Der Funke in einer Beziehung: romantischer Mythos oder reales psychologisches Signal?

Liebe das Leben
Émilie Laurent
étincelle en amour
Photo d'illustration : Freepik

In der Liebe suchen wir immer nach diesem kleinen Funken, der die Flamme entfacht und sie wachsen lässt. Doch dieser abstrakte Funke ist nicht immer ein Vorbote einer glücklichen Romanze. Wie Schmetterlinge im Bauch ist er ein sentimentales Signal, das leicht falsch gedeutet werden kann. Dieser vermeintlich „funkelnde“ Verehrer könnte hinter seiner scheinbaren Herzlichkeit und seinem strahlenden Charisma eine dunkle Seite verbergen.

Der Funke: ein Gefühl… aber kein Beweis

Uns wurde Liebe als elektrischer Schlag verkauft. Ein Blick, ein Schauer, Schmetterlinge im Bauch … und plötzlich ändert sich alles. Dieser berühmte „Funke“ gilt als der entscheidende Ausgangspunkt jeder großen Liebesgeschichte. Ohne ihn? Keine Chemie, keine Zukunft. Doch im wahren Leben ist diese Vorstellung oft irreführend. Hinter dieser romantischen Fantasie verbirgt sich ein viel komplexerer und manchmal sogar kontraproduktiver Mechanismus. Der Funke ist Teil von Amors emotionalem Paket. Er ist jedoch kein verlässliches Messinstrument.

Wir sprechen von einem Funken, wenn die Anziehung sofort da ist, fast magnetisch. Die andere Person fasziniert uns, begeistert uns, wir wollen sie sofort wiedersehen. Alles wirkt fließend, intensiv, offensichtlich. Doch diese Intensität ist keine Garantie. Sie kann genauso gut eine echte Verbindung widerspiegeln wie eine bloße Schwärmerei. Schnelle Chemie, ja – aber nicht unbedingt von Dauer.

Denn der Funke beruht oft auf Äußerlichkeiten: Charisma, Aussehen, die Art, wie man Aufmerksamkeit erregt. Manche Menschen schaffen es mit beunruhigender Leichtigkeit, diese sofortige Verbindung herzustellen. „Manchmal offenbart diese Liebe auf den ersten Blick mehr über den Charme – oder den Narzissmus – einer Person als über die Tiefe einer echten Beziehung“, warnt Logan Ury, Beziehungsexperte bei InStyle .

Wenn Aufregung etwas anderes verbirgt

Der Nervenkitzel, den wir als Anziehung interpretieren, ist nicht immer das, was wir denken. Er kann auch Angst ähneln. Die Vorfreude auf eine Nachricht , die Zweifel, das unberechenbare Spiel des Flirtens: All das aktiviert unser emotionales System. Wir fühlen uns lebendig, stimuliert, gefesselt. Doch das ist nicht unbedingt gesund. Wie einige Beziehungsexperten betonen: „Manchmal sind diese Schmetterlinge im Bauch tatsächlich Warnsignale“, kein Ausdruck leidenschaftlicher Gefühle und auch kein Vorbote einer langen und glücklichen Beziehung.

Dieser Funke, der deine Wangen erröten lässt und dein Herz entflammt, ist trügerisch. Er führt dich in die Irre und blendet dich, im wahrsten Sinne des Wortes. Anders gesagt: Was leidenschaftlich erscheint, kann in Wirklichkeit ein Zeichen von Ungleichgewicht sein. Eine vage, instabile, ja sogar frustrierende Dynamik, die wir fälschlicherweise für Liebe halten.

Die „Fehlstart“-Falle

Eine weitere verbreitete Illusion besteht darin, eine Geschichte auf eine noch nicht existierende Person zu projizieren. Ein körperliches Detail, eine bestimmte Haltung, eine Ähnlichkeit mit jemandem aus der Vergangenheit … und schon geht die Fantasie mit uns durch. Wir glauben, etwas Offensichtliches zu erkennen, dabei spielen wir lediglich ein bekanntes Szenario nach.

Das Ergebnis: Der Funke verfliegt so schnell, wie er gekommen ist. Denn er basierte nicht auf der Realität des Menschen, sondern auf einer Projektion. Dieser Funke, materialisiert durch einen Goldstaubregen und Glockenspielklänge in Disney-Märchen, existiert nur in deinen Augen. Er ist eine dunkle Illusion, eine gefährliche Fata Morgana. Liebe entsteht nicht aus einem flüchtigen Funken: Sie ist eher ein allmähliches Feuer, das manchmal flackert, aber stetig wächst.

Was wäre, wenn Liebe Zeit bräuchte?

Anders als in romantischen Komödien beginnen die stärksten Liebesgeschichten nicht immer mit einem Paukenschlag. Sie entwickeln sich langsam, fast unauffällig. Der Funke, der als Treibstoff einer ewigen Idylle gepriesen wird, deutet oft auf eine flüchtige Liebe hin.

Anfangs ist da nicht unbedingt ein aufregendes Gefühl. Nur Neugier, eine angenehme Präsenz, ein unkompliziertes Gespräch. Doch mit der Zeit entwickelt sich etwas. Psychologen nennen das den Mere-Exposure-Effekt: Je öfter man jemanden trifft, desto vertrauter – und attraktiver – wird er. Die Zuneigung wächst mit der Zeit, durch Geborgenheit und Wiederholung. Eine sanfte, aber viel beständigere Flamme.

„Die besten Beziehungen entwickeln sich oft langsam, anstatt über Nacht zu entstehen. Wichtig ist, sich vor Augen zu halten, dass das Fehlen eines Funkens nicht gleichbedeutend mit Scheitern ist und sein Vorhandensein keinen Erfolg garantiert“, relativiert der Experte.

Der Funke ist weder ein Mythos noch eine absolute Wahrheit. Er existiert natürlich. Aber er sollte nicht das einzige Kriterium sein. Denn in der Liebe ist das, was Bestand hat, nicht immer das, was am Anfang am hellsten brennt.

Émilie Laurent
Émilie Laurent
Als Wortkünstlerin jongliere ich täglich mit Stilmitteln und perfektioniere die Kunst feministischer Pointen. Mein leicht romantischer Schreibstil hält in meinen Artikeln so manche fesselnde Überraschung für Sie bereit. Ich liebe es, komplexe Themen zu entschlüsseln, ganz wie ein moderner Sherlock Holmes. Geschlechterminderheiten, Gleichberechtigung, Körpervielfalt … Als Journalistin am Puls der Zeit stürze ich mich kopfüber in Themen, die Debatten entfachen. Ich bin ein Workaholic, und meine Tastatur wird ständig auf die Probe gestellt.
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