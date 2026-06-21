„Warum warten, bis man einen Waschbrettbauch hat?“: Sie ermutigt uns, uns diesen Sommer frei zu kleiden.

Während die brütende Sommerhitze uns dazu zwingt, leichtere Kleidung zu tragen und mehr Haut zu zeigen, bleibt es für manche Frauen ein „Privileg“, ihre Figur zu präsentieren. Angetrieben vom Ideal des „Sommerkörpers“, einer weiteren Erfindung der Fettphobie, fühlen sich viele Frauen von bauchfreien Tops ausgeschlossen, nur weil sie etwas mehr Hüftspeck und eine fülligere Figur haben.

Eine wichtige Erinnerung an ein positives Körpergefühl vor dem Sommer

Frauen träumen von einer Welt, in der sie Röcke tragen können, ohne sich Gedanken um Cellulite zu machen, und bauchfreie Tops sogar mit einem kleinen Bäuchlein. In ihrer idealen Welt müssten sie ihre Kleidung nicht ihrer Figur anpassen und könnten sich einfach das erstbeste knappe Top schnappen, ohne um Erlaubnis fragen zu müssen. Sie würden bauchfrei, mit entblößten Oberschenkeln und ohne Ärmel und dunkle Stoffe durch die Straßen flanieren.

Doch im Zeitalter des „Sommerbodys“ und moralisierender Schlagzeilen, die uns auffordern, unsere Figur zu straffen, um enge Kleider und freizügige Oberteile tragen zu können, ist das nichts als eine ferne Utopie. Ein idyllisches Szenario, das vielleicht nie Wirklichkeit wird. Jeden Sommer dasselbe: Man muss abnehmen und die Taille verschmälern, um Röcke mit Schlitz, bauchfreie Tops und die angesagtesten Teile der Saison tragen zu dürfen. Wie ein Sommerhit in Dauerschleife verurteilt er unerbittlich alle Körper, die sich dieser sommerlichen Metamorphose widersetzen.

Dieser Druck, dünn zu sein, der unter dem Deckmantel von Wohlwollen und Wellness-Argumenten präsentiert wird, beeinträchtigt das Selbstbewusstsein derjenigen, deren Körper unverändert bleiben. Laut einer IFOP-Umfrage geben 60 % der Frauen an, mit Blick auf den Sommer ein negatives Körperbild zu haben. Während einige unermüdlich ins Fitnessstudio gehen und ihre Kühlschränke verschließen, um einem Ideal zu entsprechen, rufen andere zu einem stilvollen Boykott dieser Vorgaben auf. Genau diese positive Haltung vertritt die Content-Creatorin Tess Ryfa (@rosabohneur), die uns daran erinnert, dass alle Körper in der Mode gültig sind und dass diese Tabus nur in unseren Köpfen existieren.

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Zeigen Sie Ihren Bauch, auch wenn er nicht den Standards entspricht.

In einem Video, das viele als „mutig“ oder „gewagt“ empfinden, sagt die junge Frau, die sich der Befreiung von Schönheitsidealen verschrieben hat, unmissverständlich: Ja, man kann Hüftshorts und bauchfreie Tops tragen, auch wenn man nicht die Figur von Emily Ratajkowski hat. Sie ist ein Lichtblick, der unsere Feeds erhellt und alte Schönheitsideale hinterfragt. Sie setzt sich für Selbstakzeptanz ein und möchte diese zu einer weltweiten Bewegung machen.

Schluss damit, uns in stickige Kleidung zu zwängen, nur weil unsere Figur angeblich nicht den gesellschaftlichen Normen entspricht oder nicht trainiert genug ist. Es ist Zeit, unsere Bäuche von weiten Oberteilen und einengenden Reißverschlüssen zu befreien. Und Tess Ryfa (@rosabohneur) macht es vor: Ihr Bauch wippt vor unseren Augen und ihr Gang verkündet lautstark : „Mir ist egal, was andere denken.“

In einem schokoladenbraunen Outfit, das die Scham, die kurvigen Figuren auferlegt wird, sprengt, flaniert die lebensfrohe Tess Ryfa (@rosabohneur) mit inspirierender Leichtigkeit zwischen den Ständen. Während uns Social-Media-Posts oft ein Idealbild von Perfektion vorgaukeln, indem sie mit durchtrainierten Bäuchen und definierten Bauchmuskeln prahlen, lädt uns dieser Beitrag dazu ein, einfach wir selbst zu sein.

Ein Bild, das das Selbstwertgefühl stärkt und Frauen Sicherheit gibt

Unter Tess Ryfas (@rosabohneur) Video sind die Kommentare voller Freundlichkeit, und Internetnutzer bedanken sich bei ihr, als hätte sie ihnen den Sommer gerettet. „Verpass keinen einzigen Moment in der Sonne wegen eines kleinen Bäuchleins.“ „Ich habe deinen Bauch gar nicht gesehen, sondern nur, wie süß dein Outfit war.“ „Im Bauch sind Liebe und Schönheit gespeichert.“ „Das musste ich unbedingt für meinen Strandurlaub nächsten Monat sehen.“ Die Nachrichten unter diesem Video, das in Zeiten des Schlankheitswahns wie eine wertvolle Lektion wirkt, sind durchweg dankbar.

Manche Frauen begrüßen diese Darstellung, die in der digitalen Welt noch immer selten ist, während andere den Mythos vom flachen Bauch beschwören und aus eigener Erfahrung bestätigen, dass die Bauchmuskeln nach ein paar Bissen verschwinden. Was wir hier erleben, ist ein wahrer Ausdruck von Solidarität und Freundlichkeit unter Frauen.

Die Content-Creatorin Tess Ryfa (@rosabohneur), die Selbstliebe in Reinform verkörpert, normalisiert das, was die breite Öffentlichkeit immer noch als „außergewöhnlich“ oder „heroisch“ ansieht. Egal, ob du einen „steinharten“ Bauch oder einen weichen hast, du hast das Recht, Oberteile zu tragen, die deinen Bauch zeigen.