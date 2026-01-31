Bei der Namensfindung für ihren Sohn fragte dieses amerikanische Paar eine KI um Rat.

Was wäre, wenn künstliche Intelligenz Ihnen bei der Namenswahl für Ihr Baby helfen könnte? Genau dieses etwas verrückte Wagnis ging ein Paar aus Maryland, USA, ein.

Eine Namenssuche im Stil von 2.0.

Wie viele werdende Eltern waren auch Sarah und Stephen hin- und hergerissen zwischen verschiedenen Namensideen. Anstatt in herkömmlichen Babynamenbüchern zu blättern, nutzte das Paar die Möglichkeiten der digitalen Welt. „Wir haben auf ChatGPT nach Jungennamen gesucht, die am besten zu Winkler passen“, erzählten sie der Baltimore Sun. Nach einigen Vorschlägen stach Hudson hervor. Sie suchten noch nach einem Zweitnamen: Nach ein paar weiteren Recherchen war Oakley der perfekte Name.

Für die jungen Eltern erwies sich das Tool als ebenso unterhaltsam wie inspirierend. Und obwohl die endgültige Entscheidung bei ihnen liegt, wird diese kleine digitale Unterstützung eine schöne Anekdote bleiben, die sie Hudson später einmal erzählen können.

Erstes Baby des Jahres

Hudson Oakley Winkler wurde am 1. Januar 2026 um 4:20 Uhr im Carroll Hospital in Westminster, Maryland, geboren. Eine symbolträchtige Geburt: Er ist das erste Baby des Jahres im Landkreis. Laut der Zeitung „The Baltimore Sun“ wog der Säugling bei der Geburt 3 kg. Besonders berührend: Seine Mutter Sarah kam selbst im selben Krankenhaus zur Welt. „Meine Mutter sagte mir: ‚Ich habe vor über 20 Jahren genau in diesem Flur entbunden‘“ , erzählte sie mit bewegter Stimme.

Eine Familientradition... und ein Blick in die Zukunft

Die Einrichtung feierte die Geburt in den sozialen Medien mit den Worten: „Ein Hoch auf die neue Generation und die fortgeführten Familientraditionen!“ Obwohl Hudsons Name mithilfe von Technologie gewählt wurde, bleibt seine Geschichte zutiefst menschlich. Zwischen familiärem Erbe, der Symbolik des Ortes und einem Hauch von Moderne dank künstlicher Intelligenz verkörpert dieser Junge auf seine Weise die Verbindung zwischen Vergangenheit und Zukunft.

Bis 2026 ist der Einsatz von KI bei der Namenswahl für Kinder keine abwegige Idee mehr. Für Sarah und Stephen Winkler fungierte ChatGPT als Begleiter im Entscheidungsprozess, ohne jemals die elterliche Zuneigung und Intuition zu ersetzen.