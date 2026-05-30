In diesem Pilates-Studio fühlen sich kurvige Frauen nicht mehr „anders“.

Pilates gehört für viele Frauen zum Alltag. Diese Sportart, die die tiefliegende Muskulatur trainiert, die Beweglichkeit verbessert und das Herz-Kreislauf-System stärkt, ist ideal, um gesund zu bleiben. In Studios, wo Schweiß und der Duft teurer Parfums in der Luft liegen, sind die Teilnehmerinnen jedoch meist ähnlich gebaut und bewegen sich innerhalb der Grenzen der Matte. Kurvige oder Plus-Size-Frauen sind in Gruppenkursen selten anzutreffen. Um ihnen die Möglichkeit zu geben, Pilates auszuprobieren, ohne sich unwohl zu fühlen, eröffnen immer mehr inklusive Studios ihre Türen.

Pilates, eine Sportart, die immer noch mit schlanken Figuren in Verbindung gebracht wird

Pilates ist eine Trendsportart, die Scharen von Menschen auf ihre Schaumstoffmatten und Gleitgeräte lockt. Um diese Trainingsmethode rankt sich ein ganzes Bild, das fast schon zu einer eigenen Ästhetik geworden ist. Hinter den gleichnamigen Hashtags stehen schlanke Frauen mit definierten Bauchmuskeln und figurbetonter Sportkleidung. In den sozialen Medien scheint Pilates auf einen einzigen Körpertyp reduziert zu sein.

Das „Pilates-Girl“, jene Frau, die jede Bewegung mühelos ausführt und mit ihrem Matcha-Becher über der Schulter durch die Straßen schlendert, wurde schnell zum Schönheitsideal. Als Idealbild oder „Ziel, das es zu erreichen gilt“ stilisiert, hat sie ungewollt einen bestimmten Körperstandard in diesen elegant gestalteten Studios etabliert. Schon die Eingabe dieses Stichworts in die Pinterest-Suche offenbart diese anatomische Realität: ätherische, fast unwirkliche Körper, die scheinbar mühelos mit Bällen, leichten Hanteln, Designermatten und Kleidung wie aus Barbies Kleiderschrank umgehen. Ein wahres Schaufenster der Schönheitsideale. Natürlich identifizieren sich nicht alle Frauen mit dem „Pilates-Girl“, und manche warten, bis sie einen ähnlichen Körper haben, bevor sie diese Übungen zur Stärkung der Körpermitte überhaupt ausprobieren.

Während die Buchungen für diese Trainingsform weltweit um 66 % gestiegen sind, zögern viele Frauen, sich anzumelden, aus Angst, sich fehl am Platz zu fühlen. Um diesen Frauen zu helfen, ihre Ausgrenzung zu überwinden, machen einige Studios Vielfalt zu einem Kernprinzip, nicht zu einer Option. Bei Forza Pilates finden kurvige Frauen, die sich Sorgen machen, „die Dehnbarsten im Kurs“ zu sein, endlich einen sicheren, einladenden und vorurteilsfreien Raum.

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Ein einzigartiges Studio, in dem jeder Körpertyp seinen Platz findet.

Eine kleine Anekdote am Rande: Bevor Pilates zum elitären Sport für SUV-Fahrer und Jungbrunnen-Liebhaber wurde, erfand Joseph Pilates es, um die geschundenen Körper von Soldaten im Ersten Weltkrieg zu rehabilitieren. Anders als Hochleistungssportarten oder brutale Praktiken wie Bodybuilding ist Pilates viel sanfter. Es ist eine Achtsamkeitsübung, deren Ziel nicht darin besteht, pralle Muskeln für den Strand zu formen, sondern die Körpergrundlagen durch Aktivierung der Rumpfmuskulatur, tiefe Atmung und Körperkontrolle zu stärken.

Innerhalb der Mauern von Forza Pilates findet dieser Sport zu seiner wahren Bedeutung zurück. Es geht nicht um einen Wettbewerb der Körpermaße oder um Leistung, sondern um einen Moment der Wiederverbindung mit sich selbst, den eigenen Bewegungen und der inneren Ruhe. Sydney Dumler, die Gründerin dieses Ortes, der einem Tempel des Wohlbefindens gleicht, wollte, dass kurvige oder Plus-Size-Frauen Pilates praktizieren können, ohne sich mit ihren Nachbarn auf der Matte zu vergleichen oder sich eingeschüchtert zu fühlen.

Es war ihre beste Freundin, die, tief betroffen von dieser stillen Diskriminierung, die Idee vorschlug. Sydney setzte ihren Wunsch daraufhin in die Tat um, indem sie an ihrer Schule Kurse für Frauen mit Kurven einführte. Kurvige und Plus-Size-Frauen, die in diesem architektonisch anspruchsvollen Umfeld regelmäßig übersehen wurden, begrüßten diesen menschlicheren und weniger standardisierten Ansatz sofort. Sie konzentrieren sich auf ihre eigenen Erfahrungen statt auf Hörensagen.

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Pilates-Kurse für Plus-Size-Menschen, um diejenigen zu beruhigen, die bereits mit dem Thema vertraut sind.

In diesem Raum mit seinen hohen Decken und Spiegeln im Renaissancestil mischen sich kurvige oder Plus-Size-Frauen, die sich zwischen den durchtrainierten Körpern und den langjährigen Stammgästen mit ihrer bemerkenswerten Flexibilität oft fehl am Platz fühlen, unter Gleichgesinnte. Während sie in traditionellen Kursen unter dem Druck der Blicke erstarren, lassen sie sich in diesen privaten Stunden voll und ganz auf die Kunst ein. Ihre Körper werden nicht länger als Ansammlung von Makeln gesehen, sondern als Instrumente, als Verbündete in jeder Bewegung.

Sydney reservierte nicht nur spezielle Zeitfenster für kurvige Frauen, die Bestätigung suchten. Sie gestaltete ihre Kurse auch so, dass sie der Selbstakzeptanz dienten und nicht der Selbstsabotage. Höhenverstellbare Reformer beseitigen jegliche Minderwertigkeitsgefühle und haben eine höhere Gewichtsgrenze, um Selbsthass vorzubeugen. Die Kursleiterin, die diese Kurse mit ihrer fast therapeutischen Wirkung leitet, motiviert die Teilnehmerinnen mit positiven Affirmationen, die schnell zu einem gemeinsamen Credo der Begeisterung werden.

Nein, Pilates war noch nie nur etwas für schlanke Figuren oder Frauen in pastellfarbenen Leggings in Größe XXS. Dieses Studio beweist, dass auch ein kräftigerer Körper auf dem Reformer fließende Bewegungen, Kraft und Anmut entwickeln kann. Er kann Haltungen einnehmen, die tiefliegende Muskulatur trainieren, Beweglichkeit gewinnen und das berühmte Gefühl der Ausrichtung erleben, das alle Pilates-Übenden anstreben – unabhängig von ihrer Größe.