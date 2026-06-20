Diese Plus-Size-Schauspielerin erinnert uns daran, dass auch eine fiktive Heldin Kurven haben kann.

Während Hollywood weiterhin Schlankheit propagiert und Schönheitsideale verschärft, anstatt sie aufzulockern, setzen einige Schauspielerinnen am Set ein Zeichen für mehr Inklusion. Die irische Schauspielerin Nicola Coughlan ist weltweit bekannt aus „Bridgerton“, doch auch ihre Kollegin Megan Stalter engagiert sich für ein inklusiveres Kino. Bekannt geworden durch die Netflix-Serie „Too Much“, in der sie eine etwas exzentrischere Version ihrer selbst spielt, rückt sie Kurven wieder ins Rampenlicht.

Megan Stalter, der aufstrebende Star in "Too Much"

Unter den grellen Scheinwerfern am Filmset ist Schlankheit ein entscheidendes Auswahlkriterium. Laut Castingaufrufen braucht man markante Schlüsselbeine, sichtbare Knochen und einen BMI nahe Untergewicht, um Hauptrollen zu ergattern. Dies ist das typische Profil, das regelmäßig auf der Leinwand präsentiert wird: das einer schlanken Frau ohne jegliche Fettpölsterchen. Bei diesen Hollywood-„Starsilhouetten“ wird Fett nur im Dekolleté toleriert.

In den letzten Monaten, mit dem Aufstieg von Ozempic und dem Niedergang der Selbstakzeptanzbewegung, haben mehrere bekannte Schauspielerinnen ihren Gewichtsverlust als persönlichen Erfolg inszeniert. Rebel Wilson, einst als Ikone der Körperpositivität gefeiert und als offizielle Repräsentantin kurviger Frauen im Film bezeichnet, ist diesem Druck, dünn zu sein, der sich als „ästhetischer Trend“ tarnt, erlegen. Schauspielerinnen mit sogenannten „üppigen“ Figuren, die sich nicht mit einem einfachen Apfel als Mahlzeit zufriedengeben und sich nur für eine Rolle verändern, werden auf stereotype Charaktere reduziert: die „lustige beste Freundin“, die „tollpatschige Frau“ oder die „gequälte Figur“, deren gesamte Handlung sich um ihr Gewicht dreht. Diese Trostpreise sprechen Bände über die allgegenwärtige Fatphobie.

In „Too Much“ hingegen ist Megan Stalter die Hauptfigur einer progressiven romantischen Komödie, fernab der üblichen idyllischen Handlungsstränge. Ihre Liebesgeschichte wird nicht aufgrund ihres Aussehens als außergewöhnlich oder unwahrscheinlich dargestellt. Sie ist einfach eine vollendete romantische Heldin, aber unkonventioneller und authentischer als ihre Vorgängerinnen in diesem zuckersüßen Genre. Ihr Körper, kurviger als das, was Hollywood üblicherweise zeigt, ist dabei völlig unproblematisch.

Diesen Beitrag auf Instagram ansehen Ein Beitrag geteilt von megstalter (@megstalter)

Sie spielt Rollen, die es in Hollywood so gut wie nie gibt.

Während Megan Stalter in dem Film „Too Much“ glänzt und sich bemüht, das Publikum mit einem Körper vertraut zu machen, der oft als „abnormal“ betrachtet wird, wurde sie dem Publikum erstmals in der HBO-Serie „Hacks“ bekannt. Dort hat sie einen eindrucksvollen Auftritt als Kayla Schaefer, eine exzentrische Assistentin, die für die Karriere eines in die Jahre gekommenen Stand-up-Comedians verantwortlich ist.

Die Schauspielerin fühlt sich in diesen Rollen lauter, extrovertierter und selbstbewusster Frauen sichtlich wohl. Das ist keine Schauspielerei, sondern ihr natürliches Temperament. Sie zieht mühelos Aufmerksamkeit auf sich und muss sich nicht anstrengen, um ihr Umfeld zu fesseln. Als Freigeist in der Filmbranche und leuchtendes Beispiel für Selbstbewusstsein ist Megan Stalter das genaue Gegenteil von „komplex“.

Die Heldinnen, die sie in ihren Werken zum Leben erweckt, sind diese Alter Egos in übersteigerter Form. Daher weist sie einige Ähnlichkeiten mit der treffend benannten „Jess“ auf, die Herz und Seele der von Lena Dunham geschaffenen Serie „Too Much“ ist. Die Protagonistin trägt, entgegen den Vorgaben von Stylisten, leuchtende Farben, kitschige Muster in Hülle und Fülle und maximalistische Outfits, die in starkem Kontrast zur auferlegten Zurückhaltung stehen.

Diesen Beitrag auf Instagram ansehen Ein Beitrag geteilt von megstalter (@megstalter)

Sie weigert sich, ihren Körper zu einem Problem zu machen.

Auch im wahren Leben lässt sich Megan Stalter von den Urteilen anderer nicht beeinflussen. Sie besitzt ein so starkes und unerschütterliches Selbstbewusstsein, dass sie sich nie „zu viel“ oder „nicht genug“ fühlt. Sie verkörpert alles, was die Gesellschaft Frauen ihrer Statur abspricht: Imposanz, Selbstbewusstsein, Fantasie und vor allem Inspiration. „Ich bin so glücklich, meinen großen Po zu lieben“, sagte sie gegenüber Glamour US und zeigte sich stolz auf ihre Figur, die in der Filmbranche ansonsten geächtet wird.

Megan Stalter sieht sich nicht als typische Aktivistin der Body-Positivity-Bewegung . Doch trotz ihrer selbst setzt sie sich in einer hochselektiven Branche, die Schlankheit immer noch allzu oft mit Eleganz und Kurven mit Vernachlässigung gleichsetzt, für Körpervielfalt ein. Während die Filmwelt bei „ein paar Kilo zu viel“ und „Gewichtsschwankungen“ kompromisslos ist, rebelliert Megan Stalter mit ihrem entwaffnenden Humor gegen diesen Schönheitswahn.

In der Serie „Too Much“ spielt Megan Stalter an der Seite von Emily Ratajkowski, der Verkörperung des weiblichen Ideals, was die Geschichte noch symbolträchtiger macht. Denn die Besetzung sollte Vielfalt in Bezug auf Körpertypen widerspiegeln, nicht einen einheitlichen.