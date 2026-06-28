„Die Leute sagen mir, ich sei zu dick“: Wegen ihres Gewichts kritisiert, prangert sie den Druck an, der auf Frauen ausgeübt wird.

Leider sind Kommentare zum Aussehen immer noch weit verbreitet, besonders in den sozialen Medien. Manche Frauen lassen sich von solchen Bemerkungen nicht in ihrem Selbstwertgefühl einschränken. So auch Jojo Hadid ( @iamjojohadid ), Content Creatorin und Plus-Size-Model, die mit Humor und Selbstbewusstsein auf Angriffe auf ihr Aussehen reagiert.

Eine Antwort, die die Kritiker in ihre Schranken weist

Jojo Hadid ( @iamjojohadid ) lässt sich von Internetnutzern nicht vorschreiben, wie sie sich selbst zu sehen hat. In einem kürzlich auf Instagram veröffentlichten Video antwortet sie ihren Kritikern und erklärt, dass sie ihre Energie lieber darauf verwendet, sich selbst wertzuschätzen, anstatt hasserfüllte Nachrichten zu schreiben. Mit einem Hauch von Ironie dreht sie den Spieß um: Das eigentliche Problem sei nicht ihr Körper, sondern diejenigen, die das Bedürfnis verspüren, die Körper anderer zu beurteilen und sich dabei oft hinter einem Bildschirm verstecken. Um ihren Standpunkt zu unterstreichen, baut sie sogar eine spielerische Anspielung auf einen Song von Sabrina Carpenter ein und zwinkert ihren Kritikern damit zu.

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Forderungen, die unmöglich zu erfüllen sind

Jojo Hadid ( @iamjojohadid ) verdeutlicht eine Realität, die viele Frauen leider nur allzu gut kennen. Sie glaubt, dass die Kritik auch dann nicht verschwinden würde, wenn sich ihr Aussehen verändern würde. Ihrer Meinung nach würden diejenigen, die sie verurteilen wollen, immer einen neuen Vorwand finden, um ihren Körper zu kommentieren. Diese Beobachtung unterstreicht den unerbittlichen Druck, dem Frauenkörper ausgesetzt sind. Ungeachtet ihres Körpertyps, ihrer Figur oder ihres Stils scheinen die Kommentare kein Ende zu nehmen. Diese Beobachtung erinnert uns daran, dass das Problem eher in der Art und Weise liegt, wie Frauen wahrgenommen werden, als in ihrem Aussehen.

Eine kraftvolle Botschaft für kurvige oder übergewichtige Frauen

Jojo Hadid ( @iamjojohadid ) richtete ebenfalls eine unterstützende Botschaft an andere Plus-Size-Content-Creator. Sie ermutigte sie, sich von negativen Kommentaren nicht verunsichern zu lassen und erinnerte sie daran, dass solche Angriffe oft mehr über die Täter als über die Betroffenen aussagen. Indem sie selbstbewusst zu ihrem Aussehen steht, demonstrierte sie, dass man auf Kritik reagieren kann, ohne seinen Humor zu verlieren oder seine Authentizität aufzugeben.

Body Positivity trägt weiterhin zum Wandel der Denkweisen bei.

Jojo Hadids ( @iamjojohadid ) Geschichte verdeutlicht die Herausforderungen, denen viele Frauen in den sozialen Medien begegnen. Trotz der Vorurteile setzt sich die Body-Positivity-Bewegung weiterhin für eine inklusivere Darstellung von Körpern und ein mitfühlenderes Schönheitsideal ein.

Indem sie Selbstbewusstsein ausstrahlt und sich den Erwartungen anderer widersetzt, trägt Jojo Hadid ( @iamjojohadid ) zu einem Umdenken bei. Ihre Botschaft ist einfach: Der Wert einer Frau hängt weder von einer Zahl auf der Waage noch von den Meinungen im Internet ab. Diese Botschaft findet Anklang bei immer mehr Menschen, die sich ein freieres und positiveres Selbstbild wünschen.