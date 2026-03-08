Das Kind zum Vorstellungsgespräch begleiten: die neue Gewohnheit der Generation Z

Früher ermutigten uns unsere Eltern aus der Ferne zu unseren ersten Vorstellungsgesprächen und rieten uns, einfallsreich zu sein. Heute begleiten sie ihre Kinder zu den Firmen und stehen ihnen bei der Arbeit zur Seite, genau wie damals bei ihren ersten Schultagen.

Ist es mittlerweile üblich, die Eltern zum Vorstellungsgespräch mitzubringen?

Junge Erwachsene genießen es, das Elternhaus zu verlassen , um zu jeder Tages- und Nachtzeit Süßigkeiten zu essen, die ganze Nacht zu spielen, den Abwasch im Spülbecken stapeln zu lassen und bis in die frühen Morgenstunden auszugehen, ohne sich erklären zu müssen. Trotz dieses Unabhängigkeitsdrangs fällt es ihnen jedoch schwer, sich von ihren Eltern zu lösen, und sie verlassen sich bei jeder Kleinigkeit auf sie. Sie sehen ihre Eltern als Lebensberater, als ihre persönlichen Ratgeber. Sie rufen sie an, wenn sie vor dem Bedienfeld der Waschmaschine nicht weiterkommen oder sich sogar nicht sicher sind, ob ihr Hamburger (pflanzlich oder nicht) richtig durchgebraten ist.

Die Generation Z hat zwar chatGPT in der Tasche, fragt aber trotzdem lieber direkt ihre Eltern um Rat. Obwohl sie sich gern erwachsen geben, tauchen ihre alten Kindheitsgewohnheiten schnell wieder auf, besonders in der ungewohnten Arbeitswelt. Um bei Vorstellungsgesprächen zu punkten, erscheinen diese jungen Erwachsenen mit einem Glücksbringer, der deutlich mehr Platz einnimmt als ein Kleeblatt-Schlüsselanhänger. Sie betreten Unternehmen in Begleitung ihrer Eltern, die sie nicht mehr einfach auf dem Parkplatz absetzen. Und das ist alles andere als ungewöhnlich.

Einer aktuellen Umfrage zufolge gab ein Viertel der 18- bis 27-jährigen Jobsuchenden der Generation Z zu, ein Elternteil zum Vorstellungsgespräch mitgenommen zu haben. Dies sorgte bei älteren Generationen für Verwunderung, die von einer „abhängigen Generation“ sprachen. Eltern wiederum begleiten ihre Kinder zu Vorstellungsgesprächen, ähnlich wie früher zu Kinderarztterminen.

Eine Praxis, die Generationen spaltet

Diese Praxis mag zwar amüsant erscheinen, verärgert aber ältere Generationen – jene, die sich selbstbewusst um Jobs bewarben, sich ihren Platz erkämpften, anstatt sich durchzusetzen, und die ab 16 Jahren aus Notwendigkeit arbeiteten. Die Babyboomer und die Generationen vor ihnen sind empört über das, was sie als „Förderritual“ bezeichnen. Der Arbeitsmarkt hat sich jedoch inzwischen stark verändert und ist deutlich wettbewerbsintensiver geworden. Angesichts des bevorstehenden Einzugs der KI, des harten Wettbewerbs und der ständigen Anforderungen bestimmter Positionen verspüren junge Menschen das Bedürfnis nach Unterstützung.

Eltern sind nicht dazu da, für ihre Kinder einzutreten und sich für sie einzusetzen, sondern ihnen einfach die Anerkennung zu geben, die ihnen manchmal fehlt, und sie daran zu erinnern, dass sie dazugehören. Während Eltern in der Schulzeit die Hausaufgaben ihrer Kinder beaufsichtigen, setzen sie diese Praxis mitunter auch nach der Pubertät fort. Manche von ihnen, die subtile Anzeichen von „Helikopter-Elternschaft“ zeigen, zögern nicht, die Initiative zu ergreifen, um ihren Kindern eine stabile und sichere Zukunft zu gewährleisten. Tatsächlich geben 75 % der Generation Z an, dass ein Elternteil bereits ihre Bewerbung in ihrem Namen eingereicht hat. Noch überraschender ist, dass 65 % zugeben, einen Bewerbungstest an einen Elternteil delegiert zu haben, als wäre es eine einfache Präsentation in Geschichte.

Und wenn ihre Kinder berufstätig sind, reichen die mutigsten Eltern sogar Beschwerden bei ihren Arbeitgebern ein und fordern mehr Anerkennung und flexible Arbeitszeiten. Dieses Szenario hat sich bereits bei zwei von drei Kindern der Generation Z abgespielt. Manche Eltern sehen ihre Kinder immer noch als hilflose Babys, während andere in deren Karrieren nur Zuschauer bleiben.

Wie Manager es wahrnehmen

Für viele von uns ist es undenkbar, einen Elternteil zu einem Vorstellungsgespräch mitzubringen. Lieber Herzklopfen, Schweißausbrüche und einen Kloß im Hals, als mit der Mutter wie ein Kindergartenkind aufzutauchen. Wir hätten Angst, unsere Chancen zu schmälern und einen schlechten Eindruck zu hinterlassen. Doch Personalverantwortliche sind der Anwesenheit eines Elternteils bei diesem persönlichen Gespräch nicht gänzlich abgeneigt.

Laut ihnen können Eltern interessante Details über ihre Kandidaten preisgeben und tiefer in den Lebenslauf eintauchen, der den Kandidaten im bestmöglichen Licht präsentieren soll. „Ihre Bereitschaft, die Stärken und Schwächen ihres Kindes zu teilen, kann mir Informationen liefern, die ich sonst nie erhalten hätte“, bemerkt Gene Marks, ein Kleinunternehmer, gegenüber dem Guardian . Eltern loben ihre Kinder zwar in höchsten Tönen, sind aber auch die Ersten, die sich über deren Faulheit beschweren, auf deren Unorganisiertheit hinweisen und das Unaussprechliche zugeben. „Als Personalverantwortlicher möchte man diese Beschwerden hören, um ein klareres Bild von der wahren Persönlichkeit des Kindes und seinem Potenzial als Mitarbeiter zu erhalten“, erklärt der Manager.

Ein Vorstellungsgespräch ist nie besonders beruhigend, und in solchen Situationen sind Eltern so etwas wie eine Art lebende Geborgenheitsdecke. Die Generation Z kann nicht ohne ihre Anwesenheit leben, und Führungskräfte heißen sie herzlich willkommen. Ideal, um einen genaueren Blick hinter die Kulissen eines Lebenslaufs zu werfen.