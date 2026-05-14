Von ihrem Kindermädchen entführt, findet sie mehr als ein halbes Jahrhundert später ihre wahre Familie.

Dies ist eine der eindrücklichsten Geschichten der letzten Jahre. 1971 verschwand die 22 Monate alte Melissa Highsmith, entführt von einer Frau, die sich als Babysitterin ausgegeben hatte. 51 Jahre später veränderte ein DNA-Test alles.

Fort Worth, Texas, 23. August 1971

An jenem Tag schaltete Alta Apantenco, eine alleinerziehende Kellnerin, eine Anzeige in der Lokalzeitung, in der sie eine Babysitterin für ihre 22 Monate alte Tochter Melissa suchte. Eine Frau meldete sich, versäumte jedoch einen ersten Termin und meldete sich einen Monat später erneut. Sie bestand darauf, die Stelle zu bekommen, und gab an, einen großen Garten und Erfahrung mit Kindern zu haben. Melissa wurde ihr an diesem Tag anvertraut , doch sie kehrte nie zurück.

Einundfünfzig Jahre Forschung

Eine der wenigen Beschreibungen, die den Ermittlern jahrzehntelang vorlagen, stammte von Apantencos Mitbewohnerin. Sie beschrieb das Kindermädchen als elegant gekleidet und mit weißen Handschuhen, als sie das Kind hochnahm. Ein Detail, das sich fünfzig Jahre lang als nutzlos erwies – mangels bekannter Identität und jeglicher konkreter Anhaltspunkte. Polizei und FBI konnten weder die Frau noch das Kind finden.

Über 50 Jahre lang fanden Melissas Eltern keine Ruhe. Mit Unterstützung der Polizei und des FBI suchten sie fünf Jahrzehnte lang unermüdlich nach ihr. Die Familie gründete sogar eine Facebook-Gruppe namens „Finding Melissa Highsmith“, um die Hoffnung nicht aufzugeben und auf den Fall aufmerksam zu machen. Im September 2022 erhielt das Nationale Zentrum für vermisste und ausgebeutete Kinder einen anonymen Hinweis auf eine mögliche Sichtung von Melissa in der Gegend um Charleston, South Carolina – ein Anstoß, der eine neue Suchrunde auslöste.

DNA als Schlüssel zum Rätsel

Letztendlich war es 23andMe zu verdanken, dass der Fall aufgeklärt werden konnte. Melissas Vater, Jeffrie Highsmith, hatte seine DNA an die Website übermittelt und war überrascht, eine E-Mail zu erhalten, die ihn mit Melissas drei Kindern in Verbindung brachte. Melissa lebte unter dem Namen Melanie Walden in Fort Worth, nur wenige Kilometer von dem Ort ihrer Entführung entfernt, und wusste nichts von ihrer Verschleppung. Er kontaktierte sie daraufhin über Facebook, und das Wiedersehen fand am Thanksgiving-Wochenende 2022 statt.

Sharon Rose Highsmith verkündete die freudige Nachricht auf der Facebook-Seite der Familie mit folgenden Worten: „Wir sind überglücklich, verkünden zu dürfen, dass wir Melissa gefunden haben!!! Es gibt so viele Details, die wir gerne teilen würden, aber vorerst möchten wir nur sagen, dass wir über einen DNA-Treffer bei 23andMe zu ihr gefunden haben.“ Der Beitrag enthielt Fotos eines emotionalen Wiedersehens – die 53-jährige Melissa saß neben ihren Eltern und betrachtete Fotos von sich, die sie noch nie zuvor gesehen hatte.

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Ein ganzes Leben aufgebaut, ohne es zu wissen

Besonders herzzerreißend an dieser Geschichte ist, dass Melissa Highsmith fast ihr ganzes Leben in Fort Worth verbrachte – derselben Stadt, in der sie entführt wurde –, ohne je von ihrer Verschleppung zu wissen. Sie wuchs auf, bekam Kinder und baute sich unter einer anderen Identität ein erfülltes Leben auf, völlig ahnungslos, dass eine Familie nur wenige Kilometer entfernt über fünf Jahrzehnte lang nach ihr gesucht hatte.

Ein DNA-Test und ein paar Klicks in einem sozialen Netzwerk – manchmal ist es so einfach und gleichzeitig so zeitaufwendig. Melissa Highsmiths Geschichte erinnert uns daran, dass manche Vermisstenfälle nie wirklich aufgeklärt werden, bis die Technologie das ermöglicht, was jahrzehntelange Ermittlungen nicht vermochten.