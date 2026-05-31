Warum bekommen manche Menschen nach dem Sonnenbaden Pickel?

Sie genießen die ersten Sonnenstrahlen, und doch reagiert Ihre Haut einige Stunden oder Tage später mit kleinen Pickelchen oder roten Flecken. Keine Sorge, dieses Phänomen ist weit verbreitet, in der Regel harmlos und hat sogar einen eigenen Namen: polymorphe Lichtdermatose (PLE). Wenn Sie verstehen, was da vor sich geht, können Sie Ihre Haut besser pflegen und den Sommer unbeschwerter genießen.

Lucit, diese sehr häufige Solarreaktion

Wenn nach Sonneneinstrahlung Flecken auftreten, ist die häufigste Ursache eine polymorphe Lichtdermatose (PLE), auch bekannt als Lichtdermatose. Sie äußert sich durch kleine, rote, manchmal erhabene Hautveränderungen, die oft mit Juckreiz einhergehen. Brust, Hals, Arme und Beine sind am häufigsten betroffen, da diese Bereiche als erste der Sonne ausgesetzt sind.

Diese Reaktion tritt üblicherweise einige Stunden bis wenige Tage nach der UV-Bestrahlung auf, insbesondere im Frühling oder Frühsommer, wenn die Haut noch nicht an die UV-Strahlung gewöhnt ist. Sie betrifft einen erheblichen Teil der Bevölkerung, vor allem hellhäutige Menschen, Frauen und Personen unter 30 Jahren.

Haut, die etwas zu stark auf die Sonne reagiert

Sonnenausschlag ist auf eine ungewöhnliche Immunreaktion auf ultraviolette Strahlen, insbesondere UVA-Strahlung, zurückzuführen. Vereinfacht ausgedrückt: Die Haut interpretiert die Sonne als aggressives Signal und löst eine Entzündungsreaktion aus.

Dieser Mechanismus entspricht einer Form der verzögerten Überempfindlichkeit. Obwohl die Wissenschaft ihn noch nicht vollständig erforscht hat, wird vermutet, dass bestimmte hormonelle Faktoren erklären könnten, warum Frauen häufiger betroffen sind. Die gute Nachricht ist, dass sich die Haut oft allmählich anpasst: Bei wiederholter Exposition reagiert sie weniger stark, und Hautreizungen treten seltener auf.

Nicht immer durch die Sonne ausgelöste Lichteruptionen: andere mögliche Ursachen

Nicht alle sonnenbedingten Hautunreinheiten werden durch polymorphe Lichtdermatose (PLE) verursacht. In manchen Fällen handelt es sich um eine Reaktion, die früher als „Majorca-Akne“ bekannt war. Diese wurde mit einer Wechselwirkung zwischen UV-Strahlen und bestimmten Inhaltsstoffen älterer Sonnenschutzmittel in Verbindung gebracht. Obwohl sich die Formeln seither weiterentwickelt haben, können andere Faktoren weiterhin eine Rolle spielen. Hitze, Schweiß oder zu reichhaltige Produkte können die Poren verstopfen und Hautunreinheiten begünstigen.

Zudem kann die Sonne manchmal den Eindruck einer „klareren“ Haut erwecken, indem sie Unreinheiten vorübergehend austrocknet. Im Anschluss kann jedoch ein Rebound-Effekt eintreten, der den Eindruck erweckt, die Unreinheiten kehrten umso heftiger zurück.

Wie Sie Ihre Haut pflegen können, ohne auf Sonne zu verzichten

Schon ein paar einfache Schritte können einen großen Unterschied machen.

Durch die allmähliche Gewöhnung kann sich die Haut sanft anpassen. Sobald es wärmer wird, sollten lange, intensive Sitzungen vermieden werden.

Ein Breitband-Sonnenschutz, idealerweise mit Lichtschutzfaktor 50+, hilft, Hautreizungen zu minimieren.

Nicht-komedogene Texturen sind zudem vorteilhaft für die Erhaltung eines angenehmen und ausgeglichenen Hautbildes.

Leichte, bedeckende Kleidung kann auch bei längerer Einwirkung von Feuchtigkeit einen echten Halt bieten.

Sonnenausschlag ist in der Regel vorübergehend und harmlos. Sollten die Reaktionen jedoch stark, wiederholt oder unangenehm sein, kann eine dermatologische Beratung geeignete und individuell abgestimmte Lösungen bieten.

Letztendlich ist es weder ungewöhnlich noch beschämend, nach dem Sonnenbaden Hautunreinheiten zu bekommen. Es ist einfach die Art und Weise, wie deine Haut mit dir kommuniziert und sich schützt. Deine Haut ist lebendig, reagiert, ist manchmal empfindlich – das gehört zu ihrer Natur. Wichtig ist, sie sanft und ohne Vorurteile zu pflegen und ihre Bedürfnisse zu erkennen.