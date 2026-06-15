In einer denkmalgeschützten Abtei sorgte diese Zeremonie, umgeben von Tausenden von Blumen, für großes Aufsehen.

Im Herzen eines der berühmtesten Denkmäler Frankreichs fand eine außergewöhnliche Zeremonie statt. Am 1. Juni 2026 veranstaltete die Abtei Mont-Saint-Michel in märchenhafter Kulisse ein spektakuläres Event, das vom chinesischen Model Ming Xi und dem Unternehmer Mario Ho organisiert wurde.

Eine spektakuläre Zeremonie auf dem Mont-Saint-Michel

Am 1. Juni 2026 fand in der Abtei Mont-Saint-Michel, einem Juwel des französischen Kulturerbes und seit 1979 UNESCO-Weltkulturerbe, ein außergewöhnliches und prunkvolles Ereignis statt. Das chinesische Model Ming Xi und ihr Ehemann, der Unternehmer Mario Ho, feierten dort eine Zeremonie, deren Bilder sich in den sozialen Medien rasant verbreiteten. Die auf dem Instagram-Account des Supermodels geteilten Fotos zeigen eine spektakuläre, fast märchenhafte Kulisse: luxuriöse Dekorationen, zahlreiche hochkarätige Gäste und eine weltweit einzigartige Architektur.

Tausende von Blumen für eine traumhafte Kulisse

Das auffälligste Detail auf den Bildern sind nach wie vor die Blumenarrangements, ein wahres Markenzeichen der Veranstaltung. Tausende von Blumen verwandelten das Innere der Abtei in einen traumhaften Garten und erzeugten einen fast surrealen Eindruck. So sehr, dass sich einige Internetnutzer beim Anblick der Fotos fragten, ob sie von künstlicher Intelligenz generiert worden seien. Diese Blumendekoration erntete sofort Bewunderung von Fans exklusiver Veranstaltungen weltweit.

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Eine „Privatisierung zu philanthropischen Zwecken“, keine offizielle Ehe

Obwohl die Bilder eine Verbindung nahelegen, lehnt die für die Stätte zuständige Institution den Begriff „Heirat“ ausdrücklich ab. Das Centre des Monuments Nationaux (CMN), das die Abtei verwaltet, wollte die Situation öffentlich klarstellen: Laut CMN handelte es sich um eine „Privatisierung für eine private Veranstaltung“, weshalb die Abtei am 1. Juni ganztägig für die Öffentlichkeit geschlossen werden musste.

Das CMN stellt klar, dass diese Privatisierung „einem großzügigen Gönner“ gewährt wurde und dass es sich um eine bezahlte Pacht handelte, die zur Instandhaltung der Abtei und der 110 vom Centre des Monuments Nationaux verwalteten Denkmäler beitrug. Die Institution betont außerdem: „Es war keine religiöse Zeremonie.“

Ein Paar, das seit 2019 rechtsgültig verheiratet ist

Obwohl die offizielle Feierlichkeit eher im kleinen Rahmen stattfand, ist es wichtig festzuhalten, dass Ming Xi und Mario Ho an diesem Tag keine eingetragene Lebenspartnerschaft eingingen. Das Paar, das seit 2017 zusammen ist, hatte bereits 2019 standesamtlich geheiratet. Die Zeremonie in Mont-Saint-Michel war daher eher symbolisch und persönlich als rechtlich bindend. Ming Xi unterstrich dies, indem sie die Bilder auf ihren Social-Media-Kanälen teilte, wo sie über zwei Millionen Follower hat.

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Ming Xi und Mario Ho, zwei prominente asiatische Persönlichkeiten

Ming Xi ist ein echter Star in Asien. Die Modedesignerin, Absolventin der Donghua-Universität in Shanghai, machte 2009 mit dem dritten Platz beim Elite Model Look-Wettbewerb in der Modewelt auf sich aufmerksam. Seitdem lief sie für die größten Modehäuser, von Givenchy bis Balmain, und war 2015 unter anderem das Gesicht des Parfums Flower by Kenzo sowie ein Victoria's Secret Angel.

An seiner Seite steht Mario Ho, ein Mitglied der renommierten Ho-Familie aus Macau, einer der einflussreichsten Familien der Region. Neben seiner familiären Herkunft hat er sich als erfolgreicher Unternehmer in verschiedenen Branchen, darunter auch im E-Sport, etabliert. Das Paar zählt somit zu den prominentesten und wohlhabendsten Persönlichkeiten in Hongkong und Festlandchina.

Eine bewusste Bindung an die Normandie

Die Wahl des Mont-Saint-Michel war für das Paar, das eine besondere Verbindung zur Normandie hat, nicht unerheblich. Ming Xi erzählte einem Modemagazin, dass sie besonders gerne in Deauville, das sie als „Chanels Heimatstadt“ bezeichnet, speisen gehe. „Das machte die Wahl noch symbolträchtiger“, erklärte sie. Auf ihrem Instagram-Account hatte das Paar bereits knapp ein Jahr zuvor Fotos von einem Winterurlaub auf dem Mont-Saint-Michel geteilt, die bei Sonnenuntergang aufgenommen worden waren.

Zwischen Tausenden von Blumen, einer Kulisse wie aus dem Bilderbuch und sorgfältig ausgewählten Gästen wird die von Ming Xi und Mario Ho in Mont-Saint-Michel organisierte Zeremonie somit zu den bedeutendsten privaten Ereignissen des Jahres 2026 zählen. Obwohl die Institution den Begriff „Hochzeit“ ablehnt und lieber von einer „Patronageveranstaltung“ spricht, kursieren die Bilder weiterhin um die Welt und verwandeln die tausend Jahre alte Abtei in den Schauplatz eines modernen Märchens.