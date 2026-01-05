Search here...

Warum man heißes Leitungswasser niemals zum Trinken oder Kochen verwenden sollte

Wohlbefinden
Tatiana Richard
PNW Production/Pexels

Schnell, bequem und verlockend: Heißes Leitungswasser vermittelt den Eindruck, Zeit in der Küche zu sparen. Doch hinter diesem scheinbaren Komfort verbergen sich ernsthafte Gesundheitsrisiken. Um Ihrem Körper etwas Gutes zu tun und Ihre Vitalität zu erhalten, ist es ratsam, die richtigen Praktiken zu kennen.

Wasser, das nicht dazu bestimmt ist, Ihren Körper zu nähren

Auch wenn es aus demselben Netz wie Kaltwasser stammt, gilt heißes Leitungswasser nicht als Trinkwasser. Die Gesundheitsbehörden stellen klar : Es ist für Hygiene und den Haushalt bestimmt, nicht zum Trinken. Ihr Körper verdient Wasser, das ihn optimal versorgt, und kein Wasser, das durch den Weg durch Leitungen und Warmwasserbereiter verändert wurde.

Das Problem liegt nicht im Wasser selbst, sondern in dem, was auf seinem Weg damit geschieht. Beim Erhitzen verändert Wasser sein chemisches Verhalten und reagiert aggressiver mit den Materialien, die es durchströmt. Dadurch nimmt es unerwünschte Stoffe auf, noch bevor es Ihre Tasse oder Ihren Topf erreicht.

Hitze, ein Verbündeter… für Schwermetalle

Beim Erhitzen von Wasser lösen sich bestimmte Metalle aus den Rohren: Blei, Kupfer und Nickel. Selbst in neueren Anlagen lassen sich diese Stoffe in geringen Mengen im Warmwasser nachweisen.

Langfristig kann ihre Ansammlung das natürliche Gleichgewicht des Körpers stören und zu anhaltender Müdigkeit, Nierenproblemen sowie neurologischen oder kardiovaskulären Erkrankungen führen. Ohne Panik verbreiten zu wollen: Es ist wichtig zu wissen, dass ein gesundes Leben auch einfache, bewusste Entscheidungen beinhaltet. Selbst erwärmtes kaltes Wasser zum Trinken oder Kochen ist eine schonende und wirksame Methode, die Gesundheit zu schützen.

Ein günstiges Umfeld für Bakterien

Warmwasserbereiter und -speicher bieten ein ideales Umfeld für bestimmte Bakterien, insbesondere wenn das Wasser stagniert. Legionellen sind die bekanntesten: Sie vermehren sich bei warmen bis heißen Temperaturen und können Verdauungs- oder Atemwegsprobleme verursachen, die bei empfindlichen Personen mitunter schwerwiegend verlaufen.

Kaltes Wasser hingegen zirkuliert regelmäßig im öffentlichen Netz und wird aufbereitet, um das Wachstum von Mikroorganismen einzuschränken. Es kommt kühler und stabiler an und schont somit Ihren Körper. Indem Sie kaltes Wasser für Ihre Getränke und Mahlzeiten wählen, bieten Sie Ihrem Körper ein sichereres und gesünderes Umfeld, das besser auf seine natürlichen Bedürfnisse abgestimmt ist.

Gute Gewohnheiten für achtsames Kochen

Die richtigen Gewohnheiten anzunehmen ist einfach und erfordert keinen Verzicht auf Vergnügen.

  • Heißes Leitungswasser darf nur zum Geschirrspülen, Putzen oder für die persönliche Hygiene verwendet werden.
  • Zum Trinken, Zubereiten von Tee oder Kaffee oder Kochen von Speisen sollte man immer mit kaltem Wasser beginnen.
  • Wenn Ihr Wasserhahn mehrere Stunden nicht benutzt wurde, lassen Sie das kalte Wasser ein bis zwei Minuten laufen, bevor Sie es zapfen. So wird abgestandenes Wasser entfernt und das Wasser ist frisch. Erwärmen Sie dieses Wasser anschließend in einem Topf oder Wasserkocher: So behalten Sie die volle Kontrolle darüber, was Sie Ihrem Körper zuführen.
  • Abschließend noch ein Hinweis: Wenn Sie Wasser in einer Karaffe aufbewahren, stellen Sie diese in den Kühlschrank und verbrauchen Sie es innerhalb von 48 Stunden in einem sauberen Behälter.

Diese kleinen, täglichen Rituale sind wahre Gesten des Respekts vor dem eigenen Körper: Sie ehren die Gesundheit ohne Komplexität oder Einschränkung.

Kurz gesagt: Ihr Körper arbeitet jeden Tag, um Sie zu unterstützen, zu tragen und Ihnen ein erfülltes Leben zu ermöglichen. Ihn mit hochwertigem Wasser zu versorgen, ist einfach und unkompliziert. Indem Sie auf heißes Leitungswasser zum Trinken oder Kochen verzichten, entscheiden Sie sich für Vorbeugung, Sanftmut und Respekt für Ihr inneres Gleichgewicht. Eine leicht umsetzbare Gewohnheit für dauerhaftes Wohlbefinden.

Tatiana Richard
Tatiana Richard
Als Autorin erkunde ich Schönheit, Mode und Psychologie mit Feingefühl und Neugier. Ich genieße es, die Emotionen, die wir erleben, zu verstehen und jenen eine Stimme zu geben, die uns helfen, uns selbst besser zu verstehen. In meinen Artikeln bemühe ich mich, die Kluft zwischen wissenschaftlichen Erkenntnissen und unseren Alltagserfahrungen zu überbrücken.
