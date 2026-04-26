Überall Gefahr sehen: Warum unser Gehirn manchmal diesen Reflex anwendet

Dein Gehirn blinkt ständig rot. Es ist, als hättest du eine fest installierte Alarmsirene im Kopf, die du nicht abstellen kannst. Selbst in den banalsten Situationen, ohne erkennbare Bedrohung, bist du in höchster Alarmbereitschaft. Wenn es darum geht, dir die schlimmsten Szenarien auszumalen, bist du kreativer als jeder professionelle Filmemacher. Überall Gefahr zu sehen, ist kein Zeichen von Schwäche oder Ängstlichkeit.

Ein typisches Symptom von Hypervigilanz

Geht jemand seelenruhig hinter Ihnen? Sofort malen Sie sich aus, wie ein Dieb Ihre Tasche klaut. Drängelt Ihnen ein Auto im Verkehr? Sehen Sie sich schon vor Ihrem inneren Auge den Unfallbericht am Straßenrand unterschreiben. Braucht ein Freund etwas länger, um auf Ihre Nachricht zu antworten? Sie denken, er sei sauer auf Sie oder plane etwas gegen Sie, dabei ist er einfach nur beschäftigt. Ihr Chef bittet Sie um ein Meeting, ohne Ihnen weitere Details zu nennen? Packen Sie schon Ihre Koffer und schreiben Sie Ihren Kollegen eine Abschiedsnachricht.

Die Diagnose ist eindeutig: Sie sehen überall Gefahren, selbst in ruhiger und friedlicher Umgebung. Ihre Angehörigen zögern nicht, Sie als „paranoid“ oder „Drama-Queen“ zu bezeichnen. Doch ständiges Zusammenzucken bei jedem kleinsten Geräusch, die Angst vor einer Trennung, sobald beim Wäschewaschen ein Streit ausbricht, oder die Furcht vor einem Hundebiss sind zermürbend. Sie befinden sich permanent im Alarmzustand. Ihr Gehirn arbeitet, als müsse es Sie ständig beschützen. Es zieht es vor, eine nicht existierende Gefahr zu erkennen, anstatt eine echte zu übersehen.

Zu sagen, man sei einfach nur „angespannt“, „verkrampft“ oder „aufgewühlt“, ist eine gefährliche Vereinfachung. Oftmals zeugt es von übertriebener Wachsamkeit, überall Gefahren zu sehen und ständig in Alarmbereitschaft zu sein. „Hypervigilanz wirkt wie ein Rauchmelder, der die Umgebung permanent nach potenziellen Bedrohungen absucht, selbst wenn diese unwahrscheinlich sind“, erklärt der klinische Psychologe Dr. Joe Oliver gegenüber Refinery29 . Es ist ein Überlebensmechanismus . Posttraumatischer Stress, Unsicherheit und Bindungsstörungen bieten dafür einen idealen Nährboden. Kurz gesagt: Nach einem heftigen emotionalen Schock behält man diese „defensive“ Haltung unbewusst bei.

Ein Zeichen von Vorwegnahmeangst

Deine Gedanken wären hervorragendes Material für dystopische Filme wie „Black Mirror“ oder tragische Serien. Wenn du dich so sehr mit einem bevorstehenden Ereignis beschäftigst, dass du jedes mögliche Szenario durchspielst und deine Hände schon lange vor dem schicksalhaften Tag schwitzen und dein Herz rast, dann ist das keine übermäßige Wachsamkeit mehr, sondern Vorahnungsangst. Das heißt, du fürchtest einen Moment, obwohl er noch weit in der Zukunft liegt.

Sie haben demnächst eine ärztliche Untersuchung, aber Sie können die Situation einfach nicht richtig einschätzen: Die Ergebnisse werden mit Sicherheit schlecht ausfallen oder auf Krebs hindeuten. Und kurz vor Ihrer Urlaubsreise haben Sie Flashbacks von Ihrem völlig zerstörten Auto, als wäre der Unfall unvermeidlich gewesen.

Überall Gefahr zu sehen, selbst dort, wo andere nur Kleinigkeiten wahrnehmen, ist nicht einfach nur tiefsitzender Pessimismus, sondern eine besonders lähmende Form von Angst. Sie kann ihren Ursprung in der Kindheit, einem instabilen Umfeld oder einem Trauma haben. Wer Opfer von Straßenbelästigung, Einbruch oder Zeuge einer Gewalttat wurde, verhält sich, als ob einem ständig ein Mörder auf den Fersen wäre. Und das ist menschlich.

„Wenn unsere körperliche oder geistige Unversehrtheit oder die eines geliebten Menschen gefährdet ist, verändert sich unser Verhältnis zum Tod und zur Welt. Das Gehirn kann zu dem Schluss kommen, dass diese Welt gefährlich ist und beginnt, die Risiken zu überschätzen“, erklärt der Psychiater David Gourion gegenüber TF1 .

Die Nebenwirkung von bedrückenden Nachrichten

Wie sollen wir nicht vom Schlimmsten ausgehen, wenn das Fernsehen ein Bild einer Welt in Trümmern zeichnet, ohne Zukunft? Angesichts solch düsterer Nachrichten, dieser unaufhörlichen Konflikte, dieser notorischen Knappheit und dieser endemischen Gewalt ist es schwer, optimistisch zu bleiben. Das Wort „Krise“ wird von Nachrichtensprechern unaufhörlich wiederholt, die Bilder sind schockierend brutal, und die Nachrichten sind selten gut. Und egal, wie sehr man versucht, sich davon zu distanzieren, diese morbiden Nachrichten verändern die Denkweise und die Anfälligkeit für Ängste. Dieses Unbehagen, das eindeutig das Unbehagen unserer Zeit ist, hat sogar einen Namen, weil es so weit verbreitet ist: Informationsangst .

Die Forschung ist sich einig: Je mehr tragische und angstauslösende Bilder man im Fernsehen sieht, desto stärker steigt der Stresspegel. Laut einer aufschlussreichen Studie befanden sich Menschen, die die Bombenanschläge auf den Boston-Marathon sechs Stunden lang verfolgten, in einem kritischeren Zustand als diejenigen, die den Anschlag selbst miterlebt hatten.

Überall Gefahren zu sehen, ist keine Schwäche, sondern Überbehütung. Wie ein übereifriger Leibwächter, der einfach nur Bestätigung braucht, damit man endlich aufatmen kann. Die gute Nachricht: Dieser Reflex ist nicht unvermeidlich. Das Gehirn ist formbar, und es ist möglich, diese Tendenz, überall Gefahren zu sehen, schrittweise umzutrainieren, sodass man sich nicht länger wie eine Beute oder ein Unglücksmagnet fühlt.