ein Thema, das sich sogar im Namen ihrer Tournee widerspiegelt.

Mit ihrem korsettierten Body und der Metallic-Jacke verkörpert Kesha perfekt ihr Image: rockig und selbstbewusst. Ihrem Stil treu, beweist sie einmal mehr, dass die Bühne für sie der ideale Spielplatz ist, um ihre einzigartige Ästhetik auszudrücken. Ein sicherer Weg, ihre treuen Fans zu begeistern.