Argumente im Kopf vorbereiten: Dieser häufige mentale Reflex erklärt

Bevor es in der Öffentlichkeit zu Streitigkeiten kommt, proben wir sie im Kopf wie ein Drehbuch. Wir üben unsere schlagfertigen Antworten, feilen an unseren Argumenten und bereiten uns auf dieses verbale Kräftemessen vor, damit wir im Ernstfall nicht unvorbereitet sind. Doch wenn der Moment dann da ist, haben wir manchmal Gedächtnislücken und müssen improvisieren. Streitigkeiten in einer Beziehung vorherzusehen ist kein trivialer Reflex, und eine Sexualtherapeutin erklärt diese mentale Vorbereitung auf Konflikte.

Argumente im Kopf vorzubereiten, eine gängige Angewohnheit

Manche Streitigkeiten entstehen völlig unerwartet, andere malen wir im Vorfeld im Kopf durch. Es ist ein bisschen wie Aufwärmen vor einem Kampf. Wir wollen nicht, dass unsere Worte unsere Gedanken überholen oder dass wir im Zorn Dinge sagen, die wir im nächsten Moment bereuen.

Wir proben die Szene also vorher, stellen uns die möglichen Reaktionen unseres Partners vor und improvisieren ein Drehbuch, das einer Kinoleinwand würdig wäre. Von außen betrachtet wirkt es fast wie eine Theateraufführung oder ein Anfall von Wahnsinn. Wenn wir uns als Kinder Fantasiegeschichten mit Einhörnern und Feen erzählten, improvisieren wir als Erwachsene mit unserem Partner fiktive Dialoge über so banale Dinge wie eine unordentliche Wäschebergung oder eine schlampig erledigte Hausarbeit.

Wir ertappen uns dabei, wie wir Selbstgespräche führen, unsere Argumente überarbeiten und unsere Sätze proben, als würden wir uns auf eine wichtige mündliche Prüfung oder einen Gerichtstermin vorbereiten. Diese äußerst realistische Vorbereitung auf den bevorstehenden Konflikt ist weder eine „Wahnvorstellung einer perfektionistischen Frau“ noch, wie manchmal behauptet wird, das Verhalten eines „Psychopathen“. Auf TikTok machen Frauen sogar Witze darüber und kommentieren ihre Videos mit „Ich übe Streitgespräche mit meinem Freund“ unter dem Song „Rap God“ von Eminem. Es ist fast schon ein Initiationsritus. Argumente im Kopf vorzubereiten, wie eine Sprechblase in einem Comic, hat für die Beteiligten einen echten Wert. Es ist eine Möglichkeit, die Kontrolle zu behalten und sich selbst zu beruhigen. Psychologisch gesehen ist die Bedeutung jedoch eine andere.

Eine unbewusste Art, Konflikte zu vermeiden

Sich im Kopf Argumente auszudenken, selbst wenn sie nie zum Tragen kommen, ist nicht nur ein Klischee aus romantischen Komödien. Es ist weit verbreitet, insbesondere unter Frauen. Zu diesem Schluss kommt zumindest die Sexualwissenschaftlerin Gigi Engle in einem Artikel auf Refinery29 . Und nein, es ist kein Zeichen von überbordender Fantasie, sondern vielmehr die Tendenz, Gefühle zu verharmlosen und Frustrationen zu unterdrücken.

„Manche Frauen malen sich im Kopf Szenarien und Streitigkeiten aus, um Konflikte zu vermeiden, weil uns beigebracht wurde, dass wir diese Gefühle unterdrücken sollten“, erklärt die Expertin. Kurz gesagt: Wir ziehen es vor, Streitigkeiten im Kopf durchzuspielen und sie nur halbherzig zu lösen, anstatt sie unserem Partner gegenüber offen anzusprechen. Und das nicht aus Angst vor den Konsequenzen, sondern weil wir uns einreden: „Es lohnt sich nicht“ oder „Ich übertreibe“. Es ist einfacher, uns selbst imaginäre Vorwürfe zu machen, als sie dem realen Partner zu übermitteln, manchmal sogar ins Nebenzimmer.

Es ist aber auch eine Form der Selbstsabotage.

Argumente im Kopf vorzubereiten, verleiht uns im entscheidenden Moment eine gewisse Macht, doch diese Angewohnheit kann schnell nach hinten losgehen. „In heterosexuellen Beziehungen wird von uns erwartet, dass wir Konflikte ausbügeln“, erklärt die Expertin. Daher rauben wir uns mitunter den Schlaf, um unsere Kritik abzuschwächen, leicht provokante Einstiegssätze vorzubereiten und die Reaktionen unseres Partners vorherzusehen. Wir überfrachten unsere Gedanken mit „Phantomargumenten“, um unseren Partner am großen Tag bestmöglich zu schützen.

Paradoxerweise vernachlässigen wir unser eigenes Wohlbefinden, indem wir das unseres Partners in den Vordergrund stellen. Wir halten Krisensitzungen ab, brainstormen mit unseren Freundinnen, um andere Meinungen einzuholen, und spielen sogar aus reinem Altruismus Telenovelas im Badezimmer nach. Das ist kein Akt der Liebe, sondern Selbstsabotage.

Wenn wir uns mental auf Auseinandersetzungen vorbereiten, gehen wir in die Defensive, beleidigen uns gegenseitig und malen uns das schlimmstmögliche Szenario aus, als gäbe es keine andere Möglichkeit. Wir verfallen in dramatisches Denken, ohne jemals eine friedliche Alternative in Betracht zu ziehen, während es im wahren Leben einfach um einen reifen und konstruktiven Dialog ginge. Manchmal bilden wir uns ein, die Oberhand zu gewinnen und im Streit um Recht zu siegen. Die Expertin betont, dass dies nicht gesund ist. Sie erinnert uns daran, dass Einigkeit besser ist als Spaltung.

Streitgespräche im Kopf zu planen, kann kontraproduktiv sein und einer Beziehung mehr schaden als nutzen. Ein vom Time Magazine interviewter Psychologe empfiehlt, Streitigkeiten im Voraus zu planen, anstatt schweigend zu schmollen oder sich anzuschreien.