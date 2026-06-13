6 goldene Regeln, um Streitigkeiten zwischen Partnern während der Reise im Urlaub zu vermeiden

Vielleicht fiebern Sie dem Sommerurlaub schon entgegen wie Kinder Weihnachten. Wenn Sie mit Ihrem Partner einen Roadtrip geplant haben, droht dieser Ausflug, der Ihre Beziehung stärken und Ihnen helfen soll, die Bedeutung von Entspannung neu zu entdecken, schon nach wenigen Kilometern in einen Streit auszuarten. Missverständnisse über die Route, Kritik am Fahrstil, Beschwerden über die Musikauswahl – Auseinandersetzungen werden im Auto zum ständigen Begleiter. Doch die Reise selbst kann voller Zärtlichkeit sein.

Rollenverteilung vor Abreise klar festlegen

Anders als in romantischen Komödien oft dargestellt, ist ein Roadtrip im Urlaub weder eine fröhliche Karaoke-Session noch ein schnulziges Musical. Die Streitereien beginnen schon im Kofferraum, wenn die Koffer nicht richtig hineinpassen. Sie setzen sich vor dem Armaturenbrett fort, wenn der Beifahrer plötzlich den Fahrlehrer spielt. Und im Stau eskalieren sie weiter, wo sich die Paare, anstatt geduldig zu warten, gegenseitig vorwerfen, die falsche Route genommen zu haben.

Einer britischen Studie mit 2.000 Teilnehmern zufolge erlebten 70 % der Befragten mindestens einmal im Monat einen Streit im Auto. Und laut einer anderen Umfrage hielt ein Drittel der Autofahrer ihren Partner für den reizbarsten Beifahrer.

Manchmal nimmt der Beifahrer seine Rolle etwas zu ernst und beobachtet jede Bewegung genau, sodass der Partner den Eindruck hat, die Fahrprüfung wiederholen zu müssen. Er tritt abrupt auf die Bremse, als wolle er sagen: „Du musst bremsen!“, kritisiert den anderen für zu schnelles oder zu langsames Fahren und gibt Ratschläge, die sich mitunter wie eine Moralpredigt anhören. Um Streitereien zwischen Partnern auf dem Weg in den Urlaub zu vermeiden, ist es ratsam, die Aufgaben rechtzeitig vor der Abreise zu verteilen. Einer fährt, der andere kümmert sich um Navigation, Musik oder Reservierungen. So weiß jeder, was zu tun ist.

Machen Sie regelmäßig Pausen.

Es ist eine universelle Regel, und sie gilt nicht nur für Paare, die sich nicht ausstehen können. Verkehrssicherheitsorganisationen erinnern uns jedes Jahr daran: Man sollte alle zwei Stunden eine Pause einlegen. Besonders dann, wenn die Gespräche so kalt werden wie die Klimaanlage und die Sommerhitze ihre entspannende Wirkung verliert.

Müdigkeit, Hunger und Unbehagen sind allesamt potenzielle Konfliktquellen . Ganz zu schweigen von den rot auf dem Bildschirm angezeigten Staus, die schon jetzt so manche verbale Auseinandersetzung im Auto ankündigen. „Staus können Stress und Angst auslösen, besonders wenn man selbst fährt und seine Aufmerksamkeit zwischen Straße und Partner aufteilen muss“, warnt Samantha Burns, Eheberaterin bei ELLE . Anstatt sich in die endlosen Autoschlangen zu stürzen, sollte man lieber einen Rastplatz anfahren und die Gelegenheit nutzen, die Romantik wiederzubeleben, indem man Brettspiele spielt oder sich gegenseitig massiert. Schließlich fährt das Ferienhaus ja nicht weg. Warum also nicht die Nebenstraßen nehmen, die Landschaft genießen und etwas Ruhe finden?

Die Akzeptanz, dass nicht alles nach Plan verlaufen wird.

Trotz sorgfältiger Planung und mehrfacher Überprüfung der Route auf Google Maps lässt sich nicht alles kontrollieren. Manchmal spielt das Schicksal nicht mit. Selbst bei bester Vorbereitung kann es passieren, dass man beim Verlassen der Tankstelle am Bordstein eine Reifenpanne hat, einen Umweg fahren muss, unterwegs eine Panne hat oder wegen eines Unfalls umgeleitet wird. Kurz gesagt: Es gibt Ereignisse, die außerhalb der eigenen Kontrolle liegen, und der Partner trägt dafür keinerlei Verantwortung.

Bevor ihr zu zweit in den Urlaub fahrt, solltet ihr vielleicht an eurer Flexibilität und eurem Umgang mit dem Unbekannten arbeiten. Und wenn ihr nicht wollt, dass eure Pläne durcheinandergeraten, fahrt am besten ganz ohne Pläne los. Setzt euch ans Steuer und lasst euch vom Zufall leiten; manchmal läuft es ja zum Besten.

Die Atmosphäre der gemeinsamen Reise auswählen

Damit ihr von Anfang an auf einer Wellenlänge seid und Streitigkeiten eure Playlists nicht übertönen, erstellt eure Playlist gemeinsam. Falls ihr unterschiedliche Musikgeschmäcker habt, könnt ihr euch auch auf einen Podcast, ein Hörbuch oder andere unterhaltsame Inhalte einigen.

Und wenn Ihr Partner lieber Verkehrsmeldungen auf der Autobahn hört als fröhliche karibische Musik, respektieren Sie seine Entscheidung. Sie können alleine tanzen oder sich von True-Crime-Geschichten fesseln lassen, während Sie einen Ohrhörer im Ohr und den anderen im Radar-Modus nutzen. Wechseln Sie Playlists, Podcasts und ruhige Momente ab, damit jeder etwas findet, das ihm gefällt.

Schaffen Sie sich eine Ablenkung mit Gegenständen, um sich zu beschäftigen.

Das Problem bei Streitigkeiten zwischen Paaren auf dem Weg in den Urlaub ist, dass es kein Entkommen gibt. Man kann sich nicht in ein anderes Zimmer zurückziehen, um sich zu beruhigen und erholt zurückzukehren. Außer sich selbst zu beißen, die Dinge zu relativieren oder mit dem Kopf im Handy vor sich hin zu murmeln, hat man nicht viele Möglichkeiten. Der Eheberater empfiehlt, der Langeweile langer, gerader Straßen mit kleinen, einfachen Freuden entgegenzuwirken.

Wenn Ihnen nicht sofort übel wird, sobald Sie den Blick vom Horizont abwenden, können Sie ein Kreuzworträtsel lösen, Online-Quizze machen oder Freundschaftsbänder knüpfen. „Es mag albern klingen, aber es lenkt gut von einer eintönigen Landschaft oder angespannten Gesprächen ab und bringt Sie in eine spielerische Stimmung“, versichert sie uns.

Schätzen Sie Ihren Frustrationsgrad ein.

Während romantische Komödien Autofahrten als durchweg fröhlich darstellen – voller tiefgründiger Gespräche, herzhaftem Lachen und vielsagenden Blicken –, sieht die Realität deutlich weniger idyllisch aus. Freudenschreie aus dem Fenster sind selten, und witzige Dialoge entstehen kaum spontan. Meistens beschränken sich die Gespräche auf „Langsam fahren“, „Vorsicht Blitzer!“ oder „Ich muss mal kurz aufs Klo.“ Manchmal wünscht man sich fast, man hätte einen separaten Urlaub gebucht oder ein anderes Verkehrsmittel gewählt.

Um Wutausbrüche zu vermeiden und zu wissen, ob es hilfreich ist, die Beherrschung zu verlieren, empfiehlt die Eheberaterin eine wirksame Technik. „Nehmen Sie sich einen Moment Zeit und schätzen Sie Ihren Frustrationsgrad auf einer Skala von 1 bis 10 ein. Liegt er über 5, neigen Sie wahrscheinlich dazu, auszurasten oder sich zurückzuziehen und Ihren Partner zu ignorieren“, erklärt Burns. In diesem Fall sollten Sie es auch sagen. „Es ist wichtig zu kommunizieren, dass Sie sich überfordert fühlen und einen Moment brauchen, um sich zu beruhigen, damit Sie wirklich zuhören und reagieren können, ohne dass das Gespräch eskaliert“, fährt sie fort.

Mit etwas Flexibilität, Kommunikation und einer Prise Humor kann die Reise sogar zu einer der schönsten Erinnerungen werden. Denn in ein paar Jahren haben Sie den dreistündigen Stau auf der Autobahn wahrscheinlich vergessen, aber vielleicht erinnern Sie sich noch an das Lied, das Sie lauthals mitgesungen haben, oder an den unerwarteten Umweg, der Sie an einen Ort geführt hat, den Sie sonst nie entdeckt hätten.