In China zahlen manche Frauen 100 Euro, um ein paar Stunden mit einem Fremden zu verbringen.

Was wäre, wenn Gesellschaft zu einer ganz normalen Dienstleistung würde? In China gewinnt ein überraschendes Konzept an Bedeutung: die Anmietung von menschlicher Begleitung. Für ein paar Stunden oder einen ganzen Tag entscheiden sich manche Menschen (oft Frauen) dafür, einen Fremden zu bezahlen, um gemeinsam etwas zu unternehmen, sich zu unterhalten oder einfach nicht allein zu sein. Dieses Phänomen sagt viel über die Entwicklung des urbanen Lebensstils aus.

Wenn Einsamkeit neue Dienstleistungen schafft

In chinesischen Großstädten ist Einsamkeit zu einem immer sichtbareren Problem geworden. Zwischen anspruchsvollen Karrieren, beruflicher Mobilität und der Entfernung zur Familie erleben viele Einwohner einen Mangel an sozialen Kontakten im Alltag. Angesichts dieser Situation sind neue Plattformen entstanden, die ein einfaches Versprechen geben: Menschen zusammenzubringen, die einen freundschaftlichen Moment ohne jegliche Verpflichtung teilen möchten. Ziel ist es nicht, eine Romanze zu knüpfen, sondern für ein paar Stunden menschliche Gesellschaft zu bieten.

Eine Plattform, die anbietet, das Unternehmen zu "mieten".

Einer der bekanntesten Dienste heißt Zuwobo, was wörtlich übersetzt „Miete mich“ auf Mandarin bedeutet. Die Funktionsweise ist so einfach wie originell: Der Nutzer wählt eine Aktivität aus, und die Plattform findet einen passenden Begleiter. Das Konzept spricht all jene an, die eine schöne Zeit verbringen möchten, ohne einen Ausflug mit ihren Freunden organisieren zu müssen. Es setzt auf Einfachheit und Flexibilität.

Spaziergang, Restaurantbesuch oder Videospiele: Hier ist für jeden etwas dabei.

Ein Grund für den Erfolg dieser Plattformen liegt in der Vielfalt der angebotenen Aktivitäten. Manche bevorzugen einen Stadtbummel, andere eine Wanderung, einen Restaurantbesuch oder auch eine Videospielrunde zu Hause. Die Idee ist, sich an die individuellen Wünsche anzupassen und in verschiedenen Momenten des Alltags präsent zu sein. Dieser Ansatz macht Begleitung zu einem personalisierbaren Service.

Bis zu 300 € pro Tag

Die Preise variieren je nach Dauer und Art der gewählten Aktivität. Für einen gemeinsamen Kaffee oder eine Mahlzeit liegen die Preise in der Regel zwischen 7 und 20 Euro. Wer jedoch einen ganzen Tag in Begleitung verbringt, zahlt schnell mehr. Manche Angebote können über 100 Euro kosten und je nach Wunsch sogar über 300 Euro erreichen. Eine einmalige Ausgabe, die manche als „Preis für ein schönes, geselliges Erlebnis“ betrachten.

Ein besonderer Erfolg während des chinesischen Neujahrsfestes

Das chinesische Neujahr erinnert uns jedes Jahr an die Bedeutung familiärer Bindungen und des Wiedersehens mit der Familie. Für diejenigen, die weit weg von ihren Lieben leben oder allein sind, kann diese Zeit das Gefühl der Isolation verstärken. Deshalb verzeichnen Mitfahrplattformen während der Feierlichkeiten oft einen Nachfrageanstieg. Für manche Nutzer wird das Teilen dieser Momente mit anderen zu einer Möglichkeit, das Fest in einer herzlicheren Atmosphäre zu erleben.

Ein Trend, der Fragen aufwirft

Die Entwicklung dieser Dienste spiegelt die tiefgreifenden Veränderungen in der chinesischen Gesellschaft wider. Einerseits bieten sie eine konkrete Antwort auf das Bedürfnis nach menschlicher Nähe und ermöglichen es manchen Menschen, für einige Stunden der Isolation zu entfliehen. Andererseits werfen sie eine grundlegende Frage auf: Was bedeutet es in einer Gesellschaft, in der die Anwesenheit anderer wie jede andere Dienstleistung gebucht werden kann? Zwischen einer praktischen Lösung und einem Symbol für den Wandel sozialer Bindungen bleibt die Debatte offen.

Eines ist sicher: Der Erfolg dieser Plattformen zeigt, dass das Bedürfnis nach Austausch, Teilen und Präsenz wichtiger denn je ist.