In Argentinien kann die Nichtzahlung von Kindesunterhalt dazu führen, dass jemand nicht an Spielen der Weltmeisterschaft teilnehmen kann.

In Argentinien genießt Fußball fast Kultstatus. Genau diese nationale Leidenschaft nutzt die Regierung von Buenos Aires nun ganz offensichtlich als Druckmittel: Eltern, die ihren Kindesunterhalt nicht zahlen, könnten vom Besuch der Spiele der Weltmeisterschaft 2026 ausgeschlossen werden.

Eine beispiellose Maßnahme im internationalen Maßstab

Argentinien hat einen unerwarteten und beispiellosen Schritt unternommen. Die Stadtverwaltung von Buenos Aires hat eine Maßnahme erlassen, die Eltern, die Unterhaltszahlungen schulden, den Besuch von Spielen der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 verbietet, die vom 11. Juni bis 19. Juli in den Vereinigten Staaten, Kanada und Mexiko stattfindet.

Dieser Schritt ist umso bemerkenswerter, als er eine internationale Veranstaltung im Ausland betrifft und eine der tief verwurzelten Leidenschaften des Landes direkt berührt. Von Diego Maradona bis Lionel Messi – Argentinien ist wahrlich ein Fußballland, und den Bürgern ein solches Ereignis vorzuenthalten, kommt einer symbolischen Bestrafung gleich.

Eine Zusammenarbeit zwischen Buenos Aires und den Vereinigten Staaten

Wie genau kann Argentinien verhindern, dass seine eigenen Bürger Spiele auf amerikanischem Boden besuchen? Laut der argentinischen Zeitung La Nación basiert diese Maßnahme auf einer Vereinbarung zwischen der Stadtverwaltung von Buenos Aires und der US-Regierung. Die von Jorge Macri geführte Stadtregierung hat den US-Behörden Zugriff auf die Datenbank des öffentlichen Registers für Unterhaltsschuldner (RPAM) gewährt. Durch diesen Datenaustausch können die für die Einreise oder den Ticketverkauf zuständigen Stellen die betroffenen Personen identifizieren und ihnen den Zutritt zu den Stadien verweigern.

Wenn Sie mit Ihren Kindern nicht zufrieden sind, tampoco entran a la cancha. In der Stadt gibt es ein Jahr, in dem der Verzehr von zwei Lebensmitteln in Stadien und bei Großveranstaltungen verboten ist. Jetzt fassen wir in Zusammenarbeit mit der Nationalregierung unsere Datenbank zum Tribuna-Programm zusammen… pic.twitter.com/Gb6TSJV3HN – Jorge Macri (@jorgemacri) 26. Mai 2026

Mehr als 13.000 Eltern möglicherweise betroffen

Das Ausmaß der Aktion ist beträchtlich. Laut Informationen der Zeitung „La Nación“ sind in Buenos Aires und 13 weiteren argentinischen Provinzen derzeit über 13.000 Eltern mit ihren Unterhaltszahlungen im Rückstand. Ihnen könnte daher der Zutritt zu den Spielen der argentinischen Nationalmannschaft während der Weltmeisterschaft verwehrt werden. Die zwischen der Stadtverwaltung und den lokalen Behörden geschlossenen Datenaustauschvereinbarungen erweitern den Umfang der Aktion erheblich. Durch diese landesweite Abdeckung wird die ursprünglich in der Hauptstadt eingeführte Maßnahme zu einer umfassenden öffentlichen Maßnahme.

Eine Maßnahme, die bereits seit März 2025 gilt.

Obwohl die Erwähnung der Fußball-Weltmeisterschaft 2026 dem Thema internationale Aufmerksamkeit verschafft hat, ist die Maßnahme an sich nicht neu. Sie wurde bereits im März 2025 von der Stadt Buenos Aires eingeführt. Seitdem ist Eltern, die ihren Unterhaltsverpflichtungen nicht nachkommen, der Zutritt zu argentinischen Stadien untersagt. Am Eingang der Sportstätten werden Identitätskontrollen durchgeführt, um die Betroffenen gezielt zu identifizieren. Laut offiziellen Angaben wurden seit Inkrafttreten der Maßnahme bereits 162 Fans identifiziert, die ihren elterlichen Pflichten nicht nachgekommen sind.

Eine politische Botschaft, die vom Bürgermeister offen befürwortet wird

Die Behörden haben die Maßnahme öffentlich verteidigt. Auf dem sozialen Netzwerk X (ehemals Twitter) rechtfertigte der Bürgermeister von Buenos Aires, Jorge Macri, sie entschieden. „Wer einer so grundlegenden Pflicht wie der Ernährung seiner Kinder nicht nachkommt, muss mit den Konsequenzen rechnen. Wer die Bedürfnisse seiner Kinder nicht befriedigt, dem wird der Zutritt zum Stadion verweigert“, erklärte er. Diese politische Haltung unterstreicht den abschreckenden, ja sogar strafenden Charakter der Maßnahme. Das erklärte Ziel ist es, die betroffenen Eltern dazu zu bewegen, ihre Situation zu regeln, andernfalls drohen Sanktionen, die sich unmittelbar auf ihren Alltag auswirken.

Fußball als Hebel für öffentliches Handeln

Abgesehen vom scheinbar anekdotischen Charakter des Einsatzes von Fußball als Mittel zum Zweck wirft der argentinische Ansatz eine grundlegendere Frage auf: die Wirksamkeit symbolischer Druckmittel bei der Durchsetzung elterlicher Pflichten. In einem Land, in dem Fußball alle Gesellschaftsschichten und Altersgruppen mobilisiert, ist der Ausschluss von Stadionbesuchen eine besonders wirksame Sanktion.

Diese Maßnahme, die eine tief in der nationalen Kultur verwurzelte Freizeitaktivität betrifft, zielt darauf ab, sozialen Druck auszuüben, wo traditionelle Rechtsmittel mitunter langsam oder wirkungslos sind. Dieser Ansatz erinnert an Erfahrungen im Ausland, wo Sanktionen im Zusammenhang mit dem Alltag (wie der Entzug des Führerscheins oder die Einschränkung des Zugangs zu bestimmten Dienstleistungen) zur Eintreibung von Kindesunterhaltszahlungen eingesetzt werden.

Eine Maßnahme, die Debatten auslöst

Während die Maßnahme in Argentinien von einigen als „konkretes Instrument zum Schutz der Kinderrechte“ begrüßt wird, wirft sie auch Fragen auf. Manche Beobachter hinterfragen die Achtung der individuellen Freiheiten, die Modalitäten des Datenaustauschs zwischen den Ländern und die Verhältnismäßigkeit der Strafe. Andere betonen, dass die Wirksamkeit des Systems maßgeblich von seiner praktischen Umsetzung in den Vereinigten Staaten abhängen wird, wo Identitätskontrollen an Stadioneingängen nach wie vor schwieriger durchzuführen sind als in Argentinien.

Mit dieser beispiellosen Initiative sendet Argentinien ein starkes Signal: Die Leidenschaft für Fußball ist keine Selbstverständlichkeit, wenn elterliche Pflichten nicht eingehalten werden. Die Wirksamkeit dieses Ansatzes wird während der Weltmeisterschaft 2026 genau beobachtet werden – und er könnte andere Länder, die vor derselben Herausforderung stehen, inspirieren.

