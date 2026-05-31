Das Projekt dieser Frau für trauernde Eltern berührt Tausende von Menschen.

Der Verlust eines Kindes ist ein lebensveränderndes Erlebnis. In den Vereinigten Staaten hat sich Rosann Cassiopi dazu entschlossen, ihre Zeit und ihr Fachwissen der Unterstützung von Familien in dieser schweren Zeit zu widmen. Ihr ebenso einfühlsames wie bewegendes Projekt erreicht mittlerweile Tausende von Menschen.

Wenn ein Brautkleid zum Symbol der Zärtlichkeit wird

Manche Kleider erzählen mehrere Geschichten. Das ist die Vision von Rosann Cassiopi, einer Einwohnerin von Wisconsin, die gespendete Brautkleider umarbeitet und daraus „Engelskleider“ fertigt. Diese winzigen Kleidungsstücke sind für Säuglinge bestimmt, die vor oder kurz nach der Geburt gestorben sind. Jedes einzelne Kleid wird mit viel Liebe zum Detail gestaltet, um Familien in einer besonders schweren Zeit Trost zu spenden. Hinter jedem Stich steckt der Wunsch, ein Leben zu ehren, so kurz es auch sein mag.

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Eine neue Mission nach einem Lebenswandel

Drei Jahrzehnte lang arbeitete Rosann Cassiopi als Krankenschwester. Als sie aufgrund einer seltenen neurologischen Erkrankung vorzeitig in den Ruhestand gehen musste, war sie gezwungen, ihren Alltag neu zu gestalten. Mit der neu gewonnenen Freizeit beschloss sie, Nähen zu lernen. Was als einfache Lehre begann, entwickelte sich schnell zu einer wahren Berufung. Seitdem widmet sie einen Großteil ihrer Energie der Kreation dieser einzigartigen Outfits.

Mehr als ein Hobby, eine Vollzeitverpflichtung

Seit fast zehn Jahren verbringt Rosann über 40 Stunden pro Woche an ihrer Nähmaschine. Dank dieses bemerkenswerten Engagements konnte sie Hunderte von „Engelskleidern“ fertigen. Ihr Ansatz basiert auf einer einfachen Überzeugung: Kleine Gesten können Großes bewirken. Mit ihrer sorgfältigen Arbeit schenkt sie Familien ein Objekt voller Zärtlichkeit und Respekt in einem Umfeld, das oft von Stille und Einsamkeit geprägt ist.

Kreationen werden kostenlos angeboten

Alle von Rosann genähten Kleider werden kostenlos verteilt. Sie gehen an Krankenhäuser und bedürftige Familien. Für die ehemalige Pflegekraft ist es eine Möglichkeit, weiterhin für andere da zu sein. Abseits des Rampenlichts verfolgt sie diskret ihr Anliegen, angetrieben von dem Wunsch, Menschen in besonders schweren Zeiten etwas Trost zu spenden.

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Ein Gemeinschaftsprojekt für Familien

Rosann engagiert sich außerdem bei der amerikanischen Organisation „Real Imprints“, die das Projekt „Angel Gowns“ koordiniert. Mithilfe eines Netzwerks engagierter Freiwilliger verwandelt die Organisation gespendete Brautkleider in Kleidung für Babys, die durch Fehlgeburt, Totgeburt oder kurz nach der Geburt gestorben sind. Dieses Projekt unterstützt zahlreiche Familien und sensibilisiert die Öffentlichkeit für ein Thema, über das immer noch selten gesprochen wird.

Eine Veränderung unserer Sichtweise auf perinatale Trauer

Neben dem Nähen möchte Rosann das Thema Trauer nach der Geburt offener ansprechen. Ihrer Meinung nach „haben zu viele Eltern diese schwere Zeit viel zu lange im Stillen ertragen“. Mit ihren Kleidern möchte sie trauernden Eltern zeigen, dass sie nicht allein sind. Ihre Botschaft berührt viele Familien: Jede Geschichte zählt, jedes Gefühl verdient es, gehört zu werden, und jedes Kind verdient es, mit Würde geehrt zu werden.

Durch ihr großzügiges Engagement zeigt diese Frau aus Wisconsin, dass ein einfaches Stück Stoff zu einem aussagekräftigen Symbol für Unterstützung, Solidarität und Menschlichkeit werden kann.