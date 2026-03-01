Warum einige Experten von „zu lautem“ Spielzeug für Kleinkinder abraten

Sirenen, elektronische Musik, sich wiederholende Geräusche … modernes Spielzeug macht sich definitiv bemerkbar. Doch hinter diesen Klängen, die unterhalten und anregen, schlagen einige Experten Alarm. Das kostbare und empfindliche Gehör Ihrer Kinder verdient Ihre volle Aufmerksamkeit.

Wenn der "Spaß" zu groß wird

Ein knallrotes Feuerwehrauto mit Flügeltüren und hyperrealistischer Sirene zu verschenken, mag zunächst eine geniale Idee sein. Anfangs ist der Lärm lustig, überraschend und bringt Schwung ins Spiel. Was Ihnen aber nur nervig vorkommt, kann für kleine Ohren eine echte Gefahr darstellen.

Kinder sind täglich einer Vielzahl von Geräuschen ausgesetzt: Gesprächen, Verkehrslärm, Musik. Die meisten dieser Geräusche bewegen sich in einem unbedenklichen Bereich. Problematisch wird es erst, wenn die Einwirkung lauter Geräusche wiederholt und über einen längeren Zeitraum erfolgt. Fachleute sprechen dann von lärmbedingtem Hörverlust. Konkret bedeutet das: Jedes Mal, wenn ein Kind ein lautes Spielzeug ans Ohr hält, können die Haarzellen im Innenohr geschädigt werden. Diese für das Hören essenziellen Zellen regenerieren sich nicht. Der Schaden ist daher irreversibel.

Eine unsichtbare, aber sehr reale Bedrohung

Das Problem ist, dass Hörverlust nicht immer sofort erkennbar ist. Er entwickelt sich schleichend. Und die Zahlen sprechen für sich: Schätzungsweise leidet bereits jeder fünfte Teenager an einer Form von lärmbedingtem Hörverlust.

Die Folgen reichen weit über einfache Hörschwierigkeiten hinaus. Selbst ein leichter Hörverlust kann das Sprachverständnis, das Lernen in der Schule und die sozialen Interaktionen beeinträchtigen. Klares Hören bedeutet auch, sich zu beteiligen, sich auszudrücken und mit anderen in Kontakt zu treten. Hören stärkt das Selbstvertrauen und die persönliche Entwicklung.

Dezibel: Was Sie wissen müssen

Schall wird in Dezibel (dB) gemessen. Zum Vergleich:

Ein Flüstern hat einen Wert von etwa 30 dB.

Ein normales Gespräch hat einen Geräuschpegel von etwa 60 dB.

Ein Rasenmäher kann einen Geräuschpegel von 100 dB erreichen.

In Kanada schreiben Vorschriften vor, dass Spielzeug in üblicher Spielentfernung 100 dB nicht überschreiten darf. Theoretisch klingt das beruhigend, doch in der Praxis erkunden Kinder – insbesondere jüngere – ihre Umgebung frei. Sie halten sich Spielzeug nah vors Gesicht, ans Ohr und testen die Geräusche aus nächster Nähe. Ein Spielzeug, das in Armlänge 100 dB laut ist, kann in Ohrnähe bis zu 120 dB erreichen, was dem Lärm eines startenden Düsenjets entspricht. Bei diesem Geräuschpegel besteht ernsthafte Gefahr für das Gehör.

Kleine Ohren mit Freundlichkeit schützen

Die gute Nachricht: Sie haben die Möglichkeit zu handeln, ohne Ihrem Kind die Freude am Spielen zu nehmen.

Vertrauen Sie zunächst Ihrem Bauchgefühl. Wenn ein Spielzeug im Laden übermäßig laut erscheint, wird es zu Hause wahrscheinlich genauso laut sein. Ihr Hörempfinden ist dabei bereits ein guter Indikator.

Sie können auch eine Dezibel-Mess-App auf Ihrem Smartphone verwenden, um den Geräuschpegel zu überprüfen. Viele Experten raten vom Kauf ab, wenn der Geräuschpegel 85 dB übersteigt.

Wählen Sie Spielzeug mit Lautstärkeregler oder Ein-/Ausschalter. So können Sie die Lautstärke an die Umgebung und die Empfindlichkeit Ihres Kindes anpassen.

Behalten Sie Ihr Kind beim Spielen gut im Auge. Bringen Sie ihm bei, das Spielzeug nicht ans Ohr oder ins Gesicht zu halten. Dieser sanfte und schrittweise Ansatz fördert die Selbstständigkeit und den Respekt vor dem eigenen Körper.

Wenn ein Spielzeug wirklich zu laut ist, kann man die Batterien entfernen. Manche Eltern kleben auch ein Stück Klebeband über den Lautsprecher, um den Ton zu dämpfen. Das sieht vielleicht nicht besonders schön aus, ist aber effektiv.

Kurz gesagt: Lautes Spielzeug ist nicht per se „schlecht“. Es kann die Fantasie anregen und die Neugierde fördern. Ziel ist es daher nicht, es zu verbieten, sondern ein gesundes Gleichgewicht zu finden. Indem Sie für eine ruhigere Geräuschumgebung sorgen, schützen Sie das Gehör Ihrer Kinder und respektieren gleichzeitig ihre Energie und ihre Entdeckerfreude. Ihr Körper – in all seiner Vielfalt und Sensibilität – verdient diese Aufmerksamkeit. Denn die Welt zu hören bedeutet auch, seinen Platz darin zu finden.