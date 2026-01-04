Search here...

Dieses unerwartete Land hält den Rekord für die Anzahl der Partner pro Person.

Liebe das Leben
Anaëlle G.
pikisuperstar/Freepik

Beim Vergleich von Beziehungsmustern weltweit liefern einige Daten überraschende Ergebnisse. Anders als man vielleicht vermuten würde, weisen nicht die traditionell als „liberal“ geltenden westlichen Länder die umfangreichsten Beziehungsgeschichten auf.

Eine unerwartete globale Hierarchie

Laut mehreren internationalen Studien führt die Türkei derzeit die Weltrangliste an, mit durchschnittlich 14,5 Sexualpartnern pro Person im Laufe ihres Lebens. Die neuesten Daten von Quellen wie dem CDC (National Survey of Family Growth) zeigen ein eher unerwartetes globales Ranking.

Die führenden Länder:

  1. Türkei: 14,5
  2. Australien: 13,3
  3. Neuseeland: 13,2
  4. Island: 13
  5. Südafrika: 12,5
  6. Finnland: 12,4
  7. Norwegen: 12,1

Nordeuropa ist gut vertreten, ebenso einige Länder der Südhalbkugel. Diese Zahlen spiegeln nicht nur Statistiken wider, sondern vielmehr die Vielfalt emotionaler, romantischer und beziehungsmäßiger Erfahrungen, die von Kulturen, sozialen Normen und Generationen abhängen.

Frankreich macht Fortschritte, bleibt aber am Tabellenende.

Mit durchschnittlich 8,1 Partnern liegt Frankreich trotz deutlicher Fortschritte in den letzten Jahren, insbesondere bei Frauen, weit zurück. Zur Erinnerung: Die CSF-Studie 2023, durchgeführt von Inserm und veröffentlicht im November 2024, ergab, dass Frauen im Alter von 18 bis 69 Jahren durchschnittlich 7,9 Partner hatten, verglichen mit 4,5 im Jahr 2006 – ein Anstieg um 76 %.

Dieser Wert liegt jedoch weiterhin unter dem Durchschnitt mehrerer europäischer Länder, wie beispielsweise Italien (11,8), Irland (11,1) oder Schweden (11,8). Selbst die Vereinigten Staaten (10,7) und Großbritannien (9,8) weisen höhere Durchschnittswerte auf.

Ein Generationswechsel

Junge Erwachsene (18–29 Jahre) zeichnen sich durch vielfältigere und weniger geradlinige Lebenswege aus als frühere Generationen. In Frankreich geben Frauen dieser Altersgruppe durchschnittlich 7,3 Partner an, Männer hingegen 11,8. Diese Zahlen spiegeln einen Wandel im Beziehungsverhalten wider, hin zu einer offeneren und weniger starren Sichtweise traditioneller Beziehungsmuster.

Die Faktoren hinter diesen Zahlen

Hinter diesen Statistiken verbergen sich verschiedene kulturelle und soziale Dynamiken:

  • Normenwandel: Klassische Familien- und Beziehungsmodelle weichen größerer Vielfalt.
  • Zunehmende individuelle Unabhängigkeit: insbesondere bei Frauen und jungen Menschen.
  • Digitalisierung des Austauschs: Digitale Werkzeuge erleichtern nicht nur Besprechungen, sondern auch den Übergang von einer Verbindung zur anderen.
  • Internationale Mobilität: Studieren und Arbeiten im Ausland vervielfacht Erfahrungen und Beziehungsnetzwerke.

Eine globale Karte sich wandelnder Beziehungen

Diese Rangliste mag überraschen, spiegelt aber vor allem die sehr unterschiedlichen Beziehungskulturen weltweit wider. Am anderen Ende des Spektrums befinden sich China (3,1) und Indien (3), wo Traditionen, familiärer Druck und rechtliche Rahmenbedingungen den Lebensweg stark prägen. Es ist wichtig zu verstehen, dass diese Zahlen weder Erfolg noch Misserfolg darstellen, sondern lediglich eine Momentaufnahme persönlicher Lebenswege in unterschiedlichen kulturellen Kontexten.

Was sie jedoch offenbaren, ist das Entstehen einer zunehmend pluralistischen Beziehungswelt, in der jeder Einzelne seinen eigenen Weg in seinem eigenen Tempo nach seinen eigenen Entscheidungen und den ihn umgebenden Normen gestaltet.

Anaëlle G.
Anaëlle G.
Ich bin modebegeistert und immer auf der Suche nach Trends, die unsere Zeit widerspiegeln. Ich liebe es zu beobachten, wie Menschen sich kleiden, warum sie es tun und was Mode über uns aussagt. Jenseits der Laufstege und Silhouetten sind es die Geschichten, die mich wirklich faszinieren.
Article précédent
Warum behalten manche Menschen auch nach der Heirat noch Erinnerungen an ihren Ex-Partner?

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Warum behalten manche Menschen auch nach der Heirat noch Erinnerungen an ihren Ex-Partner?

Manche verbrennen Fotos vergangener Beziehungen und tilgen so alle Spuren der unvollendeten Liebe, während andere diese Erinnerungsstücke in...

In Japan sorgt dieser intelligente „Anti-Untreue“-BH für Kontroversen.

Ein intelligenter BH aus Japan hat kürzlich im Internet für Aufsehen gesorgt. Obwohl er als technologische Innovation konzipiert...

Er will sie nur heiraten, wenn sie einer „offenen Beziehung“ zustimmt; seine Reaktion sorgt für Aufsehen.

Manchmal offenbaren scheinbar perfekte Beziehungen tiefe Differenzen in Bezug auf Verbindlichkeit. Genau das passierte einer 25-jährigen Frau, die...

„Tinselling“, dieser neue Begriff, der eine toxische Dynamik zwischen zwei Personen hervorhebt

Die Festtage besitzen eine besondere Fähigkeit: Sie wecken sowohl zärtliche Gefühle als auch tiefsitzende Spannungen. Familientreffen, Freunde am...

Haben Kinder geschiedener Eltern tatsächlich ein höheres Scheidungsrisiko? Die Zahlen sprechen für sich.

Wenn Sie gerade geheiratet haben, befürchten Sie vielleicht, dass Ihre Ehe ähnlich unglücklich endet wie die Ihrer Eltern....

Dieses „nette“ Geschenk kann viel über Ihre Beziehung aussagen.

Ein liebevoll verpacktes Päckchen, ein Lächeln beim Überreichen und die Vorfreude, den Inhalt zu entdecken… Zu Weihnachten sind...

© 2025 The Body Optimist