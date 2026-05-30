Warum sich der Name „Polyzystisches Ovarialsyndrom“ bald ändern könnte

Der Name des polyzystischen Ovarialsyndroms, der lange wegen seiner Ungenauigkeit kritisiert wurde, ändert sich. Ein internationaler Expertenkonsens hat nun einen neuen Namen angenommen, der die Realität der Erkrankung besser widerspiegelt.

Ein neuer Name, der durch einen globalen Konsens bestätigt wurde

Diese Entscheidung betrifft Millionen von Frauen. Mitte Mai 2026 wurde in der Fachzeitschrift „The Lancet“ ein internationaler Konsens veröffentlicht , der anschließend auf dem Europäischen Endokrinologiekongress in Prag vorgestellt wurde und die Namensänderung des polyzystischen Ovarialsyndroms (PCOS) befürwortete. Die Erkrankung heißt nun polyendokrines metabolisches Ovarialsyndrom (PMOS) – was wörtlich übersetzt „polyendokrines metabolisches Ovarialsyndrom“ bedeutet, obwohl die offizielle englische Abkürzung beibehalten wurde.

Dieser neue Name ist nicht willkürlich gewählt. Er ist das Ergebnis einer beispiellosen gemeinsamen Anstrengung von über 50 Patienten- und Gesundheitsorganisationen . Der Prozess stützte sich auf weltweite Umfragen mit Zehntausenden von Antworten sowie auf Workshops, die Patienten und Spezialisten verschiedener Fachrichtungen zusammenbrachten, um eine möglichst breite Übereinstimmung über die gewählte Terminologie zu gewährleisten.

Ein Name, der viele Jahre lang als irreführend galt.

Der Begriff „polyzystische Ovarien“ ist heute veraltet, da er lange Zeit als ungenau, ja sogar kontraproduktiv galt. Trotz des Namens haben viele Patientinnen keine Eierstockzysten, obwohl der Begriff etwas anderes suggeriert . Diese Verwirrung hatte gravierende Folgen: verzögerte Diagnosen, eine fragmentierte Versorgung und eine Stigmatisierung der Erkrankung.

Die Debatte ist nicht neu. Bereits in den 2010er-Jahren empfahl ein Expertengremium in den USA die Umbenennung der Erkrankung , da der bisherige Name zu Missverständnissen führen und die Diagnose verzögern könnte. Es bedurfte über eines Jahrzehnts an Diskussionen, bis diese Einschätzung schließlich zu einer weltweit einheitlichen neuen Nomenklatur führte.

Eine weitaus komplexere Krankheit als eine einfache „Geschichte von Zysten“

Das Kernproblem liegt in der Natur dieser Erkrankung selbst. Sie allein auf die Eierstöcke zu reduzieren, greift zu kurz. Es handelt sich vielmehr um eine komplexe Hormonstörung mit vielfältigen Erscheinungsformen , die mehrere Körpersysteme betrifft: das endokrine, das metabolische, das reproduktive, das dermatologische und sogar das psychische System.

In der Praxis kann sich die Erkrankung durch unregelmäßige Menstruationszyklen, Schwierigkeiten beim Schwangerwerden, hormonell bedingten Haarwuchs oder Haarausfall, Akne oder Gewichtszunahme äußern. Sie ist außerdem mit einem erhöhten Risiko für Typ-2-Diabetes und Herz-Kreislauf-Erkrankungen verbunden. Laut Weltgesundheitsorganisation (WHO) sind etwa 10 bis 13 % der Frauen im gebärfähigen Alter betroffen, doch fast 70 % von ihnen wissen nichts davon. Weltweit wird die Zahl der Betroffenen auf über 170 Millionen geschätzt, das entspricht etwa jeder achten Frau.

Drei Jahre Zeit, um den neuen Namen anzunehmen

Die Umbenennung einer so weit verbreiteten Erkrankung lässt sich nicht über Nacht bewerkstelligen. Daher ist eine dreijährige Übergangsphase geplant, um den Wechsel von PCOS zu PMOS zu unterstützen. Während dieser Phase werden Leitlinien für die klinische Praxis, Schulungsmaterialien für Ärzte und internationale Klassifikationssysteme schrittweise aktualisiert.

Das erklärte Ziel ist zweifach: Zum einen soll die Diagnose verbessert werden, indem Ärzte und Patienten die Realität der Erkrankung besser verstehen, zum anderen soll die damit verbundene Stigmatisierung abgebaut werden. Die Befürworter dieser Änderung hoffen zudem, dass eine präzisere Terminologie die Forschung anregt und zu einem früheren Eingreifen bei metabolischen und kardiovaskulären Risiken führt.

Eine Veränderung, die nicht uneingeschränkt akzeptiert wird.

Obwohl der neue Name weithin gelobt wurde, hat er auch Bedenken hervorgerufen. Die Beibehaltung des Begriffs „Ovarialerkrankung“ im Namen lässt eine Hypothese außer Acht, die in einigen neueren Studien aufgestellt wurde: die mögliche Existenz einer männlichen Form der Erkrankung. Für manche Spezialisten reicht der Bezug zu den Eierstöcken allein nicht aus, um diesem noch erforschten Gebiet gerecht zu werden.

Diese Debatte verdeutlicht die Schwierigkeit der Aufgabe: einen Namen zu finden, der präziser als der vorherige, allgemeinverständlich und gleichzeitig flexibel genug ist, um zukünftige Erkenntnisse zu integrieren. Der gefundene Kompromiss, PMOS, wird von seinen Befürwortern als klarer Fortschritt dargestellt, ohne jedoch zu behaupten, die wissenschaftliche Diskussion damit endgültig abgeschlossen zu haben.

Hinter einer einfachen Änderung der Buchstaben verbirgt sich ein bedeutender Fortschritt für die Frauengesundheit. Indem die medizinische Fachwelt eine als irreführend empfundene Bezeichnung aufgibt, möchte sie die Komplexität einer lange unterschätzten Erkrankung besser widerspiegeln und deren Anerkennung fördern. Die Einführung von PMOS wird zwar noch einige Jahre dauern, doch die Bewegung hat begonnen – und sie könnte die Diagnose und Betreuung von Millionen von Frauen grundlegend verändern.