Warum behalten manche Menschen auch nach der Heirat noch Erinnerungen an ihren Ex-Partner?

Manche verbrennen Fotos vergangener Beziehungen und tilgen so alle Spuren der unvollendeten Liebe, während andere diese Erinnerungsstücke in einer Schachtel aufbewahren. Diese oft missverstandene Praxis lässt andere glauben, der andere bereue die Beziehung oder sei sentimental. Dabei ist es nicht unbedingt besorgniserregend, Erinnerungsstücke an einen Ex-Partner aufzubewahren oder einen Ordner mit Liebesbriefen zu besitzen.

Für manche ist es ein beruhigendes Ritual.

Nach einer Trennung verbrennen manche Menschen rituell Geschenke ihrer Ex-Partner und entsorgen alles, was sie an die gemeinsame Zeit erinnert. Sie verkaufen wertvollen Schmuck online und vernichten so die greifbaren Zeugnisse ihrer gemeinsamen Momente. Für sie ist diese emotionale Reinigung notwendig, um schneller loszulassen und die Vergangenheit hinter sich zu lassen.

Umgekehrt horten manche Menschen Erinnerungen in einer Kiste: Urlaubsfotos oder auf dem Jahrmarkt gewonnene Kuscheltiere. Die romantischsten unter ihnen gehen sogar so weit, Kinokarten, Restaurantrechnungen, Flugtickets und morgens hingekritzelte Haftnotizen aufzubewahren. Und wenn sie ein neues Liebesleben beginnen, ist ihr erster Gedanke sicher nicht, die Kiste auf dem Müll zu leeren oder die handgeschriebenen Liebeserklärungen ihrer Ex-Partner als Anzündholz für den Grill zu verwenden.

Aus der Sicht von Außenstehenden wirken diese sehr konservativen Menschen, als wären sie in der Vergangenheit gefangen und hingen an jemandem, der ihr Herz angeblich verlassen hat. Natürlich kommen Fragen auf, und wir fragen uns, ob die Person bereit ist, eine Zukunft mit uns aufzubauen. Claire Alquier, Sexualtherapeutin und Paartherapeutin, relativiert dieses fast schon Shakespeare’sche Verhalten jedoch in einem Artikel in Slate : „Wir halten an der Erinnerung und der Tatsache fest, dass die Beziehung existiert hat. Das ist notwendig, ja sogar bestätigend. Wir sagen uns, dass unsere Investition nicht umsonst war.“ Das sind keine Beweise für emotionale Untreue , sondern Bruchstücke des Lebens. Außerdem gibt es Menschen, die materielle Dinge schätzen und sich mit Abschieden schwertun, selbst wenn es sich um einen Schlüsselanhänger mit der Aufschrift „Ich liebe dich“ handelt.

Den Trauerprozess nach einem Liebesverlust erleichtern

Menschen, die Erinnerungsstücke an ihre Ex-Partner in ihrer Nähe aufbewahren, sind nicht unbedingt überzeugte Anhänger bedingungsloser Liebe , die bis zum Schluss währt. Auch leiden sie nicht alle unter verzögerter emotionaler Abhängigkeit.

Während manche einen radikalen Bruch bevorzugen und Erinnerungen in Asche verwandeln, wählen andere einen sanften Abschied. Mit jeder Veränderung legen sie ein Relikt der verlorenen Liebe ab. Es ist weniger gewaltsam, als alles auf einmal zu verbrennen. Diese Erinnerungen, die wir anfangs wie das Heimweh eines Reisenden wahrnehmen, führen nicht zu Selbstreflexion, sondern zu Akzeptanz. In manchen Fällen ermöglichen sie uns sogar, die gegenwärtige Beziehung besser zu schätzen.

„Die Phasen einer Trennung ähneln denen der Trauer. Briefe, Geschenke oder andere persönliche Gegenstände des Ex-Partners aufzubewahren, kann in dieser Übergangsphase hilfreich sein“, erklärt die Psychologin Marie-Hélène Simard gegenüber Slate. Und es ist immer einfacher, alte Pärchenfotos auf Facebook zu löschen, als Filmkopien zu vernichten, wenn die Trennung real und greifbar wird.

Ein Gespräch darüber wird alle Zweifel ausräumen.

Wenn diese Erinnerungskiste voller liebevoller Worte und Erinnerungsstücke in die Hände des Partners gelangt, können sich tausend Szenarien in seinem Kopf abspielen. Spuren der Anwesenheit eines anderen Menschen zu finden, ist nie wirklich angenehm. Selbst wenn es sich nur um abstrakte Erinnerungen handelt, können sie Ängste im anderen wecken und alle Gewissheiten erschüttern. Daher ist es so wichtig, offen darüber zu sprechen, auch wenn es bedeutet, alte Wunden wieder aufzureißen.

Sich Freiraum und Unabhängigkeit zu bewahren ist wichtig, um die Romantik in einer Beziehung frisch zu halten, doch manche Themen müssen angesprochen werden. Es ist besser, die Existenz dieser Büchse der Pandora zu thematisieren, als den Partner sie selbst entdecken zu lassen und sich das Schlimmste auszumalen.

„Wenn Sie über diese Box sprechen, betonen Sie die Liebe und Bedeutung, die Sie Ihrer aktuellen Beziehung beimessen, und sorgen Sie gleichzeitig dafür, dass sich Ihr Partner sicher fühlt. Dies ist der perfekte Zeitpunkt, um hervorzuheben, dass es möglich ist, die Vergangenheit zu bewahren und gleichzeitig eine starke gemeinsame Zukunft aufzubauen.“ Dies sind die Empfehlungen von Stephen Oreski, Psychotherapeut und Eheberater, im Gespräch mit dem Magazin Brides .

Sexualwissenschaftler sind sich einig, dass es kein Richtig oder Falsch im Umgang mit dem Ende einer Beziehung gibt. Die Trauer darüber ist eine zutiefst persönliche Erfahrung, und jeder geht anders damit um, sei es, indem er die Erinnerungen annimmt oder sie verdrängt. Und noch ein kurzer Hinweis: Die Ehe löscht nicht alles Vergangene aus.