Die Atemtechnik, die Ihnen helfen könnte, in wenigen Minuten einzuschlafen

Wälzen Sie sich im Bett hin und her, Ihre Gedanken kreisen und Sie können nicht einschlafen? Damit sind Sie nicht allein. Unter den immer beliebter werdenden natürlichen Lösungen sticht eine einfache Technik besonders hervor: die 4-7-8-Atemtechnik. Sie wurde entwickelt, um den Körper zu beruhigen und Sie auf den Schlaf vorzubereiten.

Eine einfache Technik, die Sie heute Abend ausprobieren können

Die 4-7-8-Methode basiert auf einer präzisen Atemsequenz, die leicht zu merken und ohne Hilfsmittel zu Hause durchzuführen ist. Das Prinzip ist einfach: Sie atmen 4 Sekunden lang durch die Nase ein, halten den Atem 7 Sekunden lang an und atmen dann 8 Sekunden lang langsam durch den Mund aus. Dieser Zyklus wird üblicherweise 4 Mal wiederholt, kann aber an Ihre Bedürfnisse angepasst werden. Es geht nicht um Leistung, sondern um Regelmäßigkeit. Hören Sie auf Ihren Körper, ohne Druck, und üben Sie sanft in Ihrem eigenen Rhythmus.

Warum Ihre Atmung alles verändert

Ihre Atmung steht in direktem Zusammenhang mit Ihrem inneren Zustand. In Stresssituationen oder bei erhöhter Alarmbereitschaft wird sie oft schnell und flach. Langsame, tiefe Atmung hingegen sendet ein Sicherheitssignal an Ihren Körper.

Mit der 4-7-8-Methode aktivieren Sie das parasympathische Nervensystem, das für Ruhe und Entspannung zuständig ist. Dadurch verlangsamt sich Ihr Herzschlag, Anspannung lässt nach und Ihr Körper bereitet sich sanft auf den Schlaf vor. Dies ist besonders hilfreich, wenn Sie im Bett dazu neigen, über den Tag nachzudenken. Indem Sie sich auf Ihre Atmung konzentrieren, lenken Sie Ihre Aufmerksamkeit sanft zurück in den gegenwärtigen Moment.

Eine beruhigende Wirkung, die wissenschaftlich belegt ist

Langsame Atemtechniken dienen nicht nur dem Wohlbefinden. Sie wurden auch wissenschaftlich untersucht. Eine in der Fachzeitschrift „Frontiers in Human Neuroscience“ veröffentlichte Studie zeigt, dass die willentliche Kontrolle der Atmung das autonome Nervensystem beeinflussen kann, welches an der Stressbewältigung beteiligt ist.

Indem Sie Ihre Atmung verlangsamen, unterstützen Sie Ihren Körper beim Übergang vom Wachzustand in den Ruhezustand. Dieser Übergang ist entscheidend für ein leichteres Einschlafen. Anders ausgedrückt: Veränderte Atmung kann die Art und Weise, wie sich Ihr Körper auf den Schlaf vorbereitet, maßgeblich beeinflussen.

Wie Sie es ganz einfach in Ihren Alltag integrieren können

Die Stärke dieser Methode liegt in ihrer Einfachheit. Sie lässt sich problemlos in Ihre Abendroutine integrieren, ohne Ihren Tagesablauf zu stören. Um die Wirkung zu optimieren:

Wählen Sie eine ruhige und angenehme Umgebung.

Um Reize zu minimieren, sollten Sie Bildschirme einige Minuten vor dem Schlafengehen weglegen.

Nehmen Sie eine bequeme Position ein, im Liegen oder Sitzen.

Lass deinen Atem zu deinem Ankerpunkt werden.

Regelmäßigkeit ist dein bester Verbündeter. Je öfter du übst, desto mehr verbindet dein Körper diese Atemübung mit einem Moment der Entspannung und des Loslassens. Und vor allem: Sei nachsichtig mit dir selbst: Manche Abende werden dir leichter fallen als andere, und das ist völlig normal.

Hilfe, keine Wunderheilung.

Die 4-7-8-Methode kann eine hilfreiche Einschlafhilfe sein, ersetzt aber keinen gesunden Lebensstil. Stress, Schlafgewohnheiten, Ernährung und das Umfeld spielen ebenfalls eine wichtige Rolle. Diese Technik ist daher eine Unterstützung, eine einfache Möglichkeit, am Ende des Tages etwas für Körper und Geist zu tun.

Letztendlich erinnert uns die 4-7-8-Methode an eine wesentliche Sache: Manchmal können die einfachsten Handlungen – wie bewusstes Atmen – den entscheidenden Unterschied für einen ruhigeren Schlaf ausmachen.