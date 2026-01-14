Search here...

Innerhalb einer Familie könnte dieses Mitglied durchaus dasjenige sein, das die Eltern am meisten erschöpft.

Elternschaft
Tatiana Richard
Anh Khac/Pexels

In einer Familie bringt jedes Kind seine eigenen Herausforderungen mit sich, doch scheint es für Eltern am anstrengendsten zu sein, das jüngste Kind zu haben. Laut mehreren Studien der Entwicklungspsychologie besitzt das jüngste Kind Eigenschaften, die die Geduld, Energie und emotionalen Ressourcen der Eltern stärker beanspruchen.

Autonomie, die im Laufe des Lebens erlangt wurde

Das jüngste Kind wächst in einem Umfeld auf, in dem die älteren Geschwister bereits selbstständig sind. Oft profitieren sie von umfassender Unterstützung beim Lernen: Sauberkeitserziehung, Essen, Anziehen usw. Für die Eltern bedeutet dies jedoch, einen bereits bekannten Zyklus von Neuem zu beginnen, manchmal mit erheblicher Erschöpfung. Dieser Neuanfang erhöht die psychische Belastung, insbesondere da die Erwartungen an sich selbst weiterhin hoch sind.

Häufigere Gefühlsausbrüche

Weniger beaufsichtigt als ihre älteren Geschwister, drücken jüngste Kinder ihre Gefühle oft intensiver aus. Wutanfälle, Tränen, Frustrationen: Studien zeigen, dass diese Episoden bei ihnen tendenziell länger andauern als bei älteren Kindern. Eltern müssen ständig eingreifen, um zu beruhigen, zu trösten und abzulenken, was zu langfristiger psychischer Belastung führt.

Es ist schwierig, anhaltende Aufmerksamkeit aufrechtzuerhalten.

Während Eltern bei älteren, selbstständigeren Kindern ihre Aufsicht etwas lockern können, benötigt das jüngste Kind wieder ständige Aufmerksamkeit. Dieses Bedürfnis nach ständiger Beschäftigung, nach mehreren intensiven Jahren, erzeugt ein Gefühl des Rückschritts, das den Familienalltag stark belastet.

Eine nachgiebige Dynamik, die eine Quelle von Spannungen darstellt.

Beim jüngsten Kind scheinen die Regeln manchmal lockerer zu sein. Ob aus Erschöpfung oder besonderer Zuneigung – Eltern zeigen sich mitunter toleranter. Doch diese relative „Nachlässigkeit“ wirft Dilemmata auf: Ist ein Eingreifen wirklich nötig? Ist es unfair gegenüber den älteren Geschwistern? Solche Fragen führen zu Schuldgefühlen und mitunter zu Spannungen unter den Geschwistern.

Warum ältere Menschen „einfacher“ erscheinen

Das älteste Kind profitiert in der Regel von ausgeruhten, präsenten und oft sehr engagierten Eltern. Die nachfolgenden Kinder wachsen in einer Dynamik des Teilens auf, einer Mischung aus Rivalität und Nähe. Das jüngste Kind kommt jedoch oft zu einem Zeitpunkt zur Welt, an dem die elterliche Energie nachlässt. Die Kombination aus seiner Position in der Familie und dem angespannten Familienumfeld verschärft die Schwierigkeiten, die es erlebt.

Kurz gesagt: Jedes Kind bringt zwar seine eigenen Herausforderungen mit sich, doch das jüngste Kind scheint in der Familiendynamik eine besondere Stellung einzunehmen. Das Verständnis dieser Mechanismen ermöglicht nicht nur ein besseres Verständnis der alltäglichen Schwierigkeiten, sondern unterstreicht auch die Bedeutung individueller Unterstützung. So wird sichergestellt, dass Geschwister trotz der mit der jeweiligen Position verbundenen Herausforderungen ein Ort des Wachstums und enger Bindungen bleiben.

Mit 17 Jahren bewegt ihre Geste gegenüber ihrer Mutter Internetnutzer

