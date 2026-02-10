Mahlzeiten, Familie, Rituale: Wie sieht das chinesische Neujahr wirklich aus?

Das chinesische Neujahr, auch bekannt als Frühlingsfest, ist weit mehr als nur eine Datumsänderung. Es ist ein lebendiges, herzliches und tief symbolträchtiges Fest, das Milliarden von Menschen weltweit (17. Februar bis 3. März 2026) zusammenbringt und die Werte des Teilens, des Wohlstands und der familiären Liebe in den Mittelpunkt stellt.

Ein Fest im Zentrum des Mondkalenders

Das chinesische Neujahr, das den Beginn des neuen Jahres nach dem Mondkalender markiert, ist das wichtigste Fest in der chinesischen und sinophonen Kultur. 15 Tage lang feiern Familien, Freunde und Gemeinschaften gemeinsam einen Neuanfang mit überschwänglicher Lebensfreude und ansteckendem Optimismus. Jede Geste, jedes Gericht und jedes Ritual hat eine Bedeutung: Es geht darum, Glück, Gesundheit, Wohlstand und Harmonie für die kommenden Monate anzuziehen. Es ist eine Zeit, um sich mit anderen, aber auch mit sich selbst wieder zu verbinden – mit Freundlichkeit und Stolz.

Das Familienessen am Heiligabend: das Herzstück der Feierlichkeiten

Der Heilige Abend ist eine heilige Zeit. Die ganze Familie versammelt sich zu einem festlichen Mahl, dem sogenannten „Schatzmahl“. Hier ist das Essen nicht nur köstlich, sondern erzählt auch eine Geschichte und übermittelt Wünsche.

Die Ravioli, die wie Goldbarren geformt sind, symbolisieren Reichtum und Erfolg.

Der ganze Fisch evoziert Fülle, weil sein Name im Chinesischen dem Wort „Überschuss“ ähnelt.

Lange Nudeln versprechen ein langes Leben, vorausgesetzt, man schneidet sie auf keinen Fall.

In einigen nördlichen Regionen sind Teigtaschen ein Muss, während im Süden süße Klebreiskuchen den sozialen und persönlichen Aufstieg verkörpern.

Jede Region verleiht dem Ganzen ihre eigene Note: ein ganzes Huhn für den Familienzusammenhalt in Guangdong, Garnelen für das Glück in Fujian. Doch überall bleibt der Kern derselbe: gemeinsam feiern, Körper und Seele nähren und die Bindungen mit Wärme und Stolz stärken.

Rituale, um Glück zu begrüßen

Die Vorbereitungen beginnen schon einige Tage vor dem neuen Jahr. Das Haus wird gründlich gereinigt, um Unglück abzuwehren und Platz für neue Energie zu schaffen. Rote und goldene Dekorationen schmücken Türen, Fenster und Straßen, da diese Farben mit Glück, Freude und Wohlstand in Verbindung gebracht werden.

Um Mitternacht werden Feuerwerkskörper gezündet, um das legendäre Monster Nian, Symbol der Ängste des vergangenen Jahres, zu vertreiben. Kinder und Erwachsene erhalten rote Umschläge, sogenannte Hong Bao, mit neuem Geld als Zeichen für Erneuerung, Schutz und gute Wünsche. Grüße, Bainian genannt, werden persönlich, telefonisch oder per Videokonferenz ausgetauscht und beinhalten Botschaften des Wohlstands, der Gesundheit und des Glücks.

Ein Fest, das Grenzen überwindet

Die Feierlichkeiten zum Chinesischen Neujahr variieren von Land zu Land und von Gemeinde zu Gemeinde. In San Francisco, Paris und London schmücken Drachen- und Löwenparaden die Straßen von Chinatown. In Malaysia werden religiöse Prozessionen mit traditionellen Tänzen kombiniert. In Vietnam, wo Tết gefeiert wird, gehören in Blätter gewickelte Reiskuchen hinzu, die die Erde und die Dankbarkeit gegenüber den Vorfahren symbolisieren.

Die 15-tägigen Feierlichkeiten gipfeln im Laternenfest, das durch das Anzünden leuchtender Laternen und den Genuss von Tangyuan, süßen Teigtaschen, die die Harmonie der Familie symbolisieren, begangen wird. Selbst in modernen Städten, wo man neben traditionellem Tee auch mit Wein oder Bier anstößt, bleibt der Geist des Festes erhalten: Einheit, Respekt, Freude und Hoffnung.

Das chinesische Neujahrsfest überschreitet heute kulturelle Grenzen. Es ist zu einer universellen Zeit des Teilens, der Akzeptanz und der Wertschätzung von sich selbst und anderen geworden. Ob im Herzen einer Großstadt oder auf einem Dorf – dieses Fest erinnert uns an eine grundlegende Wahrheit: Beziehungen zu pflegen, die Geschichte zu ehren und der Zukunft mit Zuversicht entgegenzusehen, ist ein zutiefst kraftvoller und menschlicher Akt.