Sie begann 1934 mit dem Turnen und nahm bis zu ihrem 92. Lebensjahr an Wettkämpfen teil.

Noch im Alter, in dem viele ihre täglichen Aktivitäten verlangsamen, am Barren zu turnen? Johanna Quaas tat dies jahrzehntelang. Die deutsche Turnerin, mittlerweile 100 Jahre alt, hat bewiesen, dass eine regelmäßig gepflegte Leidenschaft ein Leben lang anhalten kann.

Eine in der Kindheit geborene Leidenschaft

Johanna Quaas wurde am 20. November 1925 in Hohenmölsen geboren und wuchs in einer sportbegeisterten Familie auf. Schon früh entdeckte sie die Gymnastik und zeigte ein bemerkenswertes Talent. 1934, mit nur neun Jahren, nahm sie an ihrem ersten Wettkampf teil. Ihre sportliche Laufbahn wurde anschließend durch mehrere Umzüge der Familie und den Zweiten Weltkrieg unterbrochen, der ihre sportlichen Aktivitäten stark beeinträchtigte.

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Eine sportliche Zwischenepisode vor einer bemerkenswerten Rückkehr

Nach dem Krieg wurde Gymnastik in Ostdeutschland vorübergehend verboten. Johanna Quaas gab die körperliche Betätigung jedoch nicht auf und wandte sich dem Handball zu, einer Sportart, die es ihr ermöglichte, ihre hervorragende körperliche Verfassung zu erhalten.

Nach ihrer Ausbildung zur Sportlehrerin heiratete sie 1963 den Turntrainer Gerhard Quaas. Gemeinsam gaben sie ihre Leidenschaft an ihre drei Töchter weiter. Schließlich kehrte Johanna 1981 im Alter von 56 Jahren selbst zum Turnen zurück. Im darauffolgenden Jahr nahm sie an einem bedeutenden deutschen Wettkampf für Seniorinnen teil und startete damit ein neues Abenteuer.

Eine über 80-jährige Weltberühmtheit

Im Jahr 2012 gingen mehrere Videos, die Johanna bei verschiedenen Übungen am Barren und Boden zeigten, viral. Innerhalb weniger Tage verbreiteten sie sich weltweit und erregten die Aufmerksamkeit zahlreicher internationaler Medien. Im selben Jahr verlieh ihr das Guinness-Buch der Rekorde den Titel „älteste aktive Leistungsturnerin der Welt“. Dieser Anerkennung folgten weitere prestigeträchtige Auszeichnungen, darunter der Nadia-Comăneci-Fairfairnesspreis und das Bundesverdienstkreuz, in Anerkennung ihres Engagements für den Sport und dessen Förderung.

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Eine inspirierende Lebensphilosophie

Auf die Frage nach ihrem Geheimnis antwortet Johanna schlicht: „Mein Gesicht ist alt, aber mein Herz jung.“ Ein Satz, der ihre Lebenseinstellung perfekt beschreibt. Keine „Wundermethode“, sondern einfach jahrzehntelanges, konsequentes sportliches Training. Ihre Erfahrungen teilt sie auch in einem Buch über Gymnastik und inspiriert auch 2026 noch neue Generationen.

Mit 100 Jahren noch immer von Bewegung beseelt.

Obwohl sie nicht mehr so regelmäßig an Wettkämpfen teilnimmt wie früher, gibt Johanna Quaas mit 100 Jahren weiterhin Gymnastikvorführungen. Ihre Energie und Leidenschaft haben sie zu einer Ikone des Amateursports gemacht. Ihre Botschaft ist über die Jahre unverändert geblieben: Niemals aufhören, sich zu bewegen. Diese Idee wird durch die Forschung zum aktiven Altern umfassend gestützt, und sie verkörpert sie mit bemerkenswerter Authentizität.

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Johanna Quaas' Lebensweg erinnert uns daran, dass Bewegung, Ausdauer und die Freude an körperlicher Aktivität kein Verfallsdatum kennen. Sie ist mehr als eine Siegerin – sie ist zum Symbol für ein aktives und erfülltes Leben geworden, unabhängig vom Alter.