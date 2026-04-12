Schlafstörungen ohne Hintergrundgeräusche: Forscher sehen darin weit mehr als nur eine einfache Gewohnheit.

Mit Hintergrundgeräuschen – einem Ventilator, Naturgeräuschen oder einer Fernsehserie – einzuschlafen, ist eine gängige Praxis, die vielen Menschen hilft, die nächtliche Stille zu überdecken und leichter einzuschlafen. Wenn Stille jedoch zu einer Quelle starker Angst wird, sehen Fachleute dies oft als Anzeichen einer zugrunde liegenden Angststörung oder einer Erkrankung wie einer generalisierten Angststörung (GAD) oder einer Zwangsstörung (OCD) und nicht als bloße Vorliebe.

Eine weit verbreitete und oft vorteilhafte Gewohnheit

Laut einer Umfrage aus dem Jahr 2023 nutzt mehr als ein Drittel der Erwachsenen Hintergrundgeräusche als Teil ihres Abendrituals. Weißes oder rosa Rauschen (niedrige und neutrale Frequenzen) überdeckt äußere Störungen wie Haushalts- oder Straßenlärm und fördert so einen erholsameren Schlaf, insbesondere bei Menschen mit leichtem Schlaf. Diese Routine kann auch auf eine Kindheitsgewohnheit zurückgehen, beispielsweise auf das Aufwachsen in einem lauten Elternhaus, und birgt keine wirklichen Nachteile, solange sie als angenehm empfunden wird.

Wenn Stille Angst auslöst

Das eigentliche Warnsignal tritt ein, wenn Stille nicht mehr neutral, sondern angstauslösend wirkt. Die ungestörte Schlafenszeit weicht einem Strom endlos kreisender Gedanken: Alltagssorgen, irrationale Ängste oder Grübeleien. Hintergrundgeräusche dienen zwar primär dazu, diese Leere zu füllen und diese Gedanken zu verdrängen, können aber eine generalisierte Angststörung (GAD) verschleiern, die durch übermäßige Sorgen gekennzeichnet ist, welche den Alltag und den Schlaf beeinträchtigen.

Der Zusammenhang mit Zwangsstörungen und zwanghaften Ritualen

In manchen Fällen von Zwangsstörungen entwickelt sich das Bedürfnis nach Geräuschen zu einem rigiden Ritual, um sicherzustellen, dass alles „perfekt“ ist. Beispielsweise beruhigt eine bestimmte Lautstärke oder Art von Geräusch die Angst vor aufdringlichen Gedanken, die in der Stille auftauchen. Therapeuten weisen darauf hin, dass die Zeit vor dem Schlafengehen Zwangsgedanken begünstigt und Hintergrundgeräusche dann als Ablenkung dienen, um den Geist zu beschäftigen, ohne ihn zu sehr zu belasten.

Zu wissen, wann man einen Fachmann konsultieren sollte

Es ist an der Zeit zu überlegen, ob die Abwesenheit von Geräuschen starke Angstzustände, Muskelverspannungen oder Einschlafstörungen auslöst. Anzeichen wie Reizbarkeit am Tag, chronische Müdigkeit oder starre Schlafgewohnheiten deuten oft auf einen Unterstützungsbedarf hin. Die kognitive Verhaltenstherapie (KVT), die auf Angststörungen oder Zwangsstörungen spezialisiert ist, hilft Betroffenen, sich schrittweise an die Stille zu gewöhnen und wieder einen ruhigen, ungestörten Schlaf zu finden.

Brauchen Sie Hintergrundgeräusche zum Einschlafen? Oft sind sie harmlos, doch wenn Stille Ihnen Angst macht, sollten Sie dem Beachtung schenken. Indem Sie die Ursachen erkennen – sei es Angstzustände, Zwangsstörungen oder einfach nur eine Gewohnheit –, können Sie diese Angst in eine ruhige Nacht verwandeln, mit oder ohne Geräusche, und so wirklich erholsam schlafen.