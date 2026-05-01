Adhara Pérez Sánchez hat mit nur 14 Jahren einen höheren IQ als Albert Einstein.

Mit drei Jahren wurde bei ihr Autismus diagnostiziert. Leider wurde sie in der Schule gemobbt und von ihren Lehrern ignoriert. Heute, mit 14 Jahren, hat Adhara Pérez Sánchez einen IQ von 162 – höher als der von Albert Einstein – und zwei Ingenieurabschlüsse. Ihre Geschichte ist alles andere als gewöhnlich.

Ein IQ von 162, höher als der von Einstein und Hawking.

Adhara Maite Pérez Sánchez ist ein junges mexikanisches Wunderkind, dessen IQ auf 162 geschätzt wird und damit den geschätzten Wert des in Deutschland geborenen schweizerisch-amerikanischen theoretischen Physikers Albert Einstein und des britischen theoretischen Physikers und Kosmologen Stephen Hawking übertrifft.

Um Ihnen eine Vorstellung zu geben: Der durchschnittliche IQ liegt bei etwa 100 – ein Wert von 162 platziert Adhara unter den „seltensten Köpfen der Welt“. Diese Zahl ist umso bemerkenswerter, als diese junge Frau unter besonders schwierigen Umständen aufgewachsen ist.

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Eine Kindheit, die von Mobbing und Autismus geprägt war

Adhara stammt ursprünglich aus dem armen Viertel Tláhuac in Mexiko-Stadt und wurde im Alter von nur drei Jahren mit Autismus diagnostiziert. In der Schule wurde sie von ihren Mitschülern gemobbt, und ihre Lehrer waren nicht darauf vorbereitet, auf ihre Bedürfnisse einzugehen. Sie wechselte dreimal die Schule. Ihre Mutter erzählte in einem Interview mit Marie Claire Mexiko: „Sie wollte nichts mehr tun, sie war depressiv, niemand hatte Verständnis für sie, sie wurde verspottet.“ Ein Umfeld, das sie hätte zurückhalten können … aber es tat es nicht.

Zwei Ingenieurabschlüsse, die vor der Pubertät erworben wurden

Adhara schloss die Grundschule mit fünf Jahren und die High School mit neun Jahren ab. Mit elf Jahren begann sie ihr Studium am Nationalen Polytechnischen Institut von Mexiko, wo sie einen Bachelor-Abschluss in Systemtechnik und anschließend einen Master-Abschluss in Wirtschaftsingenieurwesen an der Technologischen Universität von Mexiko erwarb. Parallel dazu belegte sie Kurse in Astronomie und träumte davon, die erste mexikanische Astronautin zu werden.

Stephen Hawking als Auslöser für eine Berufung

Im Alter von sieben Jahren, nach einem epileptischen Anfall, der sie drei Tage lang ins Koma versetzte, sah Adhara in der Arztpraxis Fotos von Stephen Hawking. Dieser Moment veränderte alles: Er entfachte ihre Leidenschaft für Ingenieurwesen und Weltraumforschung. Seitdem betrachtet sie die Sterne mit ganz anderen Augen.

STEM-Botschafter und zukünftiger NASA-Ingenieur

Adhara Pérez Sánchez ist derzeit STEM-Botschafterin der mexikanischen Raumfahrtagentur und unterrichtet dort Mathematik und Weltraumwissenschaften für junge Schüler. Ihr größter Traum ist es, als Ingenieurin für die NASA zu arbeiten, bevor sie Astronautin wird. Sie erhielt sogar eine Einladung des Präsidenten der Universität von Arizona (USA), dort zu studieren, entschied sich aber, in Mexiko zu bleiben. Diese Entscheidung zeugt von ihrer tiefen Überzeugung.

Kurz gesagt, Adhara Pérez Sánchez beweist mit ihren 14 Jahren, dass Genie auch vor Schwierigkeiten nicht Halt macht. Sie hat nichts Geringeres als den Mars im Visier, und angesichts ihrer bisherigen Erfolge wäre es unklug, gegen sie zu wetten.