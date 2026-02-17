Nachdem sie auf LinkedIn abgewiesen wurde, kauft sie sich Tickets für ein Spiel und ergattert schließlich einen Vertrag.

Nachdem sie online immer wieder Ablehnungen erfahren hatte, beschloss die Stylistin Marisa Lauren, ihren Ansatz zu ändern. Ihre Initiative, die sie auf TikTok teilte, erregte schnell Aufmerksamkeit.

unbeantwortete Anträge

Wie viele Kreative versuchte auch Marisa Lauren, bekannt auf TikTok als @marisamenist, zunächst den traditionellen Weg. Sie erklärt, dass sie NBA-Spieler über LinkedIn kontaktierte, um ihre Dienste als Stylistin anzubieten. Trotz ihrer wiederholten Versuche blieben ihre Nachrichten unbeantwortet.

In einer Branche, in der das Image von größter Bedeutung ist, kann es schwierig sein, den ersten Vertrag zu ergattern, insbesondere ohne ein starkes Netzwerk im Profisport. Anstatt aufzugeben, beschloss Marisa Lauren, ihre Strategie zu überdenken.

Eine unerwartete Initiative im Madison Square Garden

Durch den Kauf von Tickets für die beste Sicht auf das Spielfeld (mit unvergleichlichem Blick auf die Spieler) für ein Spiel der New York Knicks beschloss die junge Frau, den Kontakt herzustellen. Die Plätze in unmittelbarer Nähe zum Spielfeld bieten maximale Sicht und ermöglichen mitunter sogar die direkte Interaktion mit den Spielern. Das Spiel fand im Madison Square Garden in New York statt, der legendären NBA-Arena und Heimstätte der Knicks. Indem sie sich für die beste Sicht auf das Spielfeld positionierte, hoffte Marisa Lauren, ihre Arbeit persönlich präsentieren zu können, wo ihre digitalen Botschaften nicht ausgereicht hatten.

In einem auf TikTok veröffentlichten Video hält sie NBA-Spielern am Spielfeldrand ihr Handydisplay entgegen. In großen Lettern erscheint die Nachricht: „Darf ich euch stylen?“ Eine einfache, direkte und effektive Methode. Der Clip hat zahlreiche Reaktionen hervorgerufen, von Bewunderung für ihren Mut bis hin zu Fragen nach den Kosten einer solchen Aktion.

Wenn soziale Medien zu einer Echokammer werden

Das auf TikTok und Instagram geteilte Video ging schnell viral und verdeutlichte einen wachsenden Trend: Berufstätige präsentieren ihre Werdegänge und Versuche, in hart umkämpfte Branchen Fuß zu fassen. Auf ihrem Account erzählt die Stylistin, wie sie dank dieser Initiative schließlich einen Vertrag erhielt. Marisa Lauren hat zwar nicht alle Details des Vertrags öffentlich gemacht, erklärt aber, dass ihre Anwesenheit bei dem Spiel ihr eine entscheidende Verbindung ermöglichte.

Ihre Geschichte verdeutlicht, wie soziale Medien als Portfolio, Netzwerk und Hebel zur Steigerung der Sichtbarkeit dienen können. Indem sie ihre Erfahrungen teilt, verwandelt sie ein riskantes Unterfangen in eine inspirierende Erzählung für andere Kreative, die mit Ablehnung konfrontiert sind.

Stil – die neue Herausforderung für NBA-Spieler

Seit einigen Jahren spielt Mode in der NBA eine immer wichtigere Rolle. Die Ankunft der Spieler in der Arena, oft fotografiert und in den sozialen Medien geteilt, hat sich zu regelrechten, spontanen Modenschauen entwickelt. Athleten wie die der New York Knicks pflegen ihr öffentliches Image sorgfältig, da sie wissen, dass ihr Stil zu ihrer persönlichen Marke beiträgt. Die Zusammenarbeit mit einem Stylisten ermöglicht es ihnen, diese visuelle Identität zu verfeinern, die im Zeitalter von Instagram und TikTok umso genauer unter die Lupe genommen wird.

In diesem Kontext ist Marisa Laurens Ansatz Teil einer Dynamik, in der Sport und Mode zunehmend miteinander verschmelzen. Sportlerinnen und Sportler, die sich über das Spielfeld hinaus zu kulturellen Ikonen entwickelt haben, intensivieren ihre Zusammenarbeit mit Designern und Imageberatern.

Wagen Sie es, aus dem traditionellen Rahmen auszubrechen

Die Geschichte dieser Stylistin verdeutlicht eine moderne Realität: Die Personalbeschaffung beschränkt sich nicht mehr allein auf formale Kanäle. LinkedIn ist zwar für viele Berufstätige weiterhin ein zentrales Werkzeug, garantiert aber keinen Zugang zu begehrten Talenten. Marisa Lauren entschied sich daher für einen direkten Ansatz und investierte in Plätze in der ersten Reihe. Diese strategische Entscheidung wirft auch Fragen nach neuen Formen des Unternehmertums auf. Eigene Chancen schaffen, den Prozess dokumentieren und virale Reichweite nutzen: All dies sind Elemente, die die traditionellen Regeln der Auftragsakquise neu definieren.

Kurz gesagt: Trotz einer Ablehnung auf LinkedIn gab Marisa Lauren ihr Ziel nicht auf. Indem sie sich Tickets für die besten Plätze bei einem Spiel der New York Knicks kaufte, wandelte sie eine digitale Zurückweisung in eine greifbare Chance um. Ihre Geschichte erinnert uns daran, dass in der Kreativ- und Sportbranche Mut und Beharrlichkeit Türen öffnen können, die mit Online-Kommunikation allein nicht zu erreichen sind.