Von Stolz zu Scham: Warum Beziehungen peinlich geworden sind

Früher galt es fast als Zeichen von Erfolg, den Beziehungsstatus auf Facebook von „Single“ auf „In einer Beziehung“ zu ändern, ja sogar als Mittel, die eigene Beliebtheit zu steigern. Damals war es der Gipfel der Errungenschaft, zuckersüße Fotos von sich Händchen haltend oder Arm in Arm zu posten. Doch heute sieht man diese Bilder, die vor Liebe nur so triefen und das ganze Leben des Paares dokumentierten, kaum noch in unseren Feeds – als wäre es aus der Mode gekommen, einen Freund zu haben.

Verstecke deinen Freund, anstatt ihn zur Schau zu stellen

„Um glücklich zu sein, lebe im Verborgenen .“ Dieses Sprichwort war noch nie so wahr. In Zeiten von Erdbeer-Vans und MP3-Playern präsentierten Mädchen ihre Partner wie Trophäen. Kaum hatten sie ihre Beziehung offiziell gemacht, posteten sie schon zuckersüße Liebeserklärungen auf Facebook. Sie verlinkten ihre Partner in eindeutigen Beiträgen und teilten jeden gemeinsamen Ausflug mit kitschigen Schnappschüssen. Wir beobachteten dieses Geschmuse hautnah und griffen förmlich nach Popcorn. Ihre gesamte Social-Media-Präsenz drehte sich um ihre Freunde und glich einer prickelnden Telenovela.

Doch die Zeiten haben sich geändert. Frauen legen heute mehr Wert auf Diskretion. Während sie früher das Gesicht ihres Partners im Internet präsentierten, lassen sie seine Anwesenheit nun nur noch andeuten. Sie verkünden nicht mehr lautstark: „Ich bin in einer Beziehung“, sondern behalten diese romantische Realität sogar für sich. Die seltenen Einblicke in ihre Liebesgeschichte beschränken sich auf Fingerspitzen, Silhouetten oder eine künstlerische Unschärfe. Sie verbergen ihre Partner nicht nur, um ihre Privatsphäre zu schützen, sondern auch, um ihr Image zu wahren. Denn es scheint, als sei eine Beziehung im Jahr 2026 kein Statussymbol mehr, sondern ein Zeichen von Altmodischkeit.

Frauen, die sich ihrer Unabhängigkeit bewusst sind, wollen sich nicht länger über ihre Partner definieren, aber auch nicht wie Bridget Jones enden. Anders gesagt: Sie genießen die Vorteile einer Partnerschaft, ohne in die Falle zu tappen, sich übermäßig an ihren Partner zu binden. Sie distanzieren sich vom stereotypen Bild der Frau, die von ihrem Partner besessen ist. Die Journalistin Chante Joseph, die für die britische Vogue schreibt, hat eine Art „romantischen Boykott“ 2.0 untersucht.

Mehr als ein Trend, eine Geisteshaltung

Innerhalb weniger Jahre haben sich Frauen von der leidenschaftlichen Julia zur rebellischen Elisabeth Bennet gewandelt. Anstatt ihre emotionale Abhängigkeit offenzulegen und Spuren davon in ihren Online-Profilen zu hinterlassen, gehen sie mit Informationen über ihr Liebesleben weiterhin sehr vorsichtig um. Die Journalistin, die diesen Mentalitätswandel und diese Selbstzensur unter Paaren im digitalen Zeitalter aufgedeckt hat, befragte ihre 65.000 Follower dazu.

Und wenn Frauen sich mit Herz -Emojis und Kuschelfotos zurückhalten, dann nicht nur, um unabhängig oder modern zu wirken. Sie fürchten auch, für diese Zuneigungsbekundungen bestraft zu werden. „Manche fürchteten den ‚bösen Blick‘, überzeugt davon, dass ihr Glück so heftige Eifersucht hervorrufen würde, dass es ihre Beziehung zerstören würde“, erklärt die Journalistin. Andere wiederum erwarteten die Trennung und die schmerzhafte Aufgabe, die Online-Bereinigung nachzuholen.

All diese Ausreden verschleiern ein weit verbreitetes, aber unausgesprochenes Argument: Eine Beziehung mit einem Mann ist keine Bereicherung mehr, sondern eine Last. Einen Freund zu haben ist beschämender, als mit verkehrt herum angezogenem Oberteil oder Zahnpasta im Mund auszugehen. Und das ist kein radikaler Feminismus, sondern lediglich Ausdruck einer tiefen Erschöpfung.

Single zu sein ist beliebter als in einer Beziehung zu sein.

In der Highschool galt ein Freund fast als Segen, als gesellschaftliche Errungenschaft. Das unscheinbare Mädchen wurde plötzlich zum Mittelpunkt der Aufmerksamkeit auf den Fluren, zur coolen Figur, die alle hinter ihrem Spind bewunderten. Als wäre dieser lockere Freund der Schlüssel zum Erfolg, als bräuchte ein Mädchen einen Mann, um sich vollständig, ja sogar lebendig zu fühlen.

Es ist offensichtlich, dass der „Freund-Effekt“ nicht mehr funktioniert. Mehr noch, die Normen kehren sich um – zum Vorteil alleinstehender Frauen. Diese Frauen, die früher allein und umgeben von ihren Katzen alt wurden, werden heute mehr beneidet als jene, die an ihren Partnern festhalten. Vielleicht, weil sie Freiheit, Unabhängigkeit und Selbstachtung verkörpern – Eigenschaften, die im Trubel einer Partnerschaft manchmal verloren gehen. In den Vereinigten Staaten ist das Zusammenleben als Paar für eine wachsende Zahl von 25- bis 34-Jährigen nicht mehr die Norm; sie entscheiden sich bewusst für ein Single-Dasein: Ihre Zahl hat sich in einem halben Jahrhundert verdoppelt.

Süßliche Pärchenfotos lassen online keine Herzen mehr höherschlagen; sie rufen Übelkeit hervor. Diese sentimentale Zurückhaltung ist fast schon symptomatisch. Als wäre ein Freund eine (gar nicht so) süße Sünde. Das Paar selbst ist ein Lustkiller.