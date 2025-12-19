Warum greifen immer mehr amerikanische Frauen zu Testosteron?

Heute zeichnet sich im Bereich der Frauengesundheit ein überraschendes Phänomen ab: Immer mehr Amerikanerinnen experimentieren mit Testosteron, um ihre Energie, ihr sexuelles Verlangen und ihre Vitalität zurückzugewinnen. Angetrieben von wissenschaftlicher Neugier und dem Wunsch, ihren Körper zurückzuerobern, gewinnt dieser Trend stetig an Fahrt und stellt gängige Vorstellungen über Hormone und das Altern infrage.

Ein hormoneller Rückgang, der ab dem dreißigsten Lebensjahr beginnt

Ab etwa dreißig Jahren produziert der weibliche Körper auf natürliche Weise weniger Testosteron, ein Hormon, das oft mit Männern in Verbindung gebracht wird, aber für die körperliche Leistungsfähigkeit und Libido von Frauen unerlässlich ist. Nach den Wechseljahren beschleunigt sich dieser Rückgang, und viele Frauen leiden dann unter anhaltender Müdigkeit, nachlassender Libido oder abnehmender Muskelmasse. Für viele sind diese Symptome nicht unvermeidlich, sondern ein Signal, etwas zu unternehmen.

In diesem Kontext verzeichnen einige amerikanische Kliniken , darunter auch Online-Kliniken, einen starken Anstieg an Beratungen von Frauen. Diese Patientinnen streben, ähnlich wie männliche Biohacker, nach mehr Vitalität und greifen dabei zu Testosteron-Gels oder -Injektionen, mitunter auch außerhalb der traditionellen Anwendungsgebiete. Ihr Ziel: anhaltende Energie und gesteigerte Libido.

Spürbare Vorteile für Lust und Energie

Studien belegen, dass moderate Testosterondosen die Libido bei Frauen mit HSDD (Hypoaktive Sexualfunktionsstörung) deutlich steigern können. Anwenderinnen berichten von erhöhter Zufriedenheit im Sexualleben, verbesserter Orgasmusfähigkeit und allgemein gesteigerter Vitalität.

Viele Patienten berichten zudem von mehr Energie, einer ausgeglicheneren Stimmung und einer verbesserten Fähigkeit, Muskelmasse zu erhalten oder aufzubauen, selbst nach anstrengenden Tagen, an denen Beruf, Familie und soziales Leben Hand in Hand gehen. Der Effekt auf das allgemeine Wohlbefinden ist daher zweifach: Körper und Geist profitieren gleichermaßen von einem spürbaren Energieschub.

Biohacking durch Frauen

Dieser Trend ist Teil der breiteren „Biohacking“-Bewegung, die auf den weiblichen Zyklus abgestimmt ist. Manche Frauen kombinieren Testosteron mit Methoden wie leichtem Intervallfasten, phasenweisem Training oder optimierten Regenerationsroutinen, um dem gesellschaftlichen Burnout entgegenzuwirken. Influencer und Podcaster machen diese Ansätze populär und versprechen mentale Klarheit, Ausdauer und ein längeres Leben. Teilweise werden Dosierungen verwendet, die denen für männliche Jugendliche ähneln, jedoch stets unter ärztlicher Aufsicht, in der Hoffnung auf sichtbare und schnelle Ergebnisse.

Nebenwirkungen und Vorsichtsmaßnahmen

Diese Praxis ist natürlich nicht ohne Risiken. Akne, verstärkter Haarwuchs, eine tiefere Stimme und Klitorishypertrophie gehören zu den möglichen Nebenwirkungen, die bei hohen Dosen teilweise irreversibel sein können. Experten betonen zudem den Mangel an Langzeitdaten zu den Auswirkungen auf die Knochen- und Herz-Kreislauf-Gesundheit. Von der Selbstmedikation in Kosmetikstudios ohne gründliche gynäkologische Überwachung wird dringend abgeraten, und die meisten Krankenkassen übernehmen die Kosten für solche Off-Label-Behandlungen nicht.

Im Vergleich zu den seit Jahrzehnten zugelassenen „Männertherapien“ stellt dieser Trend letztlich die Geschlechternormen in der Medizin in Frage und könnte den Weg für Forschung ebnen, die sich speziell mit den Bedürfnissen von Frauen befasst.