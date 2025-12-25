Dieses „nette“ Geschenk kann viel über Ihre Beziehung aussagen.

Ein liebevoll verpacktes Päckchen, ein Lächeln beim Überreichen und die Vorfreude, den Inhalt zu entdecken… Zu Weihnachten sind Geschenke alles andere als bedeutungslos. Hinter einem Geschenk verbergen sich oft Botschaften über die Beziehung, Erwartungen und den Platz, den man im Herzen des anderen einnimmt.

Weihnachtsgeschenke: Eine wahre Sprache der Zuneigung

Ein Geschenk zu machen ist niemals eine neutrale Geste. Es ist ein Ausdruck von Aufmerksamkeit, Wertschätzung und manchmal sogar von Begehren. Die Wahl des Geschenks offenbart, was wir an der anderen Person wahrnehmen, aber auch, wie wir die Beziehung gestalten möchten. Laut einer Studie der Dating-Plattform Gleeden für außereheliche Beziehungen werden diese Entscheidungen besonders aufschlussreich, wenn Untreue im Spiel ist.

Manche Männer erleben Weihnachten tatsächlich auf zwei Arten: eine offizielle Feier mit ihrer Partnerin und eine diskretere mit ihrer Geliebten. Zwei Beziehungen, zwei Dynamiken … und oft auch zwei sehr unterschiedliche Geschenke.

Untreue und doppelte Geschenkverteilung

Die Studie hebt eine bemerkenswerte Tatsache hervor: Die große Mehrheit der untreuen Männer plant, ihrer Geliebten ein Weihnachtsgeschenk zu machen. Diese Geste zeigt, dass die außereheliche Affäre nicht als „zufällig“ oder „flüchtig“ betrachtet wird, sondern als eine Bindung, die Aufmerksamkeit und Investition verdient.

Noch überraschender ist, dass viele von ihnen angeben, für dieses „geheime“ Geschenk mehr auszugeben als für das, das eigentlich für ihren offiziellen Partner bestimmt ist. Diese Entscheidung wirft Fragen nach der emotionalen und symbolischen Hierarchie auf, die den jeweiligen Beziehungen zugeschrieben wird, insbesondere in einer so symbolträchtigen Zeit wie Weihnachten.

Wenn der Haushalt die Prioritäten offenbart

Die Unterschiede sind frappierend. Ein erheblicher Anteil der Befragten plant, über 200 € für ein Geschenk an ihren Partner/ihre Partnerin auszugeben, während deutlich weniger ein ähnliches Budget für ihren Lebenspartner/ihre Lebenspartnerin einplanen. Geschenke innerhalb einer festen Beziehung bewegen sich hingegen häufiger im mittleren Preissegment.

Dieses Ungleichgewicht kann den Wunsch widerspiegeln, etwas auszugleichen, zu verführen oder die emotionale Intensität in der verborgenen Beziehung aufrechtzuerhalten. Das Geschenk wird somit sowohl für den Beschenkten als auch für den Schenkenden zu einem Instrument der Selbstbestätigung.

Sehr (zu) stereotype Geschenkauswahl

Abgesehen vom Preis ist die Art der Geschenke selbst aufschlussreich. Untreue Männer bevorzugen für ihre Geliebten Geschenke, die mit Sinnlichkeit und Körperlichkeit verbunden sind: Schmuck, Dessous, intime Accessoires. Objekte, die Begierde und Verführung zelebrieren.

Geschenke für offizielle Partner sind hingegen oft „praktischer“, funktionaler: Bücher, Wellnessprodukte, Haushaltsgegenstände oder Elektrogeräte. Nützliche Geschenke, manchmal eine nette Geste, denen es aber auch an emotionaler oder leidenschaftlicher Bedeutung mangeln kann.

Was diese Geschenke (wirklich) über die Beziehung aussagen

Hier geht es keinesfalls darum, ein Buch oder ein Wellness-Geschenkset zu verteufeln. In vielen Paarbeziehungen werden diese Geschenke mit Liebe ausgewählt und entsprechen perfekt den Wünschen des Beschenkten. Es kommt ganz auf den Kontext, die Absicht und ein echtes Verständnis für die Bedürfnisse des Partners an.

Wenn sich ein Geschenk jedoch unpersönlich oder lieblos anfühlt, kann es ein Gefühl der Distanz erzeugen. Im Gegensatz dazu kann ein Geschenk, das die Einzigartigkeit, den Körper und die Persönlichkeit würdigt, das Selbstwertgefühl stärken und die emotionale Verbundenheit fördern.

Dein Bild verdient Aufmerksamkeit.

Diese Studie erinnert uns an etwas Wesentliches: Du verdienst Geschenke, die deine Persönlichkeit widerspiegeln und alle Facetten deiner Identität würdigen. Dein Körper verdient es, ohne Tabus gefeiert zu werden, dein Geist anerkannt und deine Sensibilität respektiert zu werden. Die Aufmerksamkeit, die dir zuteilwird, sollte dein Selbstvertrauen stärken und dir das Gefühl geben, wirklich auserwählt zu sein.

Wenn ein Geschenk ein seltsames Gefühl oder Unzufriedenheit auslöst, kann es hilfreich sein, in sich hineinzuhören, ohne zu urteilen. Es geht nicht darum, den Partner automatisch zu verdächtigen, sondern darum, die eigenen Erwartungen und Bedürfnisse in der Beziehung zu formulieren.

Zu Weihnachten, wie das ganze Jahr über, ist ein Geschenk eine Botschaft. Es zeugt von Verbundenheit, Wertschätzung und unserer Sicht auf andere. Sie haben das Recht, Gesten zu erwarten, die Ihnen Wertschätzung und Respekt entgegenbringen – ohne Vergleiche oder halbe Sachen. Denn letztendlich ist das schönste Geschenk dasjenige, das Sie an Ihren Wert, Ihre Schönheit und Ihr Recht auf bedingungslose Liebe erinnert.