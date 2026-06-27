Diese Gewohnheit während der Weltmeisterschaft könnte für das Paar von Vorteil sein.

Aktuell dominieren die Spiele der Fußball-Weltmeisterschaft die Abende und flimmern unaufhörlich über die Bildschirme, was den Alltag verliebter Paare durcheinanderbringt. Seien wir ehrlich: Es ist nicht gerade das romantischste Programm. Obwohl dieses Sportereignis Paare oft entzweit, zeigt eine aktuelle Umfrage, dass es sie auch zusammenbringen und ihre Beziehung stärken kann. Unter einer Bedingung: Beide Partner halten zum selben Team und unterstützen es.

Als Paar das gleiche Team unterstützen – eine Ode an die Liebe

Die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 stellt das Leben vieler Paare auf den Kopf: Statt zu kuscheln wehen Fahnen, und die Frage „Was sollen wir heute Abend gucken?“ lässt sich viel zu einfach beantworten. Eines ist sicher: Stundenlanges Stöbern im Netflix-Katalog nach einer Serie, die allen gefällt, gehört der Vergangenheit an.

In einer stark übertriebenen Beschreibung machen es sich die Männer mit Bier in der Hand auf dem Sofa gemütlich und vertiefen sich in das Fernsehspiel, als hinge ihre Zukunft davon ab. Während sie über Fouls schreien, einen Elfmeter fordern und die Aktionen ihrer Mannschaft beklagen, suchen ihre Partnerinnen Zuflucht in einem anderen Zimmer, um ihre Ohren zu schonen. Heimlich hoffen sie auf einen Stromausfall, damit sie endlich Ruhe haben und Zeit mit ihren Partnerinnen verbringen können.

Während manche Frauen sich überhaupt nicht für Fußball interessieren und außer der Roten Karte keine Regeln kennen, ist das keineswegs die Regel. Tatsächlich spielen viele Paare gemeinsam Fußball, wechseln sich ab und jubeln synchron, sobald der Ball im gegnerischen Tor landet. Das ergab eine Umfrage der Marke LELO unter 4.600 Fans. Laut den Ergebnissen schauen 50 % der Paare die Spiele Hand in Hand. Noch interessanter: 32 % der Befragten glauben, dass ein Sieg ihrer Nationalmannschaft ihrer Beziehung guttun könnte.

Eine gemeinsame Leidenschaft teilen – das Geheimnis der Komplizenschaft

Ob Paare dieses legendäre Sportereignis nun von zu Hause aus, in einer Bar oder mitten in der Fanzone verfolgen – sie verschmelzen zu einer Einheit, wie ein Team auf dem Spielfeld. Sie heben ihre Schals, sobald ein Spieler einen Sprint hinlegt, geraten in Panik, wenn der Gegner kontert, und sind sich sogar in ihrer Analyse der ersten Halbzeit völlig einig. Nach jedem Tor küssen sie sich leidenschaftlich und trösten sich gegenseitig, wenn ihr Lieblingsteam in Schwierigkeiten gerät.

Fußball, der mitunter wegen des Verhaltens seiner Fans und der Exzesse nach den Spielen kritisiert wird, vermittelt auch ein starkes Zugehörigkeitsgefühl und schafft tiefe menschliche Verbindungen. Diese ansteckende Solidarität ist auch in Paarbeziehungen spürbar, die in perfekter Harmonie miteinander verbunden sind. Fußball dient somit als verbindendes Element. In der Zeitschrift Psychology Today erklären die Experten für Positive Psychologie, Suzie Pileggi Pawelski und James Pawelski, dass ein gesundes Paar seine Gefühle teilen kann. Ein Kommentar, ein Blick, ein Lächeln oder eine beiläufige Bemerkung sind allesamt Möglichkeiten zu sagen: „Teile diesen Moment mit mir.“

Und Fußballspiele bewirken genau diese Magie, sie bringen Herzen und Gedanken einander näher. Sie stärken den Zusammenhalt . In den letzten Minuten eines spannenden Spiels hält man sich ganz selbstverständlich an den Händen. Nach einer verpassten Chance tauscht man einen wissenden Blick aus, der sagt: „Da haben wir zusammen gelitten.“ So viele kleine Begegnungen, die der Gleichgültigkeit des Scrollens entgegenwirken und Streitigkeiten entschärfen. Denn ja, bis zur Heiserkeit zu schreien, für die Mannschaft genauso mitzufiebern wie für eine Prüfung, sich nach dem Schlusspfiff spontan zu umarmen, ist auch eine Form der Liebeserklärung.

Ein gelungener Moment der Verbundenheit, unabhängig vom Endergebnis

Die Studie von LELO enthüllt ein überraschendes Phänomen: Nach einem Tor ihrer Mannschaft geben 38 % der Fans an, einen solchen Adrenalinschub zu erleben, dass sie sich danach sehnen, ihrem Partner näher zu sein oder sogar einen intimen Moment zu teilen. Kein Wunder also, dass Ihr Partner nach 90 Minuten vielleicht eine Welle der Zärtlichkeit verspürt. Messi, Mbappé, Ronaldo … diese erfahrenen Torjäger sind alle Aphrodisiaka auf dem Markt wert.

Diese Beobachtung lässt sich durch einen bekannten psychologischen Mechanismus erklären. Wenn wir gemeinsam mit jemandem eine starke Emotion erleben, unabhängig von deren Art, neigt unser Gehirn dazu, diese positiven Gefühle mit der Person zu verknüpfen, die diesen Moment mit uns teilt. Psychologen bezeichnen dies als Übertragung emotionaler Erregung.

Ganz praktisch betrachtet, ist die Energie eines Paares, das gemeinsam ein entscheidendes Tor feiert, nicht allein an das Spiel gebunden. Sie kann auch das Gefühl der Verbundenheit zwischen den Partnern stärken. Die Freudenschreie, die spontanen Umarmungen, die ausgestreckten Hände und die wissenden Blicke verstärken diese Nähe. Und ob die Mannschaft, die mit solcher Inbrunst angefeuert wurde, das Spiel gewinnt oder nicht – das Paar geht immer als Sieger hervor.

Natürlich zieht sich ein Spieler manchmal zurück, um die Niederlage besser zu verarbeiten. Die Reaktion des anderen Spielers kann jedoch entscheidend sein. Anstatt die Gefühle des anderen Spielers herunterzuspielen, indem man sagt: „Es ist nur Fußball, nicht das Ende der Welt“, bleibt man präsent und zeigt Verständnis.

Nein, Frauen schauen Fußball nicht nur, um Spieler anzustarren oder nach ihrem Aussehen zu bewerten. Sie sind voll dabei, sei es aus echtem Interesse oder um ihrem Partner eine Freude zu machen. Letztendlich ist die Unterstützung desselben Teams im Fußball oder anderswo eine romantische Taktik wie jede andere.