„Kugelfisch“: die neue toxische Einstellung, die Singles Sorgen bereitet

Liebe das Leben
Fabienne Ba.
Photo d'illustration : Keira Burton / Pexels

Du dachtest, du hättest jemanden gefunden, mit dem die Chemie stimmt. Die Gespräche verliefen reibungslos, eine Verbindung entstand … und dann, ohne Vorwarnung, zieht sich die andere Person zurück. Dieses immer häufiger auftretende Verhalten hat einen Namen: der „Kugelfisch“. Eine Beziehungstendenz, die ebenso fasziniert wie verunsichert.

Wenn Zinsen plötzlich zum Problem werden

Inspiriert vom berühmten Kugelfisch, der sich bei Gefahr aufbläht, beschreibt „Kugelfischen“ ein paradoxes Verhalten: Jemand zieht sich genau dann zurück, wenn eine Beziehung ernster wird. Zunächst scheint alles vielversprechend. Doch mit zunehmender Vertiefung der Verbindung werden die Nachrichten seltener, die Signale widersprüchlich und Nähe weicht Distanz. Für den anderen kann dieser plötzliche Sinneswandel besonders verwirrend sein.

Eine Abwehrreaktion, keine Ablehnung.

Anders als man vielleicht vermuten würde, ist dieses Verhalten nicht unbedingt von dem Wunsch motiviert, anderen weh zu tun. Beziehungspsychologen sehen es eher als Selbstschutzmechanismus. Manche Menschen empfinden emotionale Nähe als eine Form der Verletzlichkeit. Wenn sich die Verbindung vertieft, versuchen sie möglicherweise unbewusst, durch Distanz die Kontrolle zurückzugewinnen. Dadurch fliehen sie vor einer Beziehung, die sie eigentlich aufbauen wollten.

Warum Intimität beängstigend sein kann

Das Paradoxon des „Kugelfisches“ liegt darin: Diese Menschen sehnen sich oft nach echter Verbundenheit, doch ihre Wahrnehmung von emotionaler Nähe ist unterschiedlich. Während manche in einer festen Beziehung Trost finden, empfinden andere Druck oder einen Verlust an Freiheit. Dieses Gefühl veranlasst sie, sich zu schützen, indem sie sich zurückziehen, manchmal ohne selbst zu verstehen, was sie zu diesem Verhalten motiviert.

Die Rolle des vermeidenden Bindungsstils

Psychologen bringen dieses Verhalten häufig mit einem vermeidenden Bindungsstil in Verbindung. Menschen mit diesem Stil legen großen Wert auf ihre Unabhängigkeit und empfinden emotionale Nähe möglicherweise als Bedrohung ihrer Autonomie. Um wieder ein Gefühl der Sicherheit zu erlangen, ziehen sie sich zurück, werden kritischer oder stiften Verwirrung in der Beziehung. Dieser Reflex kann leider ansonsten vielversprechende Beziehungen sabotieren.

Eine durch Dating-Apps verstärkte Haltung

Auch der Kontext des modernen Datings trägt zu diesem Phänomen bei. Dating-Apps bieten Zugang zu einer Vielzahl von Profilen und vermitteln so den Eindruck, dass ständig neue Möglichkeiten bestehen. Bei der geringsten Schwierigkeit oder dem ersten Anzeichen emotionalen Unbehagens ziehen es manche Menschen vor, weiterzuziehen, anstatt die Beziehung zu vertiefen. Diese Art der emotionalen Auslese perpetuiert einen Kreislauf, in dem Beziehungen oft oberflächlich bleiben.

Müssen wir wirklich über Toxizität sprechen?

Der Begriff „toxisch“ ist umstritten. Die Folgen können schmerzhaft sein – Gefühle der Ablehnung, Verlust des Selbstvertrauens oder Zweifel am eigenen Selbstwertgefühl –, doch Experten betonen, dass es sich oft um einen tief verwurzelten Abwehrmechanismus und nicht um eine „Absicht zu schaden“ handelt. Dieses Verständnis lindert zwar nicht das Leid, ermöglicht aber eine bessere Interpretation der Situation.

Wie sollte man auf einen „Kugelfisch“ reagieren?

Wenn Sie auf dieses Verhalten stoßen, denken Sie zunächst daran, dass dieser Rückzug nichts über Ihren Wert aussagt. Er spiegelt vielmehr die emotionalen Schwierigkeiten der anderen Person wider als Ihre Qualitäten oder Ihre Attraktivität. Vermeiden Sie es außerdem, dies durch übermäßige Aufmerksamkeit oder besondere Anstrengungen zu kompensieren. Und schließlich: Respektieren Sie Ihre eigenen Grenzen: Eine ausgewogene Beziehung erfordert gegenseitiges Engagement.

Das „Kugelfisch“-Phänomen verdeutlicht somit eine komplexe Realität sogenannter moderner Beziehungen: Man kann sich nach Liebe sehnen und gleichzeitig ihre Folgen fürchten . Hinter diesen mitunter verletzenden Verhaltensweisen verbergen sich oft Schutzmechanismen, die es zu verstehen gilt, auch wenn sie nicht zu entschuldigen sind, wenn sie das Gedeihen einer Beziehung verhindern.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Ich bin Fabienne, Autorin für die Website „The Body Optimist“. Ich bin begeistert von der Kraft der Frauen und ihrer Fähigkeit, die Welt zu verändern. Ich glaube, Frauen haben eine einzigartige und wichtige Stimme, und es ist mir ein Anliegen, meinen Beitrag zur Gleichberechtigung zu leisten. Ich unterstütze nach Kräften Initiativen, die Frauen ermutigen, sich Gehör zu verschaffen.
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