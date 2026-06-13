Im Sommer geboren sein: Was die Forschung zur psychischen Gesundheit von Männern nahelegt

Kann die Jahreszeit unserer Geburt tatsächlich unsere psychische Gesundheit Jahre später beeinflussen? Die Frage mag überraschend klingen, ja fast an Astrologie oder absonderliche Theorien erinnern. Doch seit einigen Jahren untersuchen Forscher die Auswirkungen der vorgeburtlichen Umgebung und der ersten Lebenswochen auf die Gehirnentwicklung.

Eine Hypothese, die Wissenschaftler fasziniert

Während Sommergeborene bedauern, ihren Geburtstag nie mit all ihren Lieben feiern zu können, bedauern Wintergeborene, diesen besonderen Anlass zu Hause verbringen zu müssen. Ob Winter-, Frühlings-, Sommer- oder Herbstgeburtstag – die Jahreszeit unserer Geburt hat ihre Nachteile. Neben den praktischen und festlichen Aspekten könnte sie sogar unser zukünftiges psychisches Wohlbefinden vorhersagen. Dies legt eine eher ungewöhnliche kanadische Studie nahe.

Der Ursprung dieser Forschung ist eher unerwartet. „Die Idee zu dieser Studie entstand, als ich gefragt wurde, ob ich an Horoskope glaube“, erklärt Mikael Mokkonen, Hauptautor der Studie. „Ich fragte mich dann, ob es eine biologische Grundlage für ihre Existenz geben könnte, etwa einen Zusammenhang zwischen dem Geburtsdatum einer Person und ihren physiologischen oder mentalen Eigenschaften.“

Weit entfernt von astrologischen Vorhersagen haben sich die Forscher auf eine sehr reale wissenschaftliche Frage konzentriert: Könnten die Umweltbedingungen, denen eine Mutter während ihrer Schwangerschaft ausgesetzt ist, dauerhafte Auswirkungen auf die psychische Gesundheit ihres Kindes haben?

Welche Rolle die Jahreszeit der Geburt spielen könnte

Die Jahreszeit beeinflusst viele Umweltfaktoren. Sonnenlicht, Temperaturen, saisonale Infektionen , Ernährung und Vitamin-D-Spiegel schwanken im Laufe des Jahres. Während der Schwangerschaft können diese Faktoren die Entwicklung des Fötus beeinflussen.

Einige Forscher vermuten, dass die Exposition gegenüber bestimmten saisonalen Faktoren zur Ausprägung bestimmter Aspekte der langfristigen körperlichen oder psychischen Gesundheit beitragen könnte. Die genauen Mechanismen sind jedoch weitgehend unbekannt, und die Ergebnisse bisheriger Studien sind oft widersprüchlich.

Was die kanadische Studie zeigt

Für ihre Studie analysierten Wissenschaftler der Kwantlen Polytechnic University in British Columbia Daten von 303 jungen Erwachsenen mit einem Durchschnittsalter von 26 Jahren. Die Teilnehmer füllten zwei weit verbreitete Fragebögen zur psychischen Gesundheit aus: den PHQ-9, der depressive Symptome erfasst, und den GAD-7, der Angststörungen misst. Ihr erstes Ergebnis: Es zeigte sich kein eindeutiger Zusammenhang zwischen der Geburtsjahreszeit und Angststörungen.

Im Hinblick auf Depressionen zeigte sich jedoch bei Männern ein besonderer Trend. Männer, die im Sommer, also zwischen Juni und August, geboren wurden, wiesen im Vergleich zu Männern, die in anderen Jahreszeiten geboren wurden, häufiger Werte auf, die auf depressive Symptome hindeuteten.

Die Ergebnisse sind mit Vorsicht zu interpretieren.

Diese Ergebnisse bedeuten nicht, dass eine Geburt im Sommer Depressionen verursacht. Die Forscher selbst äußern sich vorsichtig. Mikael Mokkonen betont, dass es hier nicht darum gehe, einen Kausalzusammenhang herzustellen. Seiner Ansicht nach könnten diese Beobachtungen mit „Umweltbedingungen, denen die Mutter während der Schwangerschaft ausgesetzt war“, zusammenhängen.

Die Studie weist jedoch auch einige wichtige Einschränkungen auf. Die Stichprobe ist relativ klein und besteht hauptsächlich aus Studierenden aus derselben Region Kanadas. Zudem enthielten einige Fragebögen Lücken. Mit anderen Worten: Diese Ergebnisse sollten eher als interessanter Ansatzpunkt für weitere Forschung denn als gesicherte Tatsache betrachtet werden.

Depression bei Männern – ein Thema, über das allzu oft geschwiegen wird.

Abgesehen von der Frage der Geburtsjahreszeit lenkt diese Studie die Aufmerksamkeit auf ein wichtiges Problem der öffentlichen Gesundheit: Depressionen bei Männern. Lange Zeit standen psychische Erkrankungen im Widerspruch zu bestimmten traditionellen Männlichkeitsbildern. Viele Männer haben gelernt, ihr Leiden zu verharmlosen, ihre Gefühle nicht auszudrücken oder die Suche nach Hilfe als Schwäche zu betrachten.

Dieser soziale Druck kann Diagnose und Behandlung verzögern. Depressionen äußern sich jedoch nicht immer gleich bei Männern und Frauen. Bei manchen Männern können sie sich durch erhöhte Reizbarkeit, riskantes Verhalten, übermäßigen Alkohol- oder Drogenkonsum, sozialen Rückzug oder den Verlust des Interesses an gewohnten Aktivitäten äußern. Diese Anzeichen werden manchmal schwerer als depressive Symptome erkannt.

Ob man im Winter, Frühling, Sommer oder Herbst geboren ist, bestimmt nicht per se die psychische Entwicklung eines Menschen. Eine kanadische Studie legt jedoch nahe, dass ein Zusammenhang zwischen einer Sommergeburt und einem erhöhten Risiko für depressive Symptome bei Männern bestehen könnte. Eine Gelegenheit, die letzte Bastion der Männlichkeit zu erschüttern.