Kann ein Lächeln wirklich die Stärke eines Paares offenbaren? Dieser Test untermauert diese These.

Ein Lächeln ist ansteckend und verbreitet sich von Mund zu Mund, besonders zwischen zwei Verliebten. Wenn dein Partner deine Freude erwidert, ist eure Beziehung gesund. Schaut er dich hingegen an, als wärst du ein Außerirdischer, und bleibt deinem gespielten Glück gegenüber verschlossen, braucht er entweder länger, um dich zu verstehen, oder er ist nicht der ideale Mann, für den du ihn hältst. Das ist die Botschaft hinter dem „Lächeln-Test“, einer weiteren Social-Media-Challenge für Paare.

Ist Ihr Partner/Ihre Partnerin empfänglich für Ihr Lächeln?

Zuerst gab es die „Orangenschalentheorie “, die die Kompatibilität eines Paares anhand der Schale einer Orange maß. Dann kam der „ Vogeltest “, bei dem man einen Topf auf dem Herd oder einen Vogel im Flug bestaunte und die Reaktion des Partners auf einer Skala von 1 bis 10 bewertete. Und jetzt spielen Paare ein weiteres romantisches Spiel in den sozialen Medien.

Die Regel ist simpel. Einfach grundlos in die Kamera lächeln und dabei eine Art „Copy-Paste“-Gesichtsausdruck auf das Gesicht des Partners übertragen. Internetnutzer, die ständig nach solchen Techniken suchen, um in jeder Situation einen Liebesbeweis zu finden, machen eine Handbewegung, als wollten sie ihre positive Stimmung auf das Gesicht ihres Partners übertragen.

Ob im Auto, am Strand oder zu Hause – sie hoffen, beim Partner denselben glücklichen Gesichtsausdruck zu sehen und verlassen sich dabei auf den Spiegeleffekt. Angesichts dieses scheinbar aus dem Nichts kommenden Lächelns verbergen manche Partner ihr Unverständnis nicht und bleiben ungerührt. Andere hingegen spiegeln spontan das Lächeln ihres Liebsten wider. Das beliebteste Video stammt vom Duo @kayandtae , einem Paar wie aus einer romantischen Komödie, einem modernen Romeo und Julia.

Die Content-Erstellerin, mit einem Lächeln wie aus einer Zahnpasta-Werbung, geht auf ihren Partner zu, und sie brauchte nicht einmal ein paar Worte, um seine positive Reaktion zu entfachen. In der Bildunterschrift fügt sie hinzu: „Das ist ein gutes Omen.“

Diesen Beitrag auf Instagram ansehen Ein Beitrag geteilt von Kalyl und Taeler 🧡 (@kayandtae)

Ein herzerwärmender Trend, der die sozialen Medien erobert.

In @kayandtaes Video ist der Partner besonders angetan vom strahlenden Lächeln seiner Freundin. So sehr, dass einige Zuschauer ihm sagen, sie habe „Glück“ oder den „Jackpot“ geknackt. „Jede Frau verdient es, so geliebt zu werden.“ „Sein Blick sagt alles.“ „Bitte, sag mir, dass es KI ist“, scherzt ein Zuschauer und unterstreicht damit, wie selten dieses Verhalten von Männern ist.

Allerdings enden nicht alle Videos dieser Art mit einem zärtlichen Moment oder einem Endorphinrausch, selbst wenn es nur an den Gesichtsausdrücken erkennbar ist. Manche sind komisch, andere eher chaotisch. Manchmal schmollte der Partner, und erst wenn sich das Blatt wendet, schenkte er sich ein wissendes Lächeln. Dieser Test ist alles andere als ein Wettbewerb um die größte Niedlichkeit; er verdeutlicht vor allem die Kraft eines Lächelns in einer Beziehung, das manchmal wirkungsvoller sein kann als eine Umarmung oder eine Liebeserklärung.

Ist unbeschwertes Lächeln das Geheimnis einer dauerhaften Beziehung?

Anders als andere virale Trends, die angeblich von Amor inspiriert sind, ist dieser wissenschaftlich belegt. Laut einer Studie aus dem Jahr 2009 kann das Lächeln auf Kinderfotos die Dauer einer Beziehung vorhersagen. Denn ein Lächeln lügt nicht und ist manchmal gleichbedeutend mit einer Liebeserklärung.

Um herauszufinden, ob dieser einfache Gesichtsausdruck viel über unsere Liebesgeschichten verraten kann, untersuchten Forscher alte Fotos aus unserer Jugend. Keine gefilterten Selfies oder sorgfältig inszenierten Instagram-Aufnahmen, sondern Porträts, die lange vor entscheidenden Begegnungen, Ehen und Trennungen entstanden sind.

Das Team um Matthew Hertenstein, Psychologieprofessoren der DePauw University, analysierte Hunderte von Fotos aus Schuljahrbüchern sowie Porträts älterer Menschen. Mithilfe des Facial Action Coding System (FACS), einem von dem Psychologen Paul Ekman entwickelten Instrument zur Entschlüsselung von Gesichtsausdrücken, maßen sie die Intensität des Lächelns auf diesen Fotos. Und die Ergebnisse sind durchaus überraschend:

Nur 11 % der Menschen mit einem breiten Lächeln haben im Laufe ihres Lebens eine Scheidung erlebt;

Bei denjenigen, die wenig oder gar nicht lächelten, stieg dieser Wert auf 31 %.

Teilnehmer mit einem zurückhaltenden Lächeln hatten ein bis zu fünfmal höheres Scheidungsrisiko.

Es ist eher eine Frage der Persönlichkeit als der Zahnfarbe.

Doch Vorsicht: Die Studie besagt nicht, dass ein strahlendes Lächeln garantiert, dass man bei Sonnenuntergang Händchen hält. Stattdessen bieten die Forscher mehrere mögliche Erklärungen an. Menschen, die gern lächeln, neigen dazu:

eine optimistischere Lebenseinstellung annehmen;

Alltagskonflikte und Frustrationen besser bewältigen;

Ihre Emotionen natürlicher ausdrücken;

um eine wärmere und beruhigendere Atmosphäre um sie herum zu schaffen.

Kurz gesagt, es ist vielleicht nicht das Lächeln selbst, das das Paar schützt, sondern alles, was es hinter den Kulissen offenbart: eine gewisse Fähigkeit, das Glas eher als halb voll denn als halb leer zu sehen.

Eines ist sicher: Während soziale Medien jede Interaktion gern zu einem Liebestest machen, erinnert uns die Wissenschaft daran, dass ein ehrliches Lächeln nach wie vor ein starkes Zeichen menschlicher Verbundenheit ist. Und in einer Beziehung kostet es oft weniger als ein Blumenstrauß oder ein romantisches Wochenende.