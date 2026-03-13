In London wird Vätern in einem Workshop beigebracht, wie sie die Haare ihrer Töchter stylen können.

Flechten oder einen Pferdeschwanz binden zu lernen, mag einfach erscheinen, doch manchen Eltern fallen diese Fertigkeiten nicht leicht. In London will eine innovative Initiative Abhilfe schaffen. In einem Workshop, der in einem Pub stattfand und in den sozialen Medien weite Verbreitung fand, lernten Väter die Grundlagen des Haarefrisierens, um die Haare ihrer Kinder leichter pflegen zu können.

Ein Friseurworkshop, der in einem Pub organisiert wurde.

Die Veranstaltung fand im Lucky Saint Pub in London statt. Rund dreißig Väter trafen sich dort zu einem Workshop mit dem Titel „Pints & Ponytails“. Unter der Anleitung von Profis des Braid Maidens-Kollektivs, das sich auf das Unterrichten von Frisuren wie Zöpfen und Flechtfrisuren spezialisiert hat, lernten die teilnehmenden Väter verschiedene Techniken kennen.

Etwa zwei Stunden lang lernten sie, einfache Frisuren wie Pferdeschwänze sowie aufwendigere Flechtfrisuren zu kreieren. Zum Üben hatte jeder teilnehmende Vater einen Übungskopf und das nötige Zubehör: Bürsten, Haargummis und Haarspangen.

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Eine Initiative, die schnell Aufmerksamkeit erregte

Bilder der Veranstaltung wurden in den sozialen Medien geteilt und lösten schnell zahlreiche Reaktionen aus. Internetnutzer lobten die Initiative, einige sahen darin ein Symbol für eine stärkere Einbindung der Väter in den Alltag. Die Videos zeigen Teilnehmer, die sich in entspannter Atmosphäre mit ihren Frisuren beschäftigen und Tipps und Tricks austauschen.

Ein Projekt, das über das reine Friseurhandwerk hinausgeht

Die Veranstaltung ist Teil einer größeren Initiative der „Secret Life of Dads“-Community, einem Podcast und Kollektiv, das sich mit dem Thema Vaterschaft in der heutigen Zeit auseinandersetzt. Ihr Ziel ist es, Räume zu schaffen, in denen Väter ihre Erfahrungen austauschen und die Herausforderungen des Elternseins diskutieren können. In diesem Kontext dient das Erlernen des Haareflechtens auch als Anlass, um weiterführende Themen wie die Rolle von Vätern im Alltag ihrer Kinder anzusprechen.

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Die sich wandelnde Rolle der Väter

Forscher beobachten seit Jahren einen Wandel in der Rolle des Vaters im Familienleben. In vielen Ländern beteiligen sie sich (endlich) stärker an der Betreuung und den alltäglichen Aktivitäten ihrer Kinder. Initiativen wie diese Workshops veranschaulichen diesen Wandel und würdigen Fähigkeiten, die einst vorwiegend Müttern zugeschrieben wurden. Für die Organisatoren tragen diese Treffen auch dazu bei, die Bindung zwischen Eltern und Kindern durch einfache, alltägliche Gesten zu stärken.

Dieser Friseurworkshop für Väter zeigt, wie scheinbar einfache Tätigkeiten zu Momenten des Lernens und des gemeinsamen Erlebens werden können. Neben Flechtfrisuren und Pferdeschwänzen verdeutlicht die Veranstaltung auch einen umfassenderen Wandel im Vaterbild, in dem Väter (endlich) aktiv in den Familienalltag eingebunden werden.