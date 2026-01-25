Search here...

Bei seiner Geburt überraschte dieses 6 Kilo leichte Baby alle.

Elternschaft
Fabienne Ba.
Photo d'illustration : the Amritdev/Pexels

Blandine, ursprünglich aus Toulouse, brachte am 6. November 2025 ihr zweites Kind, Émile, zur Welt. Der Säugling wog 6 Kilogramm und war 51 Zentimeter groß, fast doppelt so schwer wie das durchschnittliche Geburtsgewicht in Frankreich (zwischen 2,5 und 3,5 Kilogramm). Seine spektakuläre Ankunft beeindruckte das gesamte Ärzteteam der Klinik nachhaltig, die Geburt verlief jedoch ohne Komplikationen.

Eine Ultraschalluntersuchung, die bereits eine "abnormale" Größe aufgedeckt hatte

Zwei Wochen vor dem errechneten Geburtstermin wurde Émiles Gewicht in der Schwangerschaft auf etwa 4,6 kg geschätzt. Dieser Wert hätte Anlass zur Sorge geben können, doch Blandine entschied sich, ihren Frauenarzt nicht zu informieren, obwohl ihr wachsender Bauch zunehmend beschwerlich wurde. Die Geburt wurde schließlich vaginal eingeleitet. „Die Hebamme konnte es kaum glauben; sie sagte, er sähe aus wie ein sechs Monate altes Baby“, erzählt die Mutter.

Eine seltene Hektik auf der Entbindungsstation

Bei der Geburt herrschte große Rührung in der Klinik. „Alle kamen, um Émile zu sehen“, erinnert sich Blandine mit einem Anflug von Humor. Da er für normale Windeln zu groß war, wurde er sofort in Größe 6 Monate gekleidet. Obwohl sein Gewicht einen lokalen Rekord aufstellte, war der Neugeborene kerngesund.

Eine Entwicklung, die genau beobachtet wird, aber keinen Anlass zur Beunruhigung gibt.

Seit seiner Geburt hat sich Émile weiterhin harmonisch entwickelt. Mitte Januar 2026 maß er bereits 61 cm und wog weiterhin 6 kg. Bei der Mutter wurden keine Anzeichen von Schwangerschaftsdiabetes festgestellt, und die Ursachen für dieses außergewöhnliche Gewicht sind weiterhin ungeklärt. Dieser Fall erinnert an den eines Babys, das im Dezember 2025 in Texas mit einem ähnlichen Gewicht (5,9 kg) geboren wurde und ebenfalls bei guter Gesundheit war.

Eine natürliche Geburt, die von der Mutter begrüßt wurde

„Ich bin froh, dass ich einen Kaiserschnitt abgelehnt habe, auch wenn es nicht sicher war“, sagt Blandine, stolz auf ihre Geburtserfahrung. Heute ist Émile ein lebhaftes, neugieriges Baby mit gutem Appetit und regelmäßigem Schlaf. Ein sanfter Riese, der seinen Eltern viel Freude bereitet.

Ein seltenes Phänomen, das aber beobachtet wird.

Babys mit einem Geburtsgewicht über 4,5 kg, die als „Makrosome“ eingestuft werden, können Risiken wie Unterzuckerung oder Atemprobleme haben. Émile jedoch widerlegt alle Statistiken: Er entwickelt sich perfekt. Ein seltener Fall, der uns aber daran erinnert, dass die Natur manchmal Überraschungen bereithält, selbst für die erfahrensten Mediziner.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Émiles Geburt aufgrund seines beeindruckenden Gewichts und des reibungslosen Geburtsverlaufs für immer als außergewöhnliches Ereignis in Erinnerung bleiben wird. Neben der Neugier, die er weckt, zeugt seine Geschichte vor allem von der Fähigkeit des menschlichen Körpers zu überraschen und der Bedeutung einer aufmerksamen medizinischen Betreuung. Ein außergewöhnlicher Start ins Leben für ein Baby, das bereits jetzt Bewunderung hervorruft.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Ich bin Fabienne, Autorin für die Website „The Body Optimist“. Ich bin begeistert von der Kraft der Frauen und ihrer Fähigkeit, die Welt zu verändern. Ich glaube, Frauen haben eine einzigartige und wichtige Stimme, und es ist mir ein Anliegen, meinen Beitrag zur Gleichberechtigung zu leisten. Ich unterstütze nach Kräften Initiativen, die Frauen ermutigen, sich Gehör zu verschaffen.
Article précédent
„Bekommt keine Kinder!“, unter Tränen warnt sie vor den Schwierigkeiten der Mutterschaft.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

„Bekommt keine Kinder!“, unter Tränen warnt sie vor den Schwierigkeiten der Mutterschaft.

Ein herzzerreißendes Video, das von @weatheredanystorm auf TikTok veröffentlicht wurde, hat in den letzten Tagen Millionen von Internetnutzern...

„Sei Mutter, aber bleib schlank“: Sie bricht das Schweigen über den Druck, dem junge Mütter ausgesetzt sind.

In einer Gesellschaft, die vom Aussehen besessen ist, bleibt leider auch die Mutterschaft nicht von Schönheitsidealen verschont. Gefangen...

Innerhalb einer Familie könnte dieses Mitglied durchaus dasjenige sein, das die Eltern am meisten erschöpft.

In einer Familie bringt jedes Kind seine eigenen Herausforderungen mit sich, doch scheint es für Eltern am anstrengendsten...

Mit 17 Jahren bewegt ihre Geste gegenüber ihrer Mutter Internetnutzer

Der 17-jährige Brite Aman Duggal sorgte kürzlich für Schlagzeilen, als er mit dem Geld aus seinem Online-Shop die...

„Instinktive Mutterschaft“, ein sanfter Ansatz, der Mütter wieder mit ihrer Natur verbindet.

Instinktive Mutterschaft ermutigt Frauen, sich auf ihre Intuition und ihr natürliches Gefühl zu verlassen, um ihr Kind liebevoll...

Nach der Ein-Kind-Politik versucht China nun, die Geburtenrate wieder anzukurbeln.

Fünfundvierzig Jahre nach Einführung einer drastischen Geburtenkontrollpolitik steht China vor einer beispiellosen Herausforderung: zu wenige Kinder. Peking, sich...

© 2025 The Body Optimist