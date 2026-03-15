Diese Studie stellt die weitverbreitete Annahme in Frage, dass Abnehmen glücklich macht.

Mit dem nahenden Sommer verlocken uns die Schlagzeilen der Zeitungen dazu, die bequemen Hausschuhe gegen Turnschuhe zu tauschen und die „angesammelten Kalorien“ mit einem Raclette-Essen wieder abzutrainieren. Jedes Jahr erliegen viele Menschen dem Druck von Abnehmprogrammen, als ob Gewichtsverlust automatisch zu mehr Glück führen würde. Als ob das Gefühl, in zu weiten Jeans zu sitzen, der Inbegriff von Zufriedenheit wäre. Doch eine aktuelle Studie stellt alles infrage, was wir über Gewichtsabnahme zu wissen glaubten.

Diät-Blues: eine wenig bekannte Realität

Mit dem nahenden Sommer füllen sich Zeitschriften mit Detox-Rezepten, vermeintlichen Wundermitteln zur Ernährung und Workouts für zu Hause, die die breite Öffentlichkeit dazu animieren, ein paar Kilo abzunehmen, um am warmen Strand glänzen zu können. Nicht mehr der Raclettekäse schmilzt dahin, sondern die Figur – als ob ein niedrigeres Gewicht irgendwie das Wohlbefinden steigern würde.

Glaubt man diesen belehrenden Aussagen, hängt Glück von ein paar Zentimetern Taillenumfang ab und findet sich in fade Salaten, Kleidergröße 36 und „fettverbrennenden“ Kräutertees. Um sich seelisch wohlzufühlen, muss man sich auch körperlich wohlfühlen, und das ist unmöglich mit Hüftspeck, einem wabbeligen Bauch und aneinander reibenden Oberschenkeln. Zumindest hat uns die Gesellschaft das eingeredet und einen flachen Bauch mit Vitalität gleichgesetzt.

Viele erliegen diesen verlockenden Versprechen und beginnen mit drastischen Diäten, in der Hoffnung, sich an ihrem neuen Spiegelbild zu erfreuen. Doch auf dem Papier klingt Abnehmen „idyllisch“, in Wirklichkeit ist es eine Quelle des Kummers. Weit davon entfernt, Glück zu bringen, ruft die Zahl auf der Waage, die von monatelangem Verzicht und unerbittlichem Training zeugt, nichts als Verzweiflung hervor. Eine Studie des University College London widerlegt die Annahme, dass Schlanksein der Schlüssel zum Glück sei. Und die auf Hochglanzpapier gedruckten Behauptungen klingen eher nach Lügen als nach gut gemeinten Ratschlägen.

Wenn die Enttäuschung die Zufriedenheit überwiegt

In unserer kollektiven Vorstellung gilt Gewichtsverlust als Leistung, als persönlicher Erfolg, als Grund zum Gratulieren. Die Gesellschaft hat uns mit dieser diätfreundlichen Vorstellung erfolgreich einer Gehirnwäsche unterzogen. Daher fällt es schwer, sich vorzustellen, dass man sich angesichts dieser so ersehnten körperlichen Veränderung niedergeschlagen fühlt. Doch allzu oft bleiben die Erwartungen im Nachhinein unbefriedigend. Und letztendlich bleibt die Stimmung trotz „weniger Kilos“ im Keller.

Ein signifikanter Gewichtsverlust verdoppelt das Risiko, sich traurig, einsam oder sogar depressiv zu fühlen, im Vergleich zu Menschen, die kein Gewicht verloren oder sogar zugenommen haben. Um zu diesen Schlussfolgerungen zu gelangen, begleiteten Forscher fast 2.000 übergewichtige oder adipöse Personen. Am Ende des Untersuchungszeitraums hatten 14 % der Teilnehmer mindestens 5 % ihres Körpergewichts verloren. Ihr psychischer Zustand hatte sich jedoch nicht verbessert, sondern im Gegenteil verschlechtert.

Menschen, die abgenommen hatten, entwickelten mit 78 % höherer Wahrscheinlichkeit depressive Symptome als andere. Trotz Verbesserungen einiger Gesundheitsindikatoren, wie beispielsweise des Blutdrucks, fehlte ihnen die Lebensfreude. Der Grund? Der Jo-Jo-Effekt, das Gefühl der Stagnation, die langsamen Fortschritte, die sich im Spiegel zeigen, und das Gefühl, vergebliche Anstrengungen zu unternehmen. Abnehmen erfordert viele Opfer, ohne am Ende wirkliche Belohnungen zu bringen. „Man sollte nicht erwarten, dass sich plötzlich alle Lebensbereiche verbessern“, warnt Sarah Jackson, eine der Studienautorinnen.

Selbstakzeptanz ist das beste Rezept.

Letztendlich ist die Lehre aus dieser Studie eindeutig: Es ist besser, seine Perspektive zu ändern als seinen Körper. Nur weil man wieder in die Hose von früher passt und das Kleid schließen kann, heißt das nicht, dass man all seine Sorgen los ist. Außerdem kommen die hart erarbeiteten Pfunde schnell wieder zurück.

Einer Studie zufolge, die in der Fachzeitschrift New Scientist veröffentlicht wurde, nehmen etwa 85 % der als übergewichtig geltenden Menschen, die mindestens ein Zehntel ihres Gewichts verlieren, dieses im darauffolgenden Jahr wieder zu. Was bringt es also, im Restaurant auf ein Dessert zu verzichten und der Verlockung eines leckeren Burgers zu widerstehen, wenn man am Ende doch wieder das Ausgangsgewicht hat?

Das Leben in vollen Zügen genießen, bevor es vom gesellschaftlichen Druck erdrückt wird – das ist die richtige Philosophie. Anstatt unseren Körper Schönheitsidealen anzupassen, verändern wir unsere Denkweise. Anstatt unseren Körper zu straffen, stärken wir unser Selbstwertgefühl. Denn die wahre Revolution besteht nicht darin, „ein paar Kilo abzunehmen“, sondern darin, uns von dem Druck zu befreien, der uns einredet, wir müssten uns verändern, um glücklich zu sein. Zu lernen, unseren Körper so anzunehmen, wie er ist, mit all seinen Unterschieden und einzigartigen Merkmalen, ist zweifellos der gesündeste Weg.