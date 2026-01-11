Mit 17 Jahren bewegt ihre Geste gegenüber ihrer Mutter Internetnutzer

Der 17-jährige Brite Aman Duggal sorgte kürzlich für Schlagzeilen, als er mit dem Geld aus seinem Online-Shop die Schulden seiner gesamten Familie beglich. Anfang Januar 2026 postete er ein Video auf Instagram, in dem er seiner Mutter 10.000 Pfund (umgerechnet etwa 11.500 Euro) in bar überreichte. Die bewegende Szene verbreitete sich rasend schnell im Internet.

E-Commerce, ein Hebel für die frühe Emanzipation

Entschlossen, seine Zukunft selbst in die Hand zu nehmen, verließ Aman die Schule, um sich dem E-Commerce zu widmen. Innerhalb eines Jahres verdiente er genug, um seine Familie finanziell zu entlasten. Diese symbolträchtige und zugleich konkrete Geste markierte einen Wendepunkt: Er übernahm nun die Haushaltskosten und kehrte damit die traditionellen Rollen zum Wohle seiner Familie um.

„Das wollte ich schon lange machen.“

In dem Video überreicht Aman seiner Mutter mit Tränen in den Augen einen Geldbündel: „Ich liebe dich. Das wollte ich schon lange tun. Danke für alles, was du für mich getan hast. Du bist der wichtigste Mensch in meinem Leben.“ Seine Mutter, sichtlich überwältigt, ringt nach Worten, bevor sie ihren Sohn umarmt. Dieser Moment, der in den sozialen Medien geteilt wurde, berührte die Internetnutzer zutiefst.

Eine Liebeserklärung und Dankesbekundung

In der Bildunterschrift seines Posts drückte Aman seine Dankbarkeit aus: „Meine Mutter hat mir alles gegeben und war immer für mich da. Ich bin so glücklich und stolz, mich endlich um sie kümmern zu können. Ich kann meine Gefühle kaum in Worte fassen.“ Der Post erhielt innerhalb weniger Tage über 600.000 Likes und löste weltweit eine Welle der Unterstützung und Bewunderung aus.

Eine Inspirationsquelle für eine ganze Generation

Die Reaktionen ließen nicht lange auf sich warten: „Was für ein berührendes Video!“, „Du hast mich inspiriert, dasselbe für meine Eltern zu tun!“ und „Respekt, Bruder!“ Weit mehr als nur ein Akt der Freundlichkeit, verkörpern seine Taten die Fähigkeit junger Menschen, ihr eigenes Schicksal und das ihrer Familien in die Hand zu nehmen, oft in einem schwierigen wirtschaftlichen Umfeld.

Die Geschichte von Aman Duggal berührt besonders Jugendliche in schwierigen Lebenslagen. Innerhalb nur eines Jahres schaffte er es vom Schüler zum Familienernährer und bewies damit, dass Online-Unternehmertum ein Weg zur Selbstermächtigung sein kann.

Kurz gesagt, das Video des jungen Aman Duggal sendet eine starke Botschaft: Mit 17 Jahren kann man etwas bewegen, etwas zurückgeben und sich eine sichere Zukunft aufbauen. Es ist eine Geschichte von Entschlossenheit, Dankbarkeit und Hoffnung – und eine, die weit über die sozialen Medien hinaus inspiriert.