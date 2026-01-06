Eine einfache Geste, die man sich vor einem langen Arbeitstag im Sitzen zu Herzen nehmen sollte (und sie ist köstlich).

Wer einen Bürojob hat und fast sieben Stunden am Stück auf dem Stuhl sitzt, leidet unbemerkt. Ein kurzer Spaziergang in der Mittagspause reicht da nicht aus. Um den Körper zu entlasten und weitere Belastungen in dieser Sitzposition zu vermeiden, tauschen Sie Ihren Kaffee gegen eine Tasse heiße Schokolade. Kakao ist nicht nur lecker, sondern auch ein echter Verbündeter für Büroangestellte.

Kakao trinken vor einem Tag im Sitzen: ein ungewöhnlicher Tipp

Eine Tasse heiße Schokolade genießt man normalerweise an gemütlichen Nachmittagen unter der Decke oder an regnerischen Wintersonntagen. Dieses wohltuende Getränk, das unweigerlich Kindheitserinnerungen weckt, wird eher mit dem Piepton von Netflix als mit dem Klicken einer Tastatur in Verbindung gebracht. Trotzdem sollten Sie eine Dose Rohkakao in Ihrer Schreibtischschublade aufbewahren und Ihren Tag mit einem schokoladigen Genuss beginnen. Dieses Getränk wirkt wie ein Zaubertrank, besonders wenn man von morgens bis abends still vor dem Computer sitzt. Es ist weitaus vielversprechender (und leckerer) als das wässrige Zeug, das man im Büro bekommt.

In Frankreich verbringt mehr als ein Drittel der Erwachsenen viel Zeit im Sitzen und bewegt sich gleichzeitig zu wenig. Ihr Job zwingt Sie vielleicht in eine passive Haltung: Füße flach auf dem Boden, Beine fest auf dem Stuhl. Nur die Fingermuskulatur wird regelmäßig beansprucht. Das Problem: Ihr Körper kommt damit nicht zurecht. Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Typ-2-Diabetes, Krebs, Übergewicht, Muskel-Skelett-Erkrankungen und Auswirkungen auf die psychische Gesundheit – die Gesundheitsbehörden sind sich der Problematik einig.

Natürlich ersetzt Kakao weder die zehntausend Schritte am Tag noch das Training, das den Alltagstrott durchbricht. Dieses wohltuende Pulver unterstützt den Körper jedoch aktiv, insbesondere bei Bewegungsmangel. Zu diesem erfreulichen Ergebnis kommt eine kürzlich im „Journal of Psychology“ veröffentlichte Studie.

Verbesserte Durchblutung für anhaltendes Wohlbefinden

Für ihre Studie rekrutierten die Forscher 40 Männer, alle in ausgezeichneter Gesundheit und körperlicher Höchstform. Vor Beginn einer sitzenden Arbeitssitzung tranken alle ein Kakaogetränk – nicht die Sorte, an die man sich vielleicht aus der Kindheit erinnert. Ein authentisches Getränk, unverändert und ohne chemische Zusätze.

Um ihre Theorie zu bestätigen, untersuchten sie die Funktion der Blutgefäße der Teilnehmer – und siehe da! Nach zwei Stunden Sitzen zeigte sich bei allen Teilnehmern, unabhängig von ihrem körperlichen Zustand, eine verminderte Gefäßfunktion. Der Konsum eines flavanolarmen Getränks führte ebenfalls zu einer Verschlechterung dieser Funktion, während ein flavanolreiches Getränk die Gefäßfunktion während der gesamten Sitzdauer auf dem Ausgangsniveau hielt; die Messwerte blieben stabil oder stiegen sogar leicht an. Mit anderen Worten: Echte heiße Schokolade, ein wahres Flavonol-Kraftpaket, unterstützt die Gefäßgesundheit bei längerem Sitzen.

Die heiße Schokolade, die unsere Großmütter früher zubereiteten – die mit Charakter und Geschmack – ist nicht nur ein entspannendes Getränk. Sie gilt als „Jungbrunnen“ und ist zudem ein idealer Muntermacher für alle, die geistige Anregung brauchen. Die Flavonoide im Kakao fördern die Durchblutung des Gehirns und sorgen so für mehr Aufmerksamkeit und einen klaren Kopf. Ein weiterer Grund, dieses einfache und wohltuende Getränk zu genießen.

Diese Lebensmittel helfen auch Menschen mit sitzender Tätigkeit.

Heiße Schokolade im Großraumbüro zu trinken ist nicht unreif. Im Gegenteil, es ist eine verantwortungsvolle Geste, ein Moment des Wohlbefindens, nur eine Tasse entfernt. Matcha-Latte-Liebhaber und Kaffeesüchtige mögen das anders sehen. In der Studie geben die Forscher an, 150 mg Epicatechin, ein Flavonol, verwendet zu haben.

Um diese Vorteile zusätzlich zu Ihrer Tasse Tee zu genießen, können Sie auch eine großzügige Handvoll roter Beeren oder einen großen Apfel hinzufügen. Und um für Abwechslung zu sorgen und einen zu hohen Kakaokonsum zu vermeiden, können Sie grünen Tee trinken, der ebenfalls Flavonole enthält.

Kakaopulver wärmt nicht nur den Gaumen im tiefsten Winter und stillt auf gesunde Weise den Schokoladenhunger. Es ist auch ein idealer Begleiter für alle, die im Homeoffice arbeiten. Ob Babyflasche mit Disney-Motiv oder Tasse mit der Aufschrift „Mitarbeiter des Jahres“ – ein Löffelchen genügt.