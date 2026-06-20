Diese Mutter teilt die „strengen Regeln“ mit, die sie ihren Kindern im Sommer auferlegt, und die Internetnutzer sind geteilter Meinung.

Mit den nahenden Sommerferien stellt sich in vielen Familien die Frage: Soll man einen festen Bildungsrahmen beibehalten oder den Kindern völlige Freiheit lassen? Die amerikanische Influencerin Vidya (@queencitytrends), die auf TikTok Millionen von Abonnenten hat, entfachte die Debatte kürzlich neu, indem sie die Regeln verriet, die sie für ihre beiden Kinder während der Ferien anwendet.

Ein aktiver Sommer statt eines ziellosen Sommers

Vidya Gopalan, auf TikTok bekannt als @queencitytrends, teilte in einem viralen Video ihre Vorstellung von Sommerferien. Die Mutter zweier Kinder im Alter von 11 und 14 Jahren erklärt, dass Sommer für sie Entspannung bedeutet – aber nicht Untätigkeit. Bevor sie die Routinen ihrer Familie genauer beschreibt, stellt sie klar, dass diese für ihren Haushalt gut funktionieren. Laut ihr hilft es, Kinder zu beschäftigen , „bestimmte problematische Verhaltensweisen aufgrund von Langeweile zu vermeiden und einen ausgeglicheneren Alltag zu fördern“.

Lesen versus Bildschirme: Das Prinzip, das für Aufsehen sorgt

Die Regel, die im Internet die größte Aufmerksamkeit erregte, betraf die Bildschirmzeit. In dieser Familie gilt: Jede Minute, die gelesen wird, wird mit einer Minute Bildschirmzeit begrenzt. Für die Mutter ist Lesen unerlässlich, insbesondere da viele Kinder außerhalb der Schule immer weniger lesen.

Laut Vidya (@queencitytrends) regt dieses System ihre Kinder ganz natürlich zum Lesen an. Sie berichtet sogar, dass sie seit Beginn der Ferien schon mehrere Bücher gelesen haben. Diese Methode findet bei vielen Internetnutzern Anklang, obwohl einige darauf hinweisen, dass Lesen in erster Linie mit Vergnügen und Entdeckung verbunden sein sollte.

Sport, Mathematik und die freie Natur stehen auf dem Programm.

Nicht nur die Bildschirmzeit ist geregelt. Kinder widmen sich außerdem täglich etwa zwanzig Minuten Mathematik, verbringen mindestens zwei Stunden im Freien und treiben regelmäßig Sport. Auch der Schlaf unterliegt bestimmten Regeln. Feste Schlafenszeiten werden eingehalten, wobei morgens, wenn es der Zeitplan erlaubt, zusätzlicher Schlaf möglich ist.

Für manche Internetnutzer ist dieses ausgewogene Verhältnis zwischen Freizeit, Bewegung und Lernen eine hervorragende Vorbereitung auf den Beginn des neuen Schuljahres. Andere hingegen empfinden es als zu hohe Belastung in einer Zeit, die der Erholung dienen sollte.

Anleiten ohne kontrollieren: Der Kern der Erziehung

Vidyas (@queencitytrends) Post spaltete die sozialen Medien im Nu. Zwischen Kommentaren, die strukturierte Erziehung lobten, und solchen, die übermäßige Kontrolle anprangerten, reichte die Debatte weit über den einfachen Kontext von Ferien hinaus. Zwar sind Routinen für Kinder wichtig, doch sollte ein Erziehungsrahmen niemals aus einer Reihe von Verpflichtungen oder permanenten Einschränkungen bestehen. Elternsein bedeutet auch, liebevolle Unterstützung zu bieten, auf die Bedürfnisse des Kindes einzugehen und sein Tempo zu respektieren.

Hinter Begriffen wie „strenge Erziehung“ oder „strenge Regeln“ verbirgt sich manchmal die Notwendigkeit, wachsam zu bleiben. Bestimmte Praktiken können in übermäßige Kontrolle ausarten oder sogar schädliches oder missbräuchliches Verhalten verschleiern, wenn sie einem Kind seine Autonomie, sein Wohlbefinden oder sein Recht, Fehler zu machen, rauben. Ferien bieten auch eine wertvolle Zeit zum Entspannen, um die Kreativität zu entfalten, zu träumen, sich auch mal zu langweilen und eigene Erfahrungen zu sammeln. Ein Kind muss nicht ständig Leistung bringen oder beschäftigt sein, um sich gut zu entwickeln.

Letztlich verdeutlicht die Kontroverse um die Erziehungsregeln der amerikanischen Influencerin Vidya (@queencitytrends) eine einfache Wahrheit: Es gibt kein Patentrezept. Jede Familie findet ihr eigenes Gleichgewicht zwischen Freiheit und Struktur. Entscheidend ist, ein sicheres, respektvolles und fürsorgliches Umfeld zu schaffen, in dem Kinder friedlich aufwachsen und ihre Kindheit unbeschwert genießen können.