„Willst du mich heiraten?“: Er macht seiner Partnerin nach seinem Skisprung einen Heiratsantrag.

Es ist eine Szene wie aus einem romantischen Film … nur in Höchstgeschwindigkeit und im Skianzug. Der slowenische Skispringer Urban Susnik überraschte alle, indem er seine sportliche Leistung mit einer unvergesslichen Liebeserklärung verband. Kaum hatten seine Skier nach einem spektakulären Sprung den Boden berührt, ging er vor seiner Freundin auf die Knie und hielt um ihre Hand an. Die Antwort? Ein donnerndes „Ja“ vor einem staunenden Publikum und Kameras, die den Moment festhielten.

Ein Moment, der in der Luft schwebte… dann im Herzen

Die Kulisse war schon atemberaubend: eine schwindelerregende Absprungrampe, adrenalingeladene Stille und dann der Sprung. An diesem Tag ging es nicht nur um die technische Leistung. Nachdem sein Sprung gelandet war, überraschte Urban Susnik alle, indem er zu seiner Partnerin in die Landezone ging und diskret eine kleine Schachtel aus seinem Sprunganzug zog, um ihr DIE Frage aller Fragen zu stellen. Der Moment, gefilmt und von slowenischen Medien ausgestrahlt, verbreitete sich rasend schnell in den sozialen Medien.

Ein überraschender Heiratsantrag beim Skispringen vom Ex-Profi Urban Susnik 💍❤️ Was für eine romantische Idee! 🥰 pic.twitter.com/kfDygazaOQ — TNT Sports (@tntsports) 1. Februar 2026

Eine Aussage, die online für Aufsehen sorgt

Innerhalb weniger Stunden ging das Video viral. Auf Instagram, TikTok und X (ehemals Twitter) lobten die Nutzer die Originalität und Kühnheit des Heiratsantrags, der sportliche Spannung mit intimen Gefühlen verband. „Es gehörte schon Mut dazu, direkt nach so einem Sprung einen Antrag zu machen!“, schrieb ein Nutzer, während ein anderer auf X scherzte: „Urban Susnik, der neue König der Romantik im Skianzug.“

Wenn Sport und Liebe gemeinsam abheben

Diese Art von dramatischer Geste ist in der Welt des Sports nicht neu, aber in einer so intensiven Disziplin wie dem Skispringen nach wie vor selten. Urban Susnik gelang es, Können, Mut und Zärtlichkeit in nur wenigen Minuten zu vereinen. Diese Geste ist weit mehr als ein PR-Gag; sie zeugt von dem aufrichtigen Wunsch, in einem Moment persönlichen Ruhms die Liebe zu ehren.

Der Zeitpunkt war umso bemerkenswerter, als Urban gerade einen seiner besten Sprünge der Saison absolviert hatte. „Ich war schon überglücklich und wollte das einfach mit ihr teilen“, erklärte er den Reportern.

In einer Zeit, in der Heiratsanträge immer kreativer werden, erfüllt Urban Susniks Antrag alle Kriterien: Aufrichtigkeit, Überraschung, starke Symbolik und … Wagemut. Und ausnahmsweise ist es nicht die Medaille, die die Herzen höherschlagen lässt, sondern ein Ring, der im genau richtigen Moment nach einem spektakulären Flug angesteckt wird.