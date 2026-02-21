Search here...

Um die Liebe zu finden, setzt sie auf urbane Werbung: 4.000 Verehrer warten auf sie.

Liebe das Leben
Fabienne Ba.
@marrylisaofficial/TikTok

Um Dating-Apps zu umgehen, wählte sie eine radikal andere Methode. In Kalifornien nutzte Lisa Werbetafeln in der Stadt, um ihren zukünftigen Ehemann zu finden… und die Initiative lockte laut ihren Angaben mehr als 4.000 Verehrer an.

Riesige Werbetafeln, um deinen Seelenverwandten zu finden

Lisa, eine Einwohnerin von San Mateo, Kalifornien, wollte etwas Neues ausprobieren. Genervt vom Online-Dating mietete sie digitale Werbetafeln entlang des Highway 101, einer vielbefahrenen Straße, die Santa Clara mit dem Süden von San Francisco verbindet. Ihr Gesicht ist großformatig zu sehen, begleitet von einer klaren Botschaft: Sie sucht einen Ehemann.

Interessierte Autofahrer können ihre Website besuchen, wo sie ihren Ansatz und die für sie wesentlichen Kriterien erläutert. Die Geschichte wurde von der New York Post aufgegriffen und anschließend von mehreren internationalen Medien übernommen. Die Initiative stieß in den sozialen Medien schnell auf großes Interesse und zahlreiche Reaktionen.

Detaillierte Kriterien

Auf ihrer Website gibt Lisa an, dass sie einen Mann zwischen 35 und 47 Jahren sucht, der sich in naher Zukunft eine Familie gründen möchte. Sie betont außerdem, dass ihr gemeinsame politische Überzeugungen wichtig sind und positioniert sich selbst im linken Spektrum. Diese Transparenz ist ein wesentlicher Bestandteil ihrer Vorgehensweise. Ihr Ziel: Missverständnisse vermeiden und Zeit sparen. In weniger als einem Jahr haben sich über 4.000 Männer auf ihren Aufruf gemeldet.

Nach einer sorgfältigen Vorauswahl erklärte sie, dass sie etwa zwanzig Profile in die engere Wahl genommen hatte. Fünf von ihnen wurden zu einem Date eingeladen. Sie beschrieb die Auswahl als „durchdacht und gut organisiert“. Am Valentinstag erzählte Lisa sogar, dass sie den Abend mit einem der Kandidaten verbracht hatte, mit dem sie einige Wochen zuvor in Kontakt getreten war. Sie hatten einen Kinobesuch und ein einfaches Abendessen geplant.

Ein spaltender Ansatz

Während einige die Originalität und den Mut der Initiative loben, kritisieren andere sie scharf. Die Reaktionen in den sozialen Medien sind gemischt. Manche Nutzer bezeichnen den Ansatz als „verzweifelt“, andere sehen darin einen „trotzigen Weg, die Kontrolle über das eigene Liebesleben zurückzugewinnen“.

Lisa erklärt, dass sie die Kampagne mit einem Augenzwinkern gestartet hat, frustriert von den Einschränkungen von Dating-Apps. Sie gibt zu, die mediale Aufmerksamkeit, die das Experiment erregen würde, nicht vorhergesehen zu haben. Um ihre Privatsphäre zu schützen, bittet sie ausgewählte Kandidaten, eine Vertraulichkeitsvereinbarung zu unterzeichnen. Angesichts der öffentlichen Aufmerksamkeit für ihr Projekt hält sie diese Vorsichtsmaßnahme für notwendig.

Wenn die Liebe öffentlich wird

Urbane Werbung, die normalerweise kommerziellen Kampagnen vorbehalten ist, wird zum Instrument der Partnersuche. Lisas Initiative wirft Fragen nach der Grenze zwischen privatem und öffentlichem Raum auf. Indem sie ihre Suche nach einem Partner auf Plakatwänden präsentiert, die täglich von Tausenden von Autofahrern gesehen werden, macht sie aus einer intimen Suche ein Projekt.

Diese Entscheidung verdeutlicht auch die Schwierigkeiten, mit denen manche Singles bei der Nutzung herkömmlicher digitaler Werkzeuge konfrontiert sind. Indem Lisa auf dem Highway 101 für sich wirbt, umgeht sie Algorithmen und spricht die Öffentlichkeit direkt an. Der Ausgang ihres Vorhabens ist zwar noch ungewiss, doch eines steht fest: Ihre Initiative hat bereits Wirkung gezeigt.

Indem Lisa Werbetafeln mietete, um die Liebe zu finden, machte sie ihre persönliche Suche zu einem Medienphänomen. Ihr „Experiment“ verdeutlicht die Kreativität, die manche Menschen bei der Suche nach ihrem Seelenverwandten an den Tag legen. Zwischen Wagemut, Kontroverse und Hoffnung zeigt diese kalifornische Initiative letztendlich, dass man die Liebe manchmal auch im großen Stil finden kann.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Ich bin Fabienne, Autorin für die Website „The Body Optimist“. Ich bin begeistert von der Kraft der Frauen und ihrer Fähigkeit, die Welt zu verändern. Ich glaube, Frauen haben eine einzigartige und wichtige Stimme, und es ist mir ein Anliegen, meinen Beitrag zur Gleichberechtigung zu leisten. Ich unterstütze nach Kräften Initiativen, die Frauen ermutigen, sich Gehör zu verschaffen.
Article précédent
Argumente im Kopf vorbereiten: Dieser häufige mentale Reflex erklärt

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Argumente im Kopf vorbereiten: Dieser häufige mentale Reflex erklärt

Bevor es in der Öffentlichkeit zu Streitigkeiten kommt, proben wir sie im Kopf wie ein Drehbuch. Wir üben...

Ist die Überfülle an Profilen auf Dating-Seiten ein Problem für die Stabilität von Paarbeziehungen?

Dating-Apps bieten innerhalb von Minuten Zugriff auf Hunderte von Profilen. Kann dieser Eindruck ständiger Fülle bestehende Beziehungen schwächen?...

Was sind „Hobosexuelle“? Dieses neue, toxische Dating-Phänomen

In der modernen Dating-Welt gewinnt ein neuer Begriff in den sozialen Medien immer mehr an Bedeutung: Hobosexualität. Hinter...

Während der Halbzeitshow des Super Bowls heiratete dieses Paar vor den Augen der ganzen Welt.

Während der Halbzeitshow des Super Bowls 2026 verwandelte ein Paar das Event in eine wahre Märchenszene und gab...

Von Stolz zu Scham: Warum Beziehungen peinlich geworden sind

Früher galt es fast als Zeichen von Erfolg, den Beziehungsstatus auf Facebook von „Single“ auf „In einer Beziehung“...

„Heteropessimismus“: Warum sich so viele Frauen vom traditionellen Paar abwenden

Sie sind nicht allein mit Ihrer Müdigkeit gegenüber traditionellen Liebesgeschichten. Heteropessimismus bezeichnet diese wachsende Enttäuschung vieler Frauen über...

© 2025 The Body Optimist